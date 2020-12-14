RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 10:33

  Олежан написав:начали строить биоритм возле либедской.
цена от $3500/м
это еще даже сваи не начали забивать.

Т.е. на финале будет цена от 7000

Це не берлін, не барселона, навіть не чорногорія. Гола квартира 400-500-600 тис + ремонт. В країні, в якій п'ятий рік повномасштабна "екзистенційна" війна "на виживання". Королєвство крівих зєркал якесь. Я не розумію для кого. Рендери симпатичні, до речі
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 10:53

  Олежан написав:
  whois2010 написав:Я не розумію для кого.

тцк, влк, пилячі тендерів, реформатирів, відбудовників енергетики а дорожнобудівельників

Все ж основна причина - загроза яку відчуває Запоріжжя і Дніпро. І міграція звідти до столиці платоспроможних «везельвулів».
Сьогодні в Мико в пасажирський вагон залетів Шахед. Це не додає бажання людям з грошима там залишатись.
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 11:21

  Hotab написав:
  Олежан написав:
  whois2010 написав:Я не розумію для кого.

тцк, влк, пилячі тендерів, реформатирів, відбудовників енергетики а дорожнобудівельників

Все ж основна причина - загроза яку відчуває Запоріжжя і Дніпро. І міграція звідти до столиці платоспроможних «везельвулів».
Сьогодні в Мико в пасажирський вагон залетів Шахед. Це не додає бажання людям з грошима там залишатись.

Якщо б у мене (як у мешканця Дніпра) виникло питання, витратити чорний пакет баксів на бетон в умовній європі, чи в Київ, до якого лінія фронту несподівано може стати дуже близько, я б Київ не розглядав взагалі. І якщо дійсно тікають товсті кроти з баблом з Зп та Дн, то ціни вже мають рости. Бо оця новобудова по 3500/7000 буде готова роки через 2-3 у кращому випадку. Що на той час буде на територї України?
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 12:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Все зависит от того, где находится тумбочка, из которой они берут свою платежеспособность. Далеко от этой тумбочки никто уезжать не будет, и даже семьи не все отпускают.
  Олежан написав:
  Hotab написав:Все ж основна причина - загроза яку відчуває Запоріжжя і Дніпро. І міграція звідти до столиці платоспроможних «везельвулів».

все платежеспособные давно мигрировали

З 150 тис в кулачку? Далеко по Європі не заїдеш. А в Київ сімʼєю можна.
  whois2010 написав:
  Hotab написав:
  whois2010 написав:Я не розумію для кого.

тцк, влк, пилячі тендерів, реформатирів, відбудовників енергетики а дорожнобудівельників

Все ж основна причина - загроза яку відчуває Запоріжжя і Дніпро. І міграція звідти до столиці платоспроможних «везельвулів».
Сьогодні в Мико в пасажирський вагон залетів Шахед. Це не додає бажання людям з грошима там залишатись.
Якщо б у мене (як у мешканця Дніпра) виникло питання, витратити чорний пакет баксів на бетон в умовній європі, чи в Київ, до якого лінія фронту несподівано може стати дуже близько, я б Київ не розглядав взагалі. І якщо дійсно тікають товсті кроти з баблом з Зп та Дн, то ціни вже мають рости. Бо оця новобудова по 3500/7000 буде готова роки через 2-3 у кращому випадку. Що на той час буде на територї України?

Для этого нужно самому себе задать вопрос:
Что в Европе даст недвижимость?
Если вы мыслите разрядом сборщика киндер сюрпризов в коробки, то я вас разочарую.
Людям со средним достатком нечего делать в Европе. Никто не будет тратить 5 лет на изучение языка, чтобы дорасти до старшего мойщика полов.

Недвижимость в Европе — это:
низкая доходность (3–5% в лучшем случае),
жёсткие налоги,
контроль происхождения средств,
дорогая эксплуатация,
и рынок, где вы никто и звать вас никак.

Среднему человеку Европа ничего не гарантирует. Там не раздают статус, уважение и доход просто за факт покупки квартиры.
Там платят за компетенцию и встроенность в систему.
Бетон сам по себе не делает вас частью общества.
Он либо инструмент, либо якорь.

Я сам периодически хочу поменять киевский бетон на польский. У меня он уже там есть. Но он ничего мне не даёт, кроме 1куе аренды в месяц. Я не могу его ни продать ни реинвестировать

А что вас удивляет? На пятом году войны, вы думаете люди не научились на ней зарабатывать?
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 16:01

  Бетон написав:Для этого нужно самому себе задать вопрос:
Что в Европе даст недвижимость?
Если вы мыслите разрядом сборщика киндер сюрпризов в коробки, то я вас разочарую.
Людям со средним достатком нечего делать в Европе. Никто не будет тратить 5 лет на изучение языка, чтобы дорасти до старшего мойщика полов.

Недвижимость в Европе — это:
низкая доходность (3–5% в лучшем случае),
жёсткие налоги,
контроль происхождения средств,
дорогая эксплуатация,
и рынок, где вы никто и звать вас никак.

Среднему человеку Европа ничего не гарантирует. Там не раздают статус, уважение и доход просто за факт покупки квартиры.
Там платят за компетенцию и встроенность в систему.
Бетон сам по себе не делает вас частью общества.
Он либо инструмент, либо якорь.

Я сам периодически хочу поменять киевский бетон на польский. У меня он уже там есть. Но он ничего мне не даёт, кроме 1куе аренды в месяц. Я не могу его ни продать ни реинвестировать

А что вас удивляет? На пятом году войны, вы думаете люди не научились на ней зарабатывать?

Біда, горе - аж плакати хочеться.
"Піду втоплюсь у річці глибокій!"

Європейські багатії - як гроші заробили????
І олігархів там чомусь немає.
Як так????
  Бетон написав:Для этого нужно самому себе задать вопрос:
Что в Европе даст недвижимость?
Если вы мыслите разрядом сборщика киндер сюрпризов в коробки, то я вас разочарую.

Я писав конкретно про ЖК Біоритм, який можливо добудується з прогнозованою вартістю квартири після забудовника 0,5млн доларів плюс ремонт. Якщо оцінювати об'єктивно перспективи розвитку країни в найближчі роки, то витрачати цю суму на житло розумно за межами України. Наприклад, як зробив Хотаб: за 200 купується бетон, а 300+ залишається на духовний розвиток від комплектувальника кіндер-сюрпризів до... підставте потрібне.
