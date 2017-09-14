Риторика Вашингтона щодо Кремля стає гранично жорсткою, змушуючи російську верхівку всерйоз готуватися до найгіршого сценарію. Останні натяки Дональда Трампа про «радикальні рішення» спровокували паніку серед ідеологів РФ, а Олександр Дугін уже відкрито заявляє, що після атак на Іран наступною ціллю стане російський диктатор. Політтехнолог Михайло Шейтельман стверджує, що в американських спецслужб є готовий план фізичної ліквідації Володимира Путіна. Це не просто теорія, а резервний інструмент, який Вашингтон тримає на випадок повного провалу дипломатії або прямої ядерної загрози. https://expert.in.ua/polityka/plan-b-tr ... =156200284
Banderlog написав: тут діло не в вірі, в ірані змінився формат війни. Ізраїль почав війну на повне знищення, в європі так не воюють вже років 500 з часів релігійних воєн і реконкісти. Там сталось те перетворення яке намагаються зробити в україні- екзистенціальна війна.
Так, вже віп літаки орків вивозять еліту з Дубаїв. Цікаво куди? У ростові погодні умови з дронами не дуже ) То ж перший жест доброї волі Іран. Далі хто? )
вам же радили іти в компаньонки італійського дідуся, а ви знову вибрали нового старого руського, а тепер бідкаєтесь, що в РнД погодні умови не підходять
Навіщо? коли є молодші і там просто обирати по карті світу, моя посмішка і блакитні очі дуже оманливі )
Російські війська активізували обстріли української залізничної інфраструктури. Серед головних цілей — рухомий склад та об’єкти, що забезпечують перевезення. Від початку березня зафіксовано щонайменше 18 ударів по залізниці. Унаслідок атак пошкоджено 41 об’єкт, що вплинуло на роботу інфраструктури та безпеку перевезень. Сьогодні зранку в Миколаєві ворожий БПЛА атакував пасажирський вагон. Моніторингова група Укрзалізниці вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей. Обійшлося без жертв, поранено оглядача поїздів. https://ua.news/ua/war-vs-rf/rf-posilil ... u-bereznia Десь тиждень тому бпла атакував у нас тепловоз. Мабуть, енергетика вже не цікава, перемкнулися на залізницю?
fler написав:Десь тиждень тому бпла атакував у нас тепловоз. Мабуть, енергетика вже не цікава, перемкнулися на залізницю?
звідки такий висновок що енергетика не цікава? Іде поступове вибивання української тилової інфраструктури. Задача окупації вже не стоїть її замінили на максимальне нищення. Далі будуть тепловози, мости, водопроводи великих міст. В прифронтовій зоні вибиваються ще й пошта та магазини. Від будівельних до торгівельних центрів.
Поскольку иранцы массово покидают города, столица превратилась в город-призрак. «Как долго это будет продолжаться? Где убежища? Где правительство?» — сказал 32-летний сотрудник банка Биджан агентству Reuters по телефону из Тегерана. «Каждую ночь мы с женой прячемся в подвале. Весь город пуст. Повсюду дым и кровь». Фирузе Серадж заявила, что боится водить свою 10-летнюю дочь на диализ после того, как в одной из больниц столицы произошла атака. «Мир, вы видите? Они убивают нас. Услышьте наш голос», — сказала она сквозь слезы из Тегерана.
Очевидно що воюють верхи, а страждають прості люди. Хоча на відміну від нашої війни іранське керівництво реально страждає.
Але я хотів сказати інше: 2 місяці тому в Ірані були заворушення, загинуло 3000 людей(нагадаю що у нас загинуло 100 людей, в Білорусії - десь 4 людини), тобто це були дуже серйозні протести. Але США не напали, чекали. Тепер, коли все затихло, повстанців знищили, США напали. По-моєму США(Трамп) поступили підло по відношенню до іранського народу(в цьому аспекті). США(Трамп) переслідує лиш власні інтереси.
andrijk777 написав:Але я хотів сказати інше: 2 місяці тому в Ірані були заворушення, загинуло 3000 людей(нагадаю що у нас загинуло 100 людей, в Білорусії - десь 4 людини), тобто це були дуже серйозні протести. Але США не напали, чекали. Тепер, коли все затихло, повстанців знищили, США напали. По-моєму, США (Трамп) вчинили підло по відношенню до іранського народу (в цьому аспекті). США(Трамп) переслідує лиш власні інтереси.
Злокозненности как во время варшавского восстания 1944 не прослеживается Видимо США просто опоздали Натовцы тоже еще чуть-чуть и не успели бы в 2011 в Ливии
Вообще-то, я всё время пишу об этом. Свобода, демократия, права человека - это всё словесные узоры. Преследуются всегда какие-то вполне материальные цели. Иногда они на поверхности, иногда скрыты поглубже, порой очень глубоко, так что сложно понять. Не хочет признавать (или, действительно, не понимает) этого только шаман.
Злокозненности как во время варшавского восстания 1944 не прослеживается Видимо США просто опоздали Натовцы тоже еще чуть-чуть и не успели бы в 2011 в Ливии
Та какая та "злокозненность" - переоценили местных сметунов. Но, внезапно, оказалось что народ в принципе все устраивает...
Где вы находите всякий мусор? Очередной балабол, рассуждающий с умным видом о том, в чём абсолютно не разбирается. Почему он взял за пример Одессу? По Харькову дроны врагу запускать значительно ближе расстояние от центра города до границы всего примерно 30 км. От Харькова до Белгорода - 80 км по трассе. И ничего, наши пвошники умудряются сбивать. Конечно, не всё. Но всё не удаётся сбить никому. Даже реально хорошая и надёжная израильская ПВО что-то пропускает.