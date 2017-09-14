Додано: Чет 15 січ, 2026 12:19

Секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова розповіла, чому в Кремлі сподівалися на Трампа, як історія з Венесуелою та Іраном б'є по Кремлю і чому запуски "Орешніка" по Україні не роблять з РФ конкурента США.Більшість російської еліти – політичної, економічної, бізнес-еліти – давно хоче, щоб війна закінчилася. Я вже не кажу про населення, велика частина якого теж хоче припинення війни на будь-яких умовах.Але, як ми бачимо навіть з виступу Путіна під час Різдва – зверніть увагу, в якому храмі він перебував: на території військової частини Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії. Тобто він боїться навіть зайти в інший храм. Йому необхідно, щоб навколо стояли розвідники – а то раптом щось піде не так.Після обрання Трампа президентом у кремлівських еліт були на нього великі надії. Можливо, читачам це здасться смішним, але це правда: вони сподівалися, що Трамп зможе вмовити Путіна піти у відставку. І це саме по собі є свідченням того, наскільки всі втомилися від того, що відбувається.Венесуельська ситуація б'є по позиціях Путіна дуже сильно. Вся спільнота просто в шоці від того, що відбувається. У шоці від того, як насправді може виглядати "спеціальна операція": не чотири роки війни, а три години. І це вже зовсім інша історія. Друга важлива історія – це захоплення танкерів. Коли супроводжуючі кораблі і підводні човни розвернулися і пішли, а американці спокійно висадилися і привели танкери туди, куди їм було потрібно.Все це демонструє абсолютну слабкість сьогоднішньої Росії, її повну нездатність протистояти Сполученим Штатам. Скільки б Путін не запускав "Орешників" (а їх у нього мало, і масово запускати їх не вийде), від цього він не стає лідером наддержави. І це очевидно, в першу чергу, військовим кореспондентам, які уважно стежать за тим, що відбувається на фронтах.Повна версія: