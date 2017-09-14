RSS
  #<1 ... 16463164641646516466
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:трамп обіцяє всякому хто так зробить впєндюрить санкції по самі помідори

трам 6 місяців лякав санкціями, по факту вийшов пшік: 14% це середня цифра по тарифам США за 2025р (при Байдені було 10-12%),
навіть
закон Ліндсі Грєма
страшний тількі на папері, нічого не трапиться - пабачите
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бандерлогу
Ну раз кто то покинул моего младшего братика-почти_блызнюка - мы заберём его к себе
С сынулей и приверженцами
Целыми или не совсем
Майор - Ты никогда в бытность на Буковине не кормил своих сторожевых бобиков ещё живыми и визжащими приматами?
ПыСы. А Маттаб должен сдохнуть в пикирующем на ростовское ФСБ Ми28 с 20 тоннами гексогена на борту!
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Оказывается, США нам ничего не давали?!
Сейчас, действительно, перестали.

останні поставки закінчились у січні 2025 (approved by Joe Biden ), після приходу трампа зброю купували за гроші НАТО (PURL), в планах було на 1млрд дол на місяць, по факту менше

PURL Program (Ukraine Focus): The Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) aimed to procure U.S. weapons, with pledges reaching about $3.12 billion by late November and expectations to hit $5 billion by December 2025, reports Європейська правда and LIGA.net.
General U.S. Sales: The U.S. Department of State recorded over $120 billion in global foreign military sales for 2025, a significant increase, notes the New York Center For Foreign Policy Affairs.
Types of Weapons: These purchases included air defense systems, artillery shells, and long-range missiles, primarily for Ukraine's defense, according to Українська правда.
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 10:01

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:
Трамп ніяких своїх грошей не надавав
Чи попередні бюджети США - це вже гроші Трампа ?


То нехай приходить, )

Да, попередні гроші які дав байден, це вже гроші трампа. Рівно рік.
І тіки до соросят тіпа тебе і наєма досі не дійшло. То шо там з гренландією? Отдає її черчіль разом з шоколадним?) Чи надо референдум?


твої пости, соросенок, дуже підозрілі останнім часом, припини вживати зайве -200грм на день і зупиняйся
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 10:11

  stm написав:
  sashaqbl написав:Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.

Все вірно, але... Соціально незахищені особи, це мало мобільні люди які стоять на обліку соц.служб. соц.служби у нас залишилися на рівні героїв України з Буковини, герої по підлизуванню владі, безпорадні телепні які мають бути звільнені за неналежне виконання покладених обов'язків) Чи мають бути соц.служби? так, але має бути і відповідальність ) лежача бабуля навіть у нормальність була мало потрібна, без світла соц.працівник знайде 1000000 причин які йому не дозволили дістатися клієнта, а клієнтів у нього також не 1 )


26 грудня Уряд ухвалив рішення про підвищення посадових окладів для фахівців, що працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг. З 1 січня 2026 року постанова набирає чинності.

Наразі в Україні близько 80 тис. фахівців, які працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг. Саме від них залежить доступність і якість допомоги для людей.


Отже, затверджено застосування коефіцієнта 2,5 при визначенні розміру посадових окладів таких працівників. Це означає зростання посадових окладів приблизно на +150%:

- соціальний менеджер (15 тарифний розряд): з 8 243 грн до 20 607 грн (+150%);

- фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6 773 грн до 16 932 грн (+150%);

- молодша медична сестра (4 тарифний розряд): з 4 058 грн до 10 145 грн (+150%).

Підвищення оплати праці дозволить зберегти професійні кадри та забезпечувати розвиток послуг.


тобто скрізь багно чи сніг (у селах) за відсутності транспорту і будь-якої дороги
медсестра йде до пенсіонерів 75+ робити уколи (моєму батьку 85+ годину в лікарні дві медсестри не могли знайти нормальну вену (навіть на кисті руки), мало хто уявляє яка це важка робота, і часто окрім дякую нічого
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 10:13

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:...
Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.

проблема не в прожити, а що якщо не буде опалення, й система розмерзнеться - оце проблема. спитай в свого колеги, який має на цьому знатися...


в Києві 220 тис. населення ризикують прожити(якщо доживуть) до весни без опалення-труби лопаються кожного дня
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 10:14

  prodigy написав:
  Banderlog написав:трамп обіцяє всякому хто так зробить впєндюрить санкції по самі помідори

трам 6 місяців лякав санкціями, по факту вийшов пшік: 14% це середня цифра по тарифам США за 2025р (при Байдені було 10-12%), ......

Так в этом и смысл :lol: -- Трамп угрозой тарифа в 100 (для Китая - 125%) - получал то, что ему нужно было от конкретных стран - и потом те страны еще и были благодарны за повышение "всего" на 50% - от бидоновских 10% :wink:
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 10:24

  prodigy написав:...... мало хто уявляє яка це важка робота, і часто окрім дякую нічого

В контексте вчерашнего разговора за коррупцию - очень показательно... Теперь понятно, почему страна уверенно Китай обгоняет. Не говоря уже за нового кандидата на вступление в ЕС - Молдову.
