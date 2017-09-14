Додано: Суб 17 січ, 2026 22:15

Головний висновок цих досліджень полягав у тому, що як державне будівництво, так і його більш амбітний аналог — будівництво нації — являють собою тривалі та дороговартісні процеси, які потребують значної підтримки з боку місцевого населення. Не менш важливим є й те, що американська публіка, як правило, не мала терпіння, необхідного для того, щоб доводити ці проєкти до кінця — цільові країни залишалися зруйнованими та нестабільними.

Венесуела залишається глибоко розколотою між прихильниками режиму Мадуро та ширшою антимадурівською частиною населення. Перші озброєні й готові застосовувати насильство проти будь-яких антиурядових протестувальників. Незрозуміло, чи зможе Делсі Родрігес контролювати навіть власних соратників, які, можливо, не погодяться спокійно прийняти роль американських ставлеників. Вона також може виявитися нездатною тримати під контролем збройні формування та злочинні банди, які фактично керують значною частиною країни.

розбіглися зрадофіли. тому можна обговорити більш загальні речітут часто вкидають провокативне питання - навіщо був Майдан. й з хибним висновком, що саме через Майдан війна. але сама сучасність дає відповідь на це питання. зараз захиталися одразу дві диктатури - але саме тоді виникає наступне питання - а що далі?головна проблема в тому, що коли диктатура вкоренилася, й не збирається віддавати владу - є окремі випадки, коли таке відбувається, то завжди це закінчується кров'ю та громадянською війною - Сирія, Лівія, зараз Венесуела, потенційно Іран. державні структури деградували, механізму зміни влади немає. й навіть немає стандартного рішення. тобто тоді або іноземне керування, або новий диктатор, який через деякий час владу передасть - як зараз в Сирії (подивимось, що з цього вийде).окрема проблема, що багато країн й не мали досвіду нормального функціонування влади - й тоді, навіть зовнішне керування може не допомогти - Афганістан. в Україні теж немає великого досвіду існування державної влади, чому в нас так розквітла корупція. але завдяки близкості до Європи є хоча б уявлення, як це має існувати.й те, що ми не дали вокренитися власній диктатурі, вчасно його вигнали - це наше велике досягнення й успіх. раша та білараша - не змогли, й як вони будуть далі розвиватися - велике питання. вже зараз видно що через фетіш путіна Україною країна деградувала настільки, що далі існувати може лише в стані війни, що рано чи пізно призведе до її розвалу. з Біларуссю легше - там бульбофюрера арештувати легше, ніж Мадуро - а там Європа може допомогти.й окуповані території будуть в такій же дупі. єдиний шанс, що свого часу Україна зможе повернути їх назад.наче очевидні речі, але їх тут постійно намагаються перекрутити. спочатку ці лди розповідають, що не так погано живеться в Біларусі чи на окупованих, а потім вони розповідають, що не треба розкачувати човен - й вони праві, після скидання диктатури ЗАВЖДИ на початку стає гірше. єдине, про що мовчать, що будь-яка диктатура закінчується. хоча корейцям не пощастило - як бачимо, там вже скільки поколінь живуть за пайки?..