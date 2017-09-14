RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:35

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:на якому високому рівні? су-57
рф безнадійно відстала країна і с кожним роком буде тільки гірше
с космосом те саме, на луну планували у 2018р...далі самі

Поки що нічого з того, що в нас було, чи що нам дали, не здатне конкурувати з Су-30.
РФ безнадійно відстала в деяких галузях. Але я не впевнений чи хтось крім, можливо, Польщі, здатний протистояти проти РФ у війні.


су-30 це винищувач 90х років, його модернізують за допомогою французької авіоніки
10 жовтня 2024 року міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm звернулася до французьких компаній Thales і Safran у зв’язку з використанням їхнього обладнання на російських винищувачах, яке обслуговується в Казахстані. З’ясувалося, що компанія ARC Group забезпечує сервісне обслуговування російських Су-30СМ в обхід міжнародних санкцій, використовуючи авіоніку виробництва Thales і Safran[4].


у рф є більш сучасні су-34 (бомбардувальник/винищувач) і су35 винищувач 4+++
У Повітряних силах пояснили, які особливості мають Су-34 та Су-35, що раніше збили захисники

https://rubryka.com/2024/03/12/u-povitr ... zahysnyky/

скільки вкс рф втратили своїх сучасних бортів за війну в Україні
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%BD%D1%83
prodigy
 
Повідомлень: 13094
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:36

  prodigy написав:
  ЛАД написав:.............
Вы приводите примеры гражданских самолётов.
Так sashaqbl и писал:
Є певні проблеми з будівництвом комерційно успішних пасажирських без колаборації з Заходом, але загалом авіабудування в РФ на доволі високому рівні.


на якому високому рівні? су-57
рф безнадійно відстала країна і с кожним роком буде тільки гірше
с космосом те саме, на луну планували у 2018р...далі самі

Говорить можно много.
Но у них есть боевые самолёты. Свои.
А у нас нет. 3 года выпрашивали F-16.
Для того, чтобы судить об их уровне, надо знать результаты боевого применения.
У меня таких сведений нет. У вас тоже.
А заниматься шапкозакидательством - последнее дело. Результаты бывают грустные.
Путин в этом уже убедился. "Киев за 3 дня".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38357
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Добре що ви це розумієте. Але продовжимо:
А для себе(особисто) вони мають стратегію? Якщо так, то яку?

Думаю що добазаритися про більш менш пристойний мир і спробувати на фоні цього виграти вибори.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2558
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:38

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:Какие претенензии у ермасни\соросни к Трампу


Да такие, где железные копыта Трампа ?

Где "за 24 часа" ?

Как ты бросился на защиту Трампа
У тебя случайнол иконы Трампа нет, на которую ты молишься ? )
хіба він не вивів сша з проксі війни в Україні?

проксі-війна ... як насмерділо московитської пропагандою

То де закінчення "за 24 години" ?

Чи США припиняє допомогу, Україна капітулює, закінчення війни - так ?

Тоді, тобі доведеться тікати до румунського кордону, швидше ніж качка сере )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13148
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:39

А що там Береза і його зливи про Баканова?
Що методички кажуть? :
а) Береза агент кремля
б) неначасі
Letusrock
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:41

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:А який у нас план війни? Ок, ми Донбас не віддаємо, воюємо за нього і ... ЩО? Доки ми маємо воювати за нього?

На жаль, я більш ніж впевнений, що керівництво не має жодної стратегії завершення війни.

Что могли бы предложить вы?
Какой вариант?
Хотя бы наброски.
andrijk777, к вам такой же вопрос.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38357
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:42

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:Вибачте, фанати Трампа розказували, що він за 24 години все порішає. А тепер поганому танцюристу щось заважає...

Трамп - президент США, чому у вас до нього якість претензії? Трамр блюде інтереси США ну і свої особисті, звичайно.
Інтереси України має відстоювати Зеленський. Це Зеленський повинен добиватись миру а не Трамп!
Конкретно "24 години" він обіцяв своїм виборцям, а не вам і не мені. І питати за це мають його виборці а не ми.

Не забудь помолитися на Трампа, бо який же святий Трампоній )
Скоро довибори в США, щось мені підказує, що респам дадуть добрячого копняка

Фраза "я закінчу війну за 24 години", означає, що він це зробить.
Вже рік ... як він цього не зробив )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13148
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:45

  budivelnik написав:Згідно Вашої логіки - то все з чого складається вартість товару - сплачує ПОКУПЕЦЬ , бо він платить ВСЮ суму...

Как бы была дана ссылка на источник - логика относительно ПДВ оттуда.


  budivelnik написав:Ціна товару=Витрати на створення+Прибуток +Податки на додану вартість ( а додана вартість це зарплата і податки з зарплати і збори і акцизи з роздрібу)
Таким чином можна заявити наступне
Покупець платить ВСЕ...

Конечный потребитель фактично покрывает этот налог в цене товара .А далее продавец перечисляет собранный налог в госбюджет.

  budivelnik написав:От тільки чомусь відповідальність лежить на ПРОДАВЦІ а не на покупці..

Да, ответственность за перечисление государство возложило на продавца.
Что сделаешь, как сказал флай - продавец налоговый агент.

  budivelnik написав:А раз так
То той хто несе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за сплату - той і ПЛАТИТЬ

Если рассмотреть конструкцию - кто отвечает, тот и платит ПДВ, тогда, наверное, должно быть уточнение - не свои платит за ПДВ.


  budivelnik написав:Додатково по ПДВ
Покупець в кінці ланцюжка..
Але перед тим як ПРОДАТИ щось покупцю-я купую щось у свого контрагента...
То чи маю я ПРАВО заявити що я покупець і сплачую ПДВ ?

Я полагаю, что, да - до тех пор пока это товар не продан. По всей видимости после продажи товара вашим магазином, заплаченный ПДВ ранее в цепочке и включенный в цену товара фактически компенсируется. ИМХО.

  budivelnik написав:Згідно вашої логіки -маю

Уже отметил ранее, что логика следует из заметки по ссылке.

  budivelnik написав:Тоді виходить
є продавець 1
і ПОкупець 1 якйий купує в Продавця1 , потім Покупець 2 який купує в Покупці1... і так далі
і на кожному кроці виникає якась часточка від кінцевого ПДВ яке сплачується на кожній операції
То чому в Державу платять ті хто створюють Додану Вартість
а лаври хочуть собі приписати ті хто НІФІГА не створили а просто купили?

Может быть вариант с присвоением лаврового венка покупателю не самый худший ? ) Давайте представим, что хлеб (в качестве товара) приобретен магазином (а не взят на консигнацию) и не был куплен в дальнейшем. Это же убыток.
Востаннє редагувалось tumos в Пон 19 січ, 2026 17:53, всього редагувалось 3 разів.
tumos
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:46

  Letusrock написав:А що там Береза і його зливи про Баканова?
Що методички кажуть? :
а) Береза агент кремля
б) неначасі

І Баканов (до речі на росії теж ж був головний фсб-шник з таким прізвищем) і берези з мосійчуками все це потвори яких треба мочити. і можливо дійсно агенти кроемля, що той, що той,соже тільки розминулися у часі чи контракт скінчився.
Протиріччя між ними лише тактично-косметичні тому вони один одного не чіпають всерйоз, нема "різниці потенціалів"
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 19 січ, 2026 17:48, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5124
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:47

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Добре що ви це розумієте. Але продовжимо:
А для себе(особисто) вони мають стратегію? Якщо так, то яку?

Думаю що добазаритися про більш менш пристойний мир і спробувати на фоні цього виграти вибори.


А зачем? Они полностью контролируют ситуацию.Охлос сидит перепуганный, боится выйти с дома,в холоде,без света, зачем им мир и выборы?
Просто ползущее контролированное отступление , растянутое лет на 15, с распилом помощи все это время.
Это же джек-пот просто. Вторые выборы дадут всего еще один срок+ охлос нужно будет умаслять.Карать преступников показово. Что-то улучшать.
А тут считай довично, и гноби как хочешь.
Скорость отступления мизерная. Это считай стабильность. До Киева считали-50 лет идти.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1166
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
 
