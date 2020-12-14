|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 січ, 2026 18:40
kingkongovets написав:
Господар Вельзевула написав:Вы ошиблись. Несколько ранее я неоднократно заявлял, что цены в Киеве за последний год поднялись процентов на 15, и жалел что не купил по совету Бетона пару хат для перебарыжить.
А сейчас я поменял свое мнение, что переводит меня из разряда "обвалистов" в разряд осторожно присматривающихся, что есть разумно.
та нічого я не помилився, таких падальщиків, які роками надрачують на обвал тут кожен другий
і казки у всіх однакові і кожен факт та подію ви намагаєтесь не цю сову натягнути
ось тільки ринку чомусь пох на ці казки і теорії
Нажаль таки зараз є шанс що дочекаються нарешті. Проте наврядчи скористуються.
Додано: Сер 21 січ, 2026 18:45
airmax78 написав:Нажаль таки зараз є шанс що дочекаються нарешті. Проте наврядчи скористуються.
з Відня пишете?
Додано: Сер 21 січ, 2026 18:52
А чего не скористуються?
Freza написав:А чего не скористуються?
бо здатні тільки на порожню балаканину та і яйця відсутні
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Нажаль таки зараз є шанс що дочекаються нарешті. Проте наврядчи скористуються.
з Відня пишете?
Так. Але сьогодні відправив чергові гроші на додаткове обладнання для будинку - бо вже і мій будинок сидить без світла, води та тепла.
