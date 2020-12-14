RSS
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 18:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:
Господар Вельзевула написав:Вы ошиблись. Несколько ранее я неоднократно заявлял, что цены в Киеве за последний год поднялись процентов на 15, и жалел что не купил по совету Бетона пару хат для перебарыжить.
А сейчас я поменял свое мнение, что переводит меня из разряда "обвалистов" в разряд осторожно присматривающихся, что есть разумно.
та нічого я не помилився, таких падальщиків, які роками надрачують на обвал тут кожен другий

і казки у всіх однакові і кожен факт та подію ви намагаєтесь не цю сову натягнути

ось тільки ринку чомусь пох на ці казки і теорії


Нажаль таки зараз є шанс що дочекаються нарешті. Проте наврядчи скористуються.
airmax78
 
Повідомлень: 42998
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5356 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 18:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Нажаль таки зараз є шанс що дочекаються нарешті. Проте наврядчи скористуються.
з Відня пишете?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12131
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2768 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 18:52

А чего не скористуються?
Freza
 
Повідомлень: 2305
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 18:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Freza написав:А чего не скористуються?
бо здатні тільки на порожню балаканину та і яйця відсутні
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12131
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2768 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 19:15

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Нажаль таки зараз є шанс що дочекаються нарешті. Проте наврядчи скористуються.
з Відня пишете?

Так. Але сьогодні відправив чергові гроші на додаткове обладнання для будинку - бо вже і мій будинок сидить без світла, води та тепла.
airmax78
 
Повідомлень: 42998
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5356 раз.
 
Профіль
 
1
