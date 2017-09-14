|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:54
pesikot написав: andrijk777 написав: pesikot написав:andrijk777
В 1942 сторони мали чітку мету - знищити супротивника.
Зараз - немає цього в ЖОДНОЇ сторони!
Оце ти збрехав
Росія хоче знищити Україну, політично, теріторіально, фізично
Це робиться дуже просто - ЯЗ. Раз - і мета досягнута.
Ти знову виправдовуеш рашистів
Типа, якщо немає ЯЗ, то і не хочуть знищувати
Хочуть, тому напередодні морозів били по енергетиці, щоб люди замерзли
А коли не вдалось, то такі як ти, захисники рашистів пишуть - "жодна сторона не хоче знищити супротивника"
andrijk777 написав:
Трошки важчий шлях - тотальна мобілізація. 10 мільйонів мобілізованих і України немає.
Це вже 2 шляхи досягнення "твоєї мети".
Не робить - значить не хоче.
Ось в 1942 хотіли і робили. І ядерку кинули, хто мав.
В 1942 році ядерка ?
Альтернативна історія
як Венс побував в Москві
Я тобі конкретно відповів на твоє зауваження. Ти у відповідь наніс пургу не в тему.
Спілкування з тобою - пуста трата часу. Гавкай далі.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:55
ЛАД написав:
Упорные бои за каждый метр, но в какой-то момент прорыв фронта и метр в день превращается в сотню км за пару дней. Так случилось, например, во время Харьковского наступления в 2022.
Нагадаєте мені що відбулось під Сталінградом?
Німці довго і нудно наступали .. а потім бац і їх маршал в полоні
Курська дуга - так само..
Вишенька на торті
Вислів - Пірова ПЕРЕМОГА..
Пір переміг і залишившись без армії втратив Державу.
Пуйло звичайно також може за рік захопити ще 4000км2 і втратити педерацію як цілісний субєкт
Тому наші дії прості
Ті хто в тилу пашуть щоб ті хто на фронті могли воювати...
Панікерів в тилу якщо не розстрілювати - то як мінімум їм треба заборонити відкривати пельку.
Ваша позиція - це позиція панікера яка льє воду на млин педерації.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:55
andrijk777 написав: fox767676 написав:
1.Не розумію з чим саме ви не згодні, і де тут протиріччя з Трампом ?
Не зрозуміло про що велись перемовини цілий рік якщо ціль-мінімум Донбас.
10хв достатньо щоб переказати це Зеленському і отримати відмову.
Навіщо ці постійні зустрічі/перемовини між Трампом, путіним, Зеленський, Європою і так по колу?
ну так ціль і є мінімум донбас
иосква час від часу висуває додаткові вимоги - вашингтон їх так-сяк гасить
десь за півроку вашингтон погасив хотєлки Зеленського який навіть на рпв\лбз був спочатку не згодний.
деякий прогрес є
чи зможе вашингтон погасити хотєлки москви до рівня рпв\лбз - малоймовірно
можливо було б реально якщо б Європа дійсно почала мілітаризуватися у 2022
і завалила би Україну засобами ППО , ракетами та іншою технікою. Але якщо Європі це не дуже потрібно, то Трампу тим більше
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:00
ЛАД написав: andrijk777 написав:Це робиться дуже просто
- ЯЗ. Раз - і мета досягнута.
Трошки важчий шлях - тотальна мобілізація. 10 мільйонів мобілізованих і України немає.
Це вже 2 шляхи досягнення "твоєї мети".
Не робить - значить не хоче.
Ось в 1942 хотіли і робили. І ядерку кинули, хто мав.
Це не робиться просто.
А ядерка то вже занадто.
"Просто" це умовно.
В 1942 це робили і мети досягали. Бо хотіли досягти мети.
Порівняння йде з 1942!
У війні немає "занадто". Значить така війна, що є головніші пріоритети ніж перемога. Наприклад постачання газу.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 19 січ, 2026 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:00
fox767676 написав:
можливо було б реально якщо б Європа дійсно почала мілітаризуватися у 2022
Європа і почала в 2022
Просто тоді вона почала з укріплення своєї ЕКОНОМІЧНОЇ стійкості і як тільки зробила необхідні перетрубації і опустила ціну педераційного газу з 2000 доларів/1000м3 в 2022 до 500доларів /1000м3 в 2023 - так відразу і почала модернізацію ВПК
При чому навіть ВИДІЛЯЮЧИ Україні кредит під заморожені педераційні активи на 90 млрд доларів - умова витрачання це покупка озброєння в Європі і тільки у випадку відмови Європи(немає чи не може виготовити) дозволяється покупка на інших ринках.
Тобто як мінімум 90 млрд педераційних грошей будуть працювати мілітарізуючи ВПК Європи...
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:02
budivelnik написав: fox767676 написав:
можливо було б реально якщо б Європа дійсно почала мілітаризуватися у 2022
Європа і почала в 2022
Просто тоді вона почала з укріплення своєї ЕКОНОМІЧНОЇ стійкості і як тільки зробила необхідні перетрубації і опустила ціну педераційного газу з 2000 доларів/1000м3 в 2022 до 500доларів /1000м3 в 2023 - так відразу і почала модернізацію ВПК
При чому навіть ВИДІЛЯЮЧИ Україні кредит під заморожені педераційні активи на 90 млрд доларів - умова витрачання це покупка озброєння в Європі і тільки у випадку відмови Європи(немає чи не може виготовити) дозволяється покупка на інших ринках.
Тобто як мінімум 90 млрд педераційних грошей будуть працювати мілітарізуючи ВПК Європи...
вони свої мілітарні бюджети на підвищення бонусів воєнпесам пустили
бо демократія
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:07
pesikot написав: andrijk777 написав:
Трошки важчий шлях - тотальна мобілізація. 10 мільйонів мобілізованих і України немає.
Це вже 2 шляхи досягнення "твоєї мети".
Не робить - значить не хоче.
Ось в 1942 хотіли і робили. І ядерку кинули, хто мав.
В 1942 році ядерка ?
Альтернативна історія
як Венс побував в Москві
pesikot, тобі потрібно підтягнути основи історії.
хоча б з ШІ порадитись - якщо зовсім туго зі знаннями.
Після нападу на Перл-Гарбор у грудні 1941 року, США офіційно вступили в Другу світову війну, що запустило широкомасштабну мобілізацію.
Призовна система включала молодих чоловіків для формування величезних армій, що брали участь у бойових діях у Європі та Тихоокеанському регіоні.
Хіросіма - це теж не тільки алкогольний коктейль.
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:07
fox767676 написав:
вони свої мілітарні бюджети на підвищення бонусів воєнпесам пустили
бо демократія
Якби Ви були Мерцом Макроном або на крайняк Лагард - то я б повірив що Ви чітко знаєте куди ЄС направила гроші....
А так це просто Ваша фантазія, яка не коштує навіть пікселів на екрані відображення....
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:09
budivelnik, вам не надоело придумывать?
Не с кем поругаться?
Детройт ушёл, теперь цепляетесь ко мне?
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:15
ЛАД написав:budivelnik
, вам не надоело придумывать?
Не с кем поругаться?
Детройт ушёл, теперь цепляетесь ко мне?
При чому тут чіпляюсь
що для дейтройта що для вас - мені пофіг хто ви .
Але коли дейтройт чи Ви чи фокс чи летусорк починають заважати нам кувати перемогу - то я вмикаюсь..
Ви можете вірити що постійна політика оправдання педерації -це правильно
я вважаю що це ворожа робота
А з ворогами розмова коротка..
