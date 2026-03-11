Додано: Вів 10 бер, 2026 15:10

Насправді головна революція відбувається не в софті, а в економічних системах.Поки ми тут обговорюємо, який чат-бот краще вміє виконувати наші запити, у Китаї, схоже, готують щось значно серйозніше. Мені здається, головна революція зараз не в коді, а в тому, як вони перепишуть саму суть економіки.Вони зараз міксують три гримучі речі: жорстке держпланування, гігантські промзони та ШІ, який вшивають прямо у верстати. Поки в нас ями на дорогах латають (і то не завжди успішно), Китай намагається запрограмувати свій успіх на роки впередМене мучить одне питання... що буде, якщо вони реально оцифрують інженерний досвід і масштабують його через нейронки?Це ж фактично нова модель світу. Такий собі алгоритмічний держплан. Уявіть, алгоритм у реальному часі бачить, що ви хочете купити, каже заводу, скільки деталей замовити, і сам оптимізує логістику до секунди. Це вже не зовсім ринок, але й не той совок, який ми пам'ятаємо. Найстрашніше, що у них ШІ стає частиною військового потенціалу, що економить десятиліття на передачу технологій.США та Європа взагалі до такого готові, чи ми просто будемо дивитися, як повз нас пролітає цей потяг?