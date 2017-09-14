не подобається коли брешуть, не бомжам у ларька, им то же не надо они то же люди, и на финфоруме заливают пургу
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:16
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Брешуть собаки , а також ні нездарі, які навіть не вміють використовувати цитування на форумі...
Навчишся -повертайся
Буде в тебе досвід платежів в бюджет - повертайся
а поки що
ти мал і глуп і не встречал больщих....
ПС
так як на відміну від тебе я ще й працюю то прийшовши з роботи і переглянувши пропущені сторінки по діагоналі - виділив ДЛЯ себе ті , на які варто відповідати і ті які мене не цікавлять
твоє запитання я не бачив і не памятаю , ба більше навіть не буду заморочуватись і його шукати
Вважаєш його розумним і потрібним - продублюй..
як казали древні
даби тупость каждого видна била....
