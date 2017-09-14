ЛАД написав:А применение ЯО чревато перерастанием войны в мировую с риском уничтожения всего человечества.
Думаю зараз всі погодяться що шановні партнери проковтнуть бомбардування ТЯЗ по Україні, і жодна світова ядерна війна не почнеться. Навіть якщо випадково одна така ракета попаде по Польщі то теж зроблять вигляд що це випадково або максимум це рішуче засудять / зберуться на консультації та вишлють полякам противогази
Партнери повинні захистити Летусрока, який…
Letusrock написав:не бачу сенсу ні в довічній службі, ні тим більше в героїчній загибелі. …..низький рівень нац-патр свідомості не дозволяє …
де я це писав? я лиш пишу реалії, а то дехто до цих пір вірить що це такий геніальни план розвала рф, і треба лише трохи потерпіти. Чи конкретно Хотаб в захваті від нашої ролі незламної торпеди-камікадзе / червяка на гачку?
ЛАД написав:Во время корейской войны Макартур настаивал на применении ЯО, но Трумэн не согласился.
Вірно. У них не було чіткої мети - знищити супротивника. І в нашій війні такої мети немає. Хоча "поки що".
Интересный вы человек! Наряду с толковыми и разумными постами вдруг выскакивает нечто непонятное. Неужели вы не понимаете, что отказ от применения ЯО в корейской войне никак не связан с нежеланием уничтожить противника. Жертв в той войне было более, чем достаточно. Причём, гражданских больше, чем военных. А применение ЯО чревато перерастанием войны в мировую с риском уничтожения всего человечества.
Я не "не понимаю", я з цим не згідний. Ви(як 99% населення) мислите(інколи) штампами. У вас є штамп: "Застосування ЯЗ -> мировая война с риском ...". Цей штамп насаджали 70 років і ви в нього вірите. А я ні. Немає такого! Наприклад: путін кидає ядерку на Покровськ. І що? Починається світова війна? США кидають ядерку у відповідь? Звичайно ні. А далі путін говорить: "Наступна ядерка летить на Київ.". ВСЕ! Ми погоджуємось на умови путіна(не ужасні, але і не нормальні). У В'єтнамі трішки по іншому, лінь писати. Але суть, я думаю, ви зрозуміли.
При применении ТЯЗ, возможно, так и будет. Всеобщая война не начнётся. Но вряд ли спокойно проковтнуть. Как минимум, санкции уже должны быть очень суровые, не такие, как сейчас. Ну и страны, которые сегодня не особо выступают против РФ, будут вести себя гораздо решительнее.
andrijk777 написав:.................. Я не "не понимаю", я з цим не згідний. Ви(як 99% населення) мислите(інколи) штампами. У вас є штамп: "Застосування ЯЗ -> мировая война с риском ...". Цей штамп насаджали 70 років і ви в нього вірите. А я ні. Немає такого! Наприклад: путін кидає ядерку на Покровськ. І що? Починається світова війна? США кидають ядерку у відповідь? Звичайно ні. А далі путін говорить: "Наступна ядерка летить на Київ.". ВСЕ! Ми погоджуємось на умови путіна(не ужасні, але і не нормальні). У В'єтнамі трішки по іншому, лінь писати. Але суть, я думаю, ви зрозуміли.
Узковато мыслите, товарищ! В принципе, я уже ответил примерно о том же Letusrock. Немного добавлю. Да, из-за ЯО на Покровск 3 МВ очень вряд ли начнётся. А смысл? 20 кт на Покровск и от него ничего не останется. Только сначала нужно отвести оттуда свои войска, а потом нельзя будет его занимать - это надолго мёртвая зона. Угроза следующего удара по Киеву - это эвакуация, 20 кт по Киеву - что слону дробинка, а 100 мт это уже совсем другой разговор. Тут уже "Искандером" не обойдёшься, а запускать стратегическую ракету... А кто заранее скажет, летит она на Киев или на какой-нибудь Берлин-Париж? Тут уже большой риск неадекватной (а, может, и адекватной, тут как посмотреть) реакции "потенциального противника". Ну и после любого применения ТЯО любой мощности, даже самой малой, против неядерной державы это конец всем договорам о "нераспространении". После этого все страны, которые смогут (и даже те, которые не очень могут) наплюют на все договоры и сделают всё, чтобы получить ЯО в кратчайшие сроки. И не помогут уже никакие санкции. Вряд ли Путин будет рад такой ситуации. Это так, поверхностно и вкратце.
Це все технічні моменти. Можна 100-500 кт запустити. Можна на Краматорськ. - тут варіантів море. Звичайно наслідки будуть, звичайно будуть серйозні. Але буде і результат - перемога над Україною. Мій сценарій реальний? Реальний. Як мінімум ви не привели аргументів нереальності мого сценарію. Не робить - тому що не хоче! Не вважає що перемога над Україною настільки цінна. На відміну від 2СВ. Де все робили заради перемоги. - з цього почалась дискусія і це все що я хочу сказати.
Banderlog написав:Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному
Гончаренко єдиний з легальних політиків хто за імплементацію трампівських миротворчих ініціатив, хоча і мажор і коньюктурщик-опортуніст. Скоріш за все він відчуває настрої виборців-одеситів. Доречі, ми з Вами трошки сперечалися хто з 2 мажорів - Гончаренко чи Разумков гірший. Гадаю шо Разумков повністю закапсульований у олігархічній бульбашці, а у Гончаренка ще залишився зв'язок з людьми
Маленький штрих - он был единственным (кроме друзей и близких), кто поздравил меня с 75-летием. Понятно, не лично, а через Гончаренко-центр. Так же понятно, что это предвыборная акция (типа гречки, только дешевле ), но всё равно приятно.
"Якщо зевлада готова до відповідного удару по АЕС, то удару по наших не буде." Он воно як. Так ось чому Україна в блекауті, бо нема чим дзеркально відповісти. І хто винен, що у нас нема фламінгів і балістики? напевно тільки путін, як постійно пишуть місцеві потужники.