Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 13:25

  Banderlog написав:
  trololo написав:


гончаренко пітух на прикормі фсб
хто крім нього зараз піднімає питання строків демобілізації?

воно завжди балалаболе те шо любить нарІд, посмотрите шо он верещав во времена дважды не судимого
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 14:01

Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 14:15

Розвідка США продовжує попереджати, що Путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, що входили до колишньої радянської імперії, повідомили шість джерел, обізнаних з американською розвідувальною інформацією, пише Reuters

Ці звіти малюють зовсім іншу картину, ніж та, яку описують президент США і його переговірники щодо України, які стверджують, що Путін хоче завершити війну.

💬 Розвідка завжди казала – Путін хоче більше, — сказав конгресмен-демократ Майк Квіглі, член комітету з розвідки Палати представників, в інтерв’ю Reuters. — Європейці в цьому переконані. Поляки абсолютно переконані. Балтійські країни думають, що вони перші

Путін заявляє, що Крим і всі чотири області належать Росії. Трамп тисне на Київ, щоб той вивів війська з частини Донецької області, яку ще контролює, як частину мирної угоди, повідомили двоє джерел, обізнаних із ситуацією.

💬 Команда президента досягла величезного прогресу щодо завершення війни і Трамп заявив, що мирна угода ближча, ніж будь-коли, — сказало джерело в Білому домі.

У п’ятницю Кушнер і Віткофф зустрічалися з українськими переговірниками в Маямі й планують переговори з російськими представниками на цих вихідних, повідомило джерело в Білому домі.

Американські, українські та європейські переговірники в понеділок у Берліні досягли консенсусу щодо міцних гарантій безпеки України від майбутньої російської агресії. Натомість одне джерело та дипломат сказали, що ці гарантії залежать від згоди Зеленського віддати території Росії. Але інші дипломати заперечили – альтернативи ще розглядають, бо Зеленський виключає поступки територіями.

Дипломати кажуть, що гарантії, які набудуть чинності після підписання мирної угоди, передбачають розміщення переважно європейських сил в сусідніх країнах і в Україні подалі від фронту. Натомість чисельність української армії обмежать 800 тисячами, сказало джерело. Але кілька дипломатів зазначили, що Росія хоче нижчої межі, на що американці відкриті.

США надаватимуть розвідку та іншу підтримку, а пакет ратифікує Сенат. За словами двох джерел, план Вашингтона також включатиме американські повітряні патрулі над Україною.

https://www.reuters.com/world/europe/us ... 025-12-19/

Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 14:19

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:
  trololo написав:


гончаренко пітух на прикормі фсб
хто крім нього зараз піднімає питання строків демобілізації?

воно завжди балалаболе те шо любить нарІд, посмотрите шо он верещав во времена дважды не судимого

Я знаю що він тоді говорив. По вашому політик має просовувати рішення яких народ не хоче?
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 14:26

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:воно завжди балалаболе те шо любить нарІд, посмотрите шо он верещав во времена дважды не судимого

Я знаю що він тоді говорив. По вашому політик має просовувати рішення яких народ не хоче?

тоді краще тік-ток/інста, тільки там мало лохторату
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 14:26

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
  Banderlog написав: хто крім нього зараз піднімає питання строків демобілізації?

воно завжди балалаболе те шо любить нарІд, посмотрите шо он верещав во времена дважды не судимого

Я знаю що він тоді говорив. По вашому політик має просовувати рішення яких народ не хоче?

незнаю как культурно выразиться , ну не хорошо- сегодня голубой а через год белый а ещё через год розовый.
и не в окопе,такой себе инстаграмный "патриот"
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Що треба було робити та негайно робити зараз:

✔️ Типові проєкти підключення
✔️ Централізовані монтажні та
пусконалагоджувальні команди
✔️ Єдиний стандарт інтеграції КГУ у
тепломережі
✔️ Фонд запуску, а не лише закупівлі



Це все дуже по суті, ще й від Вас що дивно, але за 4роки(окей 2 роки як 100% зрозуміло напрям руху), цього не було зроблено.
Це виключно янелох має сказати я не справився я йду. Після цього може прийде людина яка зможе ввести зміни і в цьому секторі. Наприклад щоб бізнес при встановленні КГУ міг віддавати залишки в мережу. А так в цьому напримку нічого не робиться. І все що залишаєтсья це надіятись що бізнес якось забезпечить себе сам і віддасть залишки електоєнергії людям. Оце буде і вся, розподільча єнергія.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 15:21

  Wirująświatła написав:
Розвідка США продовжує попереджати, що Путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, що входили до колишньої радянської імперії, повідомили шість джерел, обізнаних з американською розвідувальною інформацією, пише Reuters

Абсолютно погоджуюся
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 15:24

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:[quote="5925222:Banderlog
воно завжди балалаболе те шо любить нарІд, посмотрите шо он верещав во времена дважды не судимого

Я знаю що він тоді говорив. По вашому політик має просовувати рішення яких народ не хоче?

незнаю как культурно выразиться , ну не хорошо- сегодня голубой а через год белый а ещё через год розовый.
и не в окопе,такой себе инстаграмный "патриот"
він в верховній раді куди його завів шоколадний, той теж такий самий був, і при кучмі, і сдпуо при медведчуку, і в партії регіонів і в любих друзях при ющу і при янику в міністрах. Він не зразу став за армовір як і піаніст . Так шо ви не праві всі вони сьогодні голубі а завтра розові. Є моменти коли вони за нас тоді підтримуєм. А коли проти нас то жодної підтримки не має бути.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 15:27

  sashaqbl написав:
  Wirująświatła написав:
Розвідка США продовжує попереджати, що Путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, що входили до колишньої радянської імперії, повідомили шість джерел, обізнаних з американською розвідувальною інформацією, пише Reuters

Абсолютно погоджуюся

посилання будь ласка?
