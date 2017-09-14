Розвідка США продовжує попереджати, що Путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, що входили до колишньої радянської імперії, повідомили шість джерел, обізнаних з американською розвідувальною інформацією, пише Reuters
Абсолютно погоджуюся
т.е. базу Штатам таки придется в Гренландии строить?
ЛАД написав:При применении ТЯЗ, возможно, так и будет. Всеобщая война не начнётся. Но вряд ли спокойно проковтнуть. Как минимум, санкции уже должны быть очень суровые, не такие, как сейчас. Ну и страны, которые сегодня не особо выступают против РФ, будут вести себя гораздо решительнее.
Щось здається що реакція то буде, але не по москві, а по расіянам на окупованих теріторіях (скоріше де нікого немає) Рішуяча відповідь була -була, по расіянам - по расіянам. Якої вам реакції ще не вистачає. Далі самі договоряйтесья з расіянами...здавайтеся
Banderlog написав:незнаю как культурно выразиться , ну не хорошо- сегодня голубой а через год белый а ещё через год розовый. и не в окопе,такой себе инстаграмный "патриот"
він в верховній раді куди його завів шоколадний, той теж такий самий був, і при кучмі, і сдпуо при медведчуку, і в партії регіонів і в любих друзях при ющу і при янику в міністрах. Він не зразу став за армовір як і піаніст . Так шо ви не праві всі вони сьогодні голубі а завтра розові. Є моменти коли вони за нас тоді підтримуєм. А коли проти нас то жодної підтримки не має бути.
Але нам кажуть про якісь "гарні умови", які були в 2022 році, "гарні умови" від Трампа в 2025 році ...
"...six sources familiar with U.S..." Ого, скільки потужних джерел.
при цьому: "In an X post on Saturday, Director of National Intelligence Tulsi Gabbard said intelligence officers have briefed lawmakers that "Russia seeks to avoid a larger war with Europe" and that its troops' performance in Ukraine shows it currently lacks the capacity to overrun "all of Ukraine, let alone Europe."
"Посилиться і знову нападе"... та ще й на Європу - не допустимо, ми ж щит, ми ж "залізний дикобраз"...
А у нас є шанси хоча б на піррову перемогу з цією злодійською профнепридатною владою чи нам відведена глобалістами задача з останніх сил стримувати і послаблювали рфію ціною наших територій та життів українців, а там якось воно буде, лиш би ЄС був в безпеці?
Розвідка США продовжує попереджати, що Путін має намір захопити всю Україну та повернути частини Європи, що входили до колишньої радянської імперії, повідомили шість джерел, обізнаних з американською розвідувальною інформацією, пише Reuters
Tulsi Gabbard така ж тупа, як і Трамп. Це, по-перше
По-друге, як там з "гарними умовами" від Трампа, коли Путін не збирається зупинятись ?
По-трете, за кого ти голосував в 2019 році ? Чогось мовчиш
pesikot написав: Але нам кажуть про якісь "гарні умови", які були в 2022 році, "гарні умови" від Трампа в 2025 році ...
Зара, коли виносять енергосистему ми вже говорим з позиції сили? Покращили переговорні позиції? Чи поки ще не достатньо?
Один человек,"чье имя нельзя называть" сказал в видосике, что если киевляне не выедут- это будет большой репутационный плюс Украине и кацапы поймут,что все было даремно. Так что не зря народ халабуды с одеял возле батарей делает. Они приближают этим нашу перемогу! А вот прикольное мнение еще-