Зокрема, ворог прагне знищити визначені Кремлем енергетичні об’єкти України. При цьому, за його словами, зимові російські атаки відрізняються великою кількістю балістичних ракет. Цей вид озброєнні, додав військовий, ворог застосовує на півдні, сході України, а також по Києву.
"Сьогодні ми бачили 18 ракет, які летіли по балістичній траєкторії. Дані ще будуть уточнюватися, там "Іскандер-М", й С-300… 14 з 18 ракет було перехоплено, завдяки системам, які сьогодні охороняють Україну, зокрема й столицю. Це надзвичайно високий показник збиття балістики. Але, на жаль, 4 ракети прилетіли в певні об’єкти, є ушкодження… Власне ракета "Циркон", яка летіла на вінницький об’єкт критичної інфраструктури – її не вдалося перехопити", - констатував Ігнат.
Найскладніша ситуація зі світлом після чергової ракетно-дронової атаки РФ по українській енергетиці залишається у Києві, Київщині, Полтавщині, а також прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, повідомило "Укренерго".
"Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша", - зазначається у повідомленні.
У компанії пояснили, що через наслідки чергової атаки на енергетику у багатьох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення світла та зауважили, що обмеження в окремих регіонах є доволі жорсткими.
pesikot написав:Може поясниш ... я уважно послухаю )
не бачу причини вірити рейтерс. Щось європа не спішить почати війну проти росії щоб захистити прибалтів від неминучої війни... переговори про мир потужний має вести з рф а не з європою чи трампом. Стамбульські угоди треба було підписувати а не вестись на провокації джонсонюка. Багато брити нам допомогли з того часу?
Ти принципиво робиш вигляд, що не зрозумів питання ? Дурника вмикнув ?
Я можу повторити
Тому, які можуть бути "гарні умови" від Трампа чи "гарні умови" в 2022 році, коли московити хочуть захопити Україну ?
pesikot написав: Але нам кажуть про якісь "гарні умови", які були в 2022 році, "гарні умови" від Трампа в 2025 році ...
Зара, коли виносять енергосистему ми вже говорим з позиції сили? Покращили переговорні позиції? Чи поки ще не достатньо?
Один человек,"чье имя нельзя называть" сказал в видосике, что если киевляне не выедут- это будет большой репутационный плюс Украине и кацапы поймут,что все было даремно. Так что не зря народ халабуды с одеял возле батарей делает. Они приближают этим нашу перемогу! А вот прикольное мнение еще-
аграрна супер держава із 2..3 млн народосення, тільки так звані татаро-монголи робили навпаки, 10% офшорного податку тим хто корився і ставив смотрящих із місцевих еліт, а незламників множив на 0
Дурника вмикаєш ти. З чого ти взяв що росіянам потрібна вся Україна?бо так в рейтерс написали? Може замість того щоб читати газети треба відмінити заборону на переговори з росією і їхати домовлятись про мир?