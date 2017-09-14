RSS
  #<1 ... 1650616507165081650916510>
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:11

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти принципиво робиш вигляд, що не зрозумів питання ?
Дурника вмикнув ?

Я можу повторити
Тому, які можуть бути "гарні умови" від Трампа чи "гарні умови" в 2022 році, коли московити хочуть захопити Україну ?

Дурника вмикаєш ти.
З чого ти взяв що росіянам потрібна вся Україна?бо так в рейтерс написали? Може замість того щоб читати газети треба відмінити заборону на переговори з росією і їхати домовлятись про мир?

Як ти швидко з"їхав з теми ))

То їдь, домовляйся, ти ж в 20-ці церкви

напиши в РПЦ про мир ...

Я почекаю відповіді )
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:18

  pesikot написав:
То їдь, домовляйся, ти ж в 20-ці церкви

напиши в РПЦ про мир ...

Я почекаю відповіді )
переговори заборонені зеленським.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:20

морлоки

  Letusrock написав:
  Господар Вельзевула написав:Так что не зря народ халабуды с одеял возле батарей делает.
Они приближают этим нашу перемогу!
А вот прикольное мнение еще-
Зображення

тобто кияни-2045 це біднота з трущоб яка бачила світло лише у метро?

морлоки
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:21

  Banderlog написав: переговори заборонені зеленським.

Переговори ніколи не зупинялись, заборона то виключно юридичний факт, що окрім зе всі інші є нелегітимними переговорникам.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:26

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
То їдь, домовляйся, ти ж в 20-ці церкви

напиши в РПЦ про мир ...

Я почекаю відповіді )
переговори заборонені зеленським.

Ти ж на Зеленського ложиш прибор ...

До того ж, заборонено тільки з Путіним

То що тобі заважає переговорити з Онуфрієм, вмовити Онуфрія, щоб Онуфрій переговорив з Гундяєм ?
Далі Гундяй переговорить з Путіним

Нічого не заважає, але це ти не робиш )

Чому ? )
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:33

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:коли московити хочуть захопити Україну ?

раз ти в це віриш то вже напевно давно в зсу... чи ти ждун?

Ти ж сам писав, якщо рашисти підійдуть до хребта, то ти будешь тікати, серячи по дорозі
відповіді нема. точно ждун
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:39

Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:39

  stm написав:
  Banderlog написав: переговори заборонені зеленським.

Переговори ніколи не зупинялись, заборона то виключно юридичний факт, що окрім зе всі інші є нелегітимними переговорникам.

Переговори заборонені зеленським.
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:43

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:---=== pesikot ===---
коли московити хочуть захопити Україну ?
---=== ====---
раз ти в це віриш то вже напевно давно в зсу... чи ти ждун?

Ти ж сам писав, якщо рашисти підійдуть до хребта, то ти будешь тікати, серячи по дорозі
відповіді нема. точно ждун

Ти не забудь памперси приготувати, бо всю каналізацію закупориш )

Ждун ти наш )
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 19:45

Schmit
Ти вже всіх фріків сюди притягнув

То за кого ти голосував в 2019 році ? Мовчиш

Явно за Зелебобу голосував, а зараз робиш вигляд, що це не ти, ти не при справах )
