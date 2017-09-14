|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:09
trololo написав: ЛАД написав:
Но мне просто интересно. У него нет никакого военного образования (и в армии вообще не служил). Образование у него по специальности "Право".
Более подходящего по квалификации советника в Украине не нашлось?
не інетересно вам, кацапська пропаганда проти стерненка міцно закріпилась в голові
і її вже не вибити ніякими аргументами.
я ж писав вам колись, в чому його експертиза - що він один із перших хто побачив перспективу в фпв дронах як засобах ураження, а потім і в якості ППО.
він організував поставки більше 250 тисяч дронів у понад 100 підрозділів. він перший збирав на 500 дронів, коли кацапи ще не вміли це слово вимовляти. він сприяв тому, що держава почала закупати дрони мільйонами, коли не вистачало артснарядів. він один із перших (разом із ПЖ) почав просувати ідею дешевого знищення розвід крил а потім і шахедів на цій базі. він (його фонд) проводить власні дослідження та аналітику із питань ефективності дронів які поставляються у війська державою.
скажіть, хто із цивільних краще розбирається в темі дронів? чи яку і де кафедру по дронам треба було закінчити, щоб ви таку людину вважали спеціалістом достойним такої потужної і відповідальної посади як радник міністра?
якби його позицію по дронам почули раніше, і тихенько масштабували це діло за кошт держави, а не через постійні відео і прохання донатів на 500 штук - Україна мала би фору і могла би провернути ще декілька таких контрнаступів, як харківський. але кацапи прислухались до нього більше, ніж наші.
ну і русня кидає величезний ресурс своєї пропаганди на дискредитацію всіх ефективних волонтерських ініціатив, не тільки стерненка. тому поливають його *г**** і навіть намагались убити, але самі виконують його заклики і повторюють його роботу - масштабування виробництва.
100%
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13124
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3379 раз.
- Подякували: 3360 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:12
ЛАД написав:trololo
Я ясно написал: "Не собираюсь обсуждать личность Стерненко".
Хорошо занимается волонтёрством - пусть им занимается.
Но он не специалист ни в военном деле, ни в технике.
Угадал с дронами - и слава богу.
Но когда-то на валютной ветке был конкурс с угадыванием курса валют.
Естественно, кому-то удавалось "предсказать" цифру, наиболее близкую к реальной. Но это не означало, что человек реально мог предсказать точный курс. Закончилось это тем, что не угадал никто (по-моему, если не ошибаюсь, в 2019, когда вместо прогнозов девальвации грн, она неожиданно довольно заметно укрепилась).
Так и тут. В этом случае, угадать было даже легче - меньше вариантов. Тем более, что покупать танки, самолёты или Патриоты волонтёры не могли, а дроны вполне. Попробовали - получилось удачно.
И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут.
Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?
косиш под тупого, не вийде, до чого тут Чмут
президент рекомендував Федорову долучити до справи БПЛА Стерненка, що тобі не зрозуміло? не міндіча, ні баканова, ні чернишова
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13124
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3379 раз.
- Подякували: 3360 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:15
Shaman написав:
як радника з питань безпилотних систем - які можуть бути питання...
ну не нравитца он ЛАД
у...ось в чому питання
а міндіч і баканов нравитца
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13124
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3379 раз.
- Подякували: 3360 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:21
Shaman написав: Banderlog написав:
нема ніяких цивільних в реальній війні. Може піаніст не заявляв про блекаут в москві?
Нормально сша воює і коли бомбило мости й енергетику в югославії і в в вєтнамі напалмом по селам і ядерна бомба по японії і бобардування міст в німеччині в 2й світовій. Чи мож ми не намагались потушити окуповані території і бєлгород?
теж не здивований.
......
так, ми теж можемо спробувати
знищити енергетику в Раші - але в нас немає такої мети, це спосіб утримати їх від цього. ......
А фламинг хватит?
Пару-тройку локальных отлючений во всяких "Воронежах" делали - так их чинили за пол дня...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11336
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:21
fox767676
значительный % укураинцев являются этническими русскими, да и вообще нечего повышать гроадус конфронтации в область шовинизма
#адіннарот
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17668
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2562 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:27
Hotab написав:fox767676
значительный % укураинцев являются этническими русскими, да и вообще нечего повышать гроадус конфронтации в область шовинизма
#адіннарот
ты делаешь вид что уже и читать из люти разучился, или действительно отупел ?
Мне, пототмку жителей холмщины-подляшшя, ваши извините за слово "малоросские" потуги изображать с дивана лютых бандеровцев смешны
тут ты с метиловым вадиком на одной волне
выкладывай видосики на своем канале как-ты гоняешь "русню" хотя бы на пляжах своей черногории - поговорим
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 23 січ, 2026 09:28, всього редагувалось 2 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5147
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:27
Hotab написав:fox767676
значительный % укураинцев являются этническими русскими, да и вообще нечего повышать гроадус конфронтации в область шовинизма
#адіннарот
Не один, на россии этнических русских еще поискать нужно. То что они свою имперскую солянку с преобладанием тюрских кровей называют русскими - чисто политическое решение, это название нации, а не этническая идентичность.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 1289
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:34
alex_dvornichenko написав: Hotab написав:fox767676
значительный % укураинцев являются этническими русскими, да и вообще нечего повышать гроадус конфронтации в область шовинизма
#адіннарот
Не один, на россии этнических русских еще поискать нужно. То что они свою имперскую солянку с преобладанием тюрских кровей называют русскими - чисто политическое решение, это название нации, а не этническая идентичность.
Я навіть не хочу намагатись розібратись в сортах фекалій на болотах. Як і мати нічого з ним спільного до кінця життя. Та і у адекватних українців бажання «дружити» з цими собаками не буде років 300 ще.
Мне пототмку жителей холмщины-подляшшя
Шуфрич з Закарпаття. Анна Герман з Львівщини. Так собі потужний аргумент
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17668
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2562 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:43
alex_dvornichenko написав:
Не один, на россии этнических русских еще поискать нужно. То что они свою имперскую солянку с преобладанием тюрских кровей называют русскими - чисто политическое решение, это название нации, а не этническая идентичность.
ну так пусть называют хотя бы рашистами, с политическим подтекстом
очень странно наблюдать одновременно утверждения в спорах как краеуголный камень идеологии, что именно Киев это Русь, и употребление "руси" как этнофолизма. Только неславянин вражески настроенный к истории Украины мог до такого додуматься. Возможно какие-то кадыровцы в 90х и придумали.
Называйте орду кадыровской, бурятской (хотя тоже обобщение), немногочисленным их русским только обидней будет
Нет есть конечно разные теории, казаки пытались вести корни то ли от готов , то от хазар, ну тогда нечего и "Киевскую русь вспоминать", надо полностью переделывать идеолгоию и историю этногенеза
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5147
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|194475
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|396419
|
|
|6076
|1102451
|
|