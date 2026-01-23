|
|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:29
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы рассматривать возможность ночевать в пунктах обогрева или временно выехать из города, если есть такая возможность.
«В каждом районе Киева определены опорные пункты обогрева. В случае необходимости они смогут принять большое количество людей на ночёвку. Там будут обустроены спальные места, установлены мобильные котельные, обеспечено питание и базовые средства гигиены»,
— сообщил он.
Кличко подчеркнул, что ситуация с энергетикой в столице остаётся крайне сложной, и возможны дальнейшие ухудшения. Он рекомендовал жителям запастись водой, продуктами и медикаментами.
«Если у вас есть возможность выехать за город, где есть альтернативные источники тепла и энергии — не игнорируйте её»,
— добавил мэр.
По последним данным, в Киеве без отопления остаются 1940 многоквартирных домов.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31329
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2535 раз.
- Подякували: 3515 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|