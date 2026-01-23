RSS
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
П'ят 23 січ, 2026 12:29

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы рассматривать возможность ночевать в пунктах обогрева или временно выехать из города, если есть такая возможность.

«В каждом районе Киева определены опорные пункты обогрева. В случае необходимости они смогут принять большое количество людей на ночёвку. Там будут обустроены спальные места, установлены мобильные котельные, обеспечено питание и базовые средства гигиены»,
— сообщил он.

Кличко подчеркнул, что ситуация с энергетикой в столице остаётся крайне сложной, и возможны дальнейшие ухудшения. Он рекомендовал жителям запастись водой, продуктами и медикаментами.

«Если у вас есть возможность выехать за город, где есть альтернативные источники тепла и энергии — не игнорируйте её»,
— добавил мэр.

По последним данным, в Киеве без отопления остаются 1940 многоквартирных домов.
Wirująświatła
