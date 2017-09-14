з контексту мало бути очевидно, що пост не міг бути спрямований проти українців,
Та чому ж не міг.
«Малороси» та інша кацапська повєстка є в пості. Тому …
У мене нічого не виправляє. Щоб «по-албанські» пропускало.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:30
fox767676
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:38
яка повістка кацапська , а яка ні - визначаю я
І як це робили Драгоманов, Маланюк, Вінниченко (хоч знаєте хто це такі?) "малоросами" я маю право будь-кого, хто основні інвестиції робить в російські офшори, а те що він там час від часу від нервових зривів лається на "русню" в інтернеті, це така собі індульгенція . Ви на своєму будванському пляжі московитів полайте, тоді поговоримо
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:43
fox767676
Та хто ж сперечається
Як і я маю право визначати, що фокс штовхає тут кремлівську повістку
Це де?
Це знов фокс наділив себе правом надавати країнам-кандидатам на вступ в ЕС на 2028 рік статус «російський офшор»
На будванському пляжі московити якісь маститіші ніж на Шармовському, болгарському чи мармариському? Чи може алікантовському?
Які пляжі з правильними московитами обирає штовхач кацапськоі повістки фокс?
