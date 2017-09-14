trololo написав:

ЛАД написав: Но мне просто интересно. У него нет никакого военного образования (и в армии вообще не служил). Образование у него по специальности "Право".

не інетересно вам,і її вже не вибити ніякими аргументами.я ж писав вам колись, в чому його експертиза - що він один із перших хто побачив перспективу в фпв дронах як засобах ураження, а потім і в якості ППО.він організував поставки більше 250 тисяч дронів у понад 100 підрозділів. він перший збирав на 500 дронів, коли кацапи ще не вміли це слово вимовляти. він сприяв тому, що держава почала закупати дрони мільйонами, коли не вистачало артснарядів. він один із перших (разом із ПЖ) почав просувати ідею дешевого знищення розвід крил а потім і шахедів на цій базі. він (його фонд) проводить власні дослідження та аналітику із питань ефективності дронів які поставляються у війська державою.скажіть, хто із цивільних краще розбирається в темі дронів? чи яку і де кафедру по дронам треба було закінчити, щоб ви таку людину вважали спеціалістом достойним такої потужної і відповідальної посади як радник міністра?якби його позицію по дронам почули раніше, і тихенько масштабували це діло за кошт держави, а не через постійні відео і прохання донатів на 500 штук - Україна мала би фору і могла би провернути ще декілька таких контрнаступів, як харківський. але кацапи прислухались до нього більше, ніж наші.ну і русня кидає величезний ресурс своєї пропаганди на дискредитацію всіх ефективних волонтерських ініціатив, не тільки стерненка. тому поливають його *г**** і навіть намагались убити, але самі виконують його заклики і повторюють його роботу - масштабування виробництва.