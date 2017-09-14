RSS
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:24

  ЛАД написав:Как у вас, трансформатор во дворе успешно работает?

А шо з ним станеться? Коли отримує 380, віддає 220, на все інше гудить. :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:27

  _hunter написав:Сорян: редко приходится общаться с персонажами, которым все прямо как для детей разжовывать нужно... Прилет по Львову - Орешником. зеля. Везде.

После орешника кроме руснявых ботов никто не суетится. Если и есть суета, то это из за энергетического геноцида, и кровавой бойни которая уже 5 лет.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:33

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Цифр не имею. Но позволю себе усомниться.
Вы наверняка знаете больше, но тоже вряд ли имеете данные по всей армии, а не только по своей бригаде.

Я не маю даних по всій армії. Але..
Наш полк (тепер бригада) стабільно входить у ТОП-10(частіше топ 5) рейтингу підрозділів БПЛА. Тому навряд чи багато підрозділів мають сильно краще забезпечення. Відповідно, апроксимувати ситуацію на Сили Оборони я можу.

Я примерно так и представлял себе ваш ответ.
Но тут возможен и обратный эффект - ваш полк/бригада как высокорейтинговые и, предполагаю, хорошо известные активно обеспечиваются волонтёрами и фондами (Стерненко, Чмут и пр.). Зная это, государство меньше даёт вам и больше др. частям.
Но это уже чисто мои домыслы, так что спорить не могу, возможно, вы правы.
Но, с другой стороны:
До кінця 2025 року Збройні сили України отримають 3 млн одиниць FPV-дронів. Це майже в 2,5 разу більше порівняно з попереднім роком. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.
.......
"Цього року 2,4 млн FPV-дронів поставила війську Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України. Більша частина з них – безпілотники за прямими контрактами з виробниками. Ще 200 000 БпЛА військові отримали через ІТ-систему DOT-Chain Defence, яку запустили наприкінці липня", – зазначив Денис Шмигаль.
https://dot.gov.ua/en/page/dpa-supplied-1-million-fpv-drones-to-the-armed-forces-of-ukraine?utm_source=chatgpt.com
Что-то я сомневаюсь, что волонтёры поставили больше 3 млн.
Но, повторю, спорить не могу и не буду.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:39

киянин

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Цифр не имею. Но позволю себе усомниться.
Вы наверняка знаете больше, но тоже вряд ли имеете данные по всей армии, а не только по своей бригаде.

Я не маю даних по всій армії. Але..
Наш полк (тепер бригада) стабільно входить у ТОП-10(частіше топ 5) рейтингу підрозділів БПЛА. Тому навряд чи багато підрозділів мають сильно краще забезпечення. Відповідно, апроксимувати ситуацію на Сили Оборони я можу.

Я примерно так и представлял себе ваш ответ.
Но тут возможен и обратный эффект - ваш полк/бригада как высокорейтинговые и, предполагаю, хорошо известные активно обеспечиваются волонтёрами и фондами (Стерненко, Чмут и пр.). Зная это, государство меньше даёт вам и больше др. частям.
Но это уже чисто мои домыслы, так что спорить не могу, возможно, вы правы.
Но, с другой стороны:
До кінця 2025 року Збройні сили України отримають 3 млн одиниць FPV-дронів. Це майже в 2,5 разу більше порівняно з попереднім роком. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.
.......
"Цього року 2,4 млн FPV-дронів поставила війську Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України. Більша частина з них – безпілотники за прямими контрактами з виробниками. Ще 200 000 БпЛА військові отримали через ІТ-систему DOT-Chain Defence, яку запустили наприкінці липня", – зазначив Денис Шмигаль.
https://dot.gov.ua/en/page/dpa-supplied-1-million-fpv-drones-to-the-armed-forces-of-ukraine?utm_source=chatgpt.com
Что-то я сомневаюсь, что волонтёры поставили больше 3 млн.
Но, повторю, спорить не могу и не буду.

киянин щодо сабжу
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 23 січ, 2026 23:40, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:40

  _hunter написав:
  budivelnik написав:У 2025 році російські війська нанесли 13 ударів по об’єктах на території Львівської області.
......

Это к чему? - показать, что ЗУ солидарно в перенесении тягот со всей страной?

Львову можно присваивать звание города-героя.
Не считал, но, по-моему, по Харькову наносят больше ударов. За неделю (по городу. По области точно намного больше).
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:44

alex_dvornichenko

Ты жидопидорас или их малоросский щобесгой
сашкакбл тоже касается

Русини — це історичний етнонім східнослов'янського населення «Русі», який використовувався для позначення українців та білорусів до 18-20 століття, а сьогодні є самоназвою окремої національної меншини в Карпатському регіоні (Закарпаття, Словаччина, Польща, Угорщина, Румунія) та діаспорі, що відрізняється від "росіян" і має власну русинську мову та культуру. Вони є нащадками давньоруського населення, але їхнє сприйняття варіюється: одні їх вважають частиною українського народу, інші – окремою етнічною групою.
Історичні аспекти
Древня Русь: "Русин" походить від літописного "русинъ", що стосувалося жителів Русі, відрізняючи їх від "москви".
Річ Посполита: Назви "русини", "рутени" використовувались для українців та білорусів, протиставляючи їх "московинам".
Габсбурзька монархія: "Русини" (нім. Ruthenen) було офіційною назвою українських підданих.
Сучасні русини
Географічне розташування: Компактно живуть у Закарпатті (Україна), Пряшівщині (Словаччина), Лемківщині (Польща), Угорщині, Румунії, а також у Сербії (Воєводина), Хорватії (Славонія) та діаспорі (США, Канада).
Окрема група: У Сербії, Хорватії, Словаччині, Угорщині вони визнаються окремою національною меншиною.
Мова: Існує русинська мова (або діалекти), яку деякі вважають окремою від української, інші – її діалектами.
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 23 січ, 2026 23:47, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:44

  budivelnik написав:.........
тобто це чітко показує що вся ця ракетна страшилка - це вундервафля тільки тоді коли в неї вірити.
ПС
Є ще Закарпаття... там взагалі 2 удари за всю війну.
Можно не верить.
Когда сидишь в тёплом доме в 1000 км от фронта.
Вот только почему-то в стране не хватает электроэнергии, действуют графики отключения. А часть людей сидит без отопления.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:45

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:Сорян: редко приходится общаться с персонажами, которым все прямо как для детей разжовывать нужно... Прилет по Львову - Орешником. зеля. Везде.

После орешника кроме руснявых ботов никто не суетится.

Точно никто? ;)
«Нужна четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, которые в России действительно считаются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность – сосредоточиться на дипломатии, и чувствовать последствия…», — написал


Киев будет инициировать созыв Совета Безопасности ООН, совета Украина — НАТО, а также планирует добиваться реакции ЕС, Совета Европы и ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х

Ну, может они и руснявые боты - спорить не буду.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

кадыровский жидопидорас дворниченко
пока таким ур** позволяется открывать рот на эгрегоры наших предков, славы Украина не здобудет
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 00:02

  sashaqbl написав:........
Я про що й кажу. Не факт, що х... наважиться на мобілізацію. Якщо наважиться - не факт щзо вона пройде гладко.
Більше того, чим довше триває війна - тим менше шансів, що мобілізація пройде гладко. Можливо, я теж в рожевих окулярах, але все таки мені здається, що популярність цієї війни серед росіян не дуже висока. І чим більше втрат, і економічних, і людських - тим менша популярність. Тому ризики для х... при мобілізації зростають.
Загалом я не вірю, що РФ зможе провести ефективну мобілізацію, яка зможе вплинути на хід бойових дій.

Не факт.
И риски есть.
Но мне сложно оценить, насколько это серьёзно. В 2022 не протестовали, а в основном удирали за границу. Выступить против государства мужества надо не меньше, чем на фронте.
+ народ не организован и, по-моему, авторитетного организатора нет. Проблема аналогична иранской - стихийные неорганизованные протесты относительно легко подавить.

Навіть банальний приклад: і в 23 і зараз я був приблизно на схожих гострих ділянках фронту. Кількість полоненої русні тоді і зараз дуже сильно відрізняється.
Стало намного больше?
Вы учитываете разницу - тогда мы пытались наступать и иногда удавалось, сейчас мы почти всё время отступаем (жотя и очень медленно)?
