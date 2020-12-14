RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
П'ят 23 січ, 2026 20:52

  Faceless написав:
Бетон написав:Что самое сложное и страшное в є оселя?

В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
Це від якого джерела?


Інвертор+АКБ живить воду/ліфти/мзк/опалення і на тривалі відключення маленький генератор
Бетон
П'ят 23 січ, 2026 20:57

  Олежан написав:
  Бетон написав:Что самое сложное и страшное в є оселя?

В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо


когда продаешь по е оселе. какие у тебя расходы как с продавца? к какому курсу ты привязываешься? напиши плз основные моменты по сделке


Курс покупки. 43.40 по приват сегодня.
Нотариус 4000 грн

Самое страшное - быть бусифицированным во время ежедневных похождений в банк (ки)
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 23 січ, 2026 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
П'ят 23 січ, 2026 20:57

  Frant написав:Масани і Барани - тут нікого не цікавлять))))

Баран тут один і це - ти
pesikot
П'ят 23 січ, 2026 21:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Что самое сложное и страшное в є оселя?

В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
Це від якого джерела?


Інвертор+АКБ живить воду/ліфти/мзк/опалення і на тривалі відключення маленький генератор
Так ви про насоси на опалення, так би й написали. Я думав саму котельню перевели на якусь тріску
У нас те саме
Faceless
Суб 24 січ, 2026 00:05

Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
Striker
Суб 24 січ, 2026 01:03

  Striker написав:Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.

Спочатку треба подорожчати. А вона нікого не цікавить
Hotab
