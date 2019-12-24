RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 18:45

  kulikrom написав:
  Howl написав:у день РД щомісячний платіж по розстрочки переходить у заборгованість по кредитці, яка погашається типово, тобто до наступної РД

щось схоже, що на РЕДКЕШ потрібно гасити в РД, бо будуть 26%/річ нараховувати. Не впевнений, очікую відповідь від Банку, але сталося, що полочна РЕДКЕШ знову запрацювала після виключення звичайного РЕД з без% розстрочок. З РЕДКЕШ, після жовтневої РД, перша покупка в розстрочку. Після листопадної РД, звичайно нічого не нарахували, ліміт доповнив з погашеного, тепер полочного, звичайного РЕД. А грудневу заборгованість, яка вже прилетіла з жовтневих розстрочок, загасив за 5 днів до січневої РД. В яку прилетіло оті 26%/річ (готівкові операції).

UPD. нагадую панству, завтра останній потяг на нормальну доставку пластику НП

якось дивно звучить. redcash треба гасити до РД, бо інакше окрім 26% нарахують коміс 3,5% від суми незакритого боргу.

а от щодо розстрочек з Redcash? вони точно безкоштовні? бо в моєму розумінні всі витрати з RedCash - вони платні. про розстрочки навіть не чув/не думав про таке..

а що заважає перейти з RED на RED 2.0?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11412
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1713 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:16

Shaman
Так, все правильно, адже акційні розстрочки без комісії на 3 місяці доступні для карток RED 2.0, RED Cash та Максимум Готівка ✅
Також зауважу, що прямого перевипуску з тарифу RED на RED 2.0 немає, доступно лише оформити окремо RED 2.0 та перекинути ліміт з RED 🫡

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13239
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:15

Ганьба Sense банку. До сих пір не дали відповідь по моєму питанню. Обіцяли в підтримці 3-5 робочих днів на відповідь, вже пройшло 7. На запитання сьогодні - нажаль в нас немає відповіді на даний момент. Ну, ок, запам'ятаємо. Тут також мороз. Не пам'ятаю в часи "Альфи" такого пофігізму на клієнта.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3339
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5920 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:27

Re: Sense Bank

Да предправління зараз у Закопане, ото ніяк не можуть підписати для вас папірці на повернення коштів з кредбалансу ))
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6828
З нами з: 05.05.21
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1363 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:26

  Amethyst написав:Да предправління зараз у Закопане, ото ніяк не можуть підписати для вас папірці на повернення коштів з кредбалансу ))

Нехай Свириденко підпише. Все ж державний банк чи де?
klug
 
Повідомлень: 9007
З нами з: 18.08.14
Подякував: 385 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 1542154315441545
Форум:
