ЛАД написав:Цифр не имею. Но позволю себе усомниться. Вы наверняка знаете больше, но тоже вряд ли имеете данные по всей армии, а не только по своей бригаде.
Я не маю даних по всій армії. Але.. Наш полк (тепер бригада) стабільно входить у ТОП-10(частіше топ 5) рейтингу підрозділів БПЛА. Тому навряд чи багато підрозділів мають сильно краще забезпечення. Відповідно, апроксимувати ситуацію на Сили Оборони я можу.
Я примерно так и представлял себе ваш ответ. Но тут возможен и обратный эффект - ваш полк/бригада как высокорейтинговые и, предполагаю, хорошо известные активно обеспечиваются волонтёрами и фондами (Стерненко, Чмут и пр.). Зная это, государство меньше даёт вам и больше др. частям. Но это уже чисто мои домыслы, так что спорить не могу, возможно, вы правы. Но, с другой стороны:
До кінця 2025 року Збройні сили України отримають 3 млн одиниць FPV-дронів. Це майже в 2,5 разу більше порівняно з попереднім роком. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль. ....... "Цього року 2,4 млн FPV-дронів поставила війську Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України. Більша частина з них – безпілотники за прямими контрактами з виробниками. Ще 200 000 БпЛА військові отримали через ІТ-систему DOT-Chain Defence, яку запустили наприкінці липня", – зазначив Денис Шмигаль.
_hunter написав:Сорян: редко приходится общаться с персонажами, которым все прямо как для детей разжовывать нужно... Прилет по Львову - Орешником. зеля. Везде.
После орешника кроме руснявых ботов никто не суетится.
Точно никто?
«Нужна четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, которые в России действительно считаются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность – сосредоточиться на дипломатии, и чувствовать последствия…», — написал
Киев будет инициировать созыв Совета Безопасности ООН, совета Украина — НАТО, а также планирует добиваться реакции ЕС, Совета Европы и ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х
sashaqbl написав:........ Я про що й кажу. Не факт, що х... наважиться на мобілізацію. Якщо наважиться - не факт щзо вона пройде гладко. Більше того, чим довше триває війна - тим менше шансів, що мобілізація пройде гладко. Можливо, я теж в рожевих окулярах, але все таки мені здається, що популярність цієї війни серед росіян не дуже висока. І чим більше втрат, і економічних, і людських - тим менша популярність. Тому ризики для х... при мобілізації зростають. Загалом я не вірю, що РФ зможе провести ефективну мобілізацію, яка зможе вплинути на хід бойових дій.
Не факт. И риски есть. Но мне сложно оценить, насколько это серьёзно. В 2022 не протестовали, а в основном удирали за границу. Выступить против государства мужества надо не меньше, чем на фронте. + народ не организован и, по-моему, авторитетного организатора нет. Проблема аналогична иранской - стихийные неорганизованные протесты относительно легко подавить.
Навіть банальний приклад: і в 23 і зараз я був приблизно на схожих гострих ділянках фронту. Кількість полоненої русні тоді і зараз дуже сильно відрізняється.
Стало намного больше? Вы учитываете разницу - тогда мы пытались наступать и иногда удавалось, сейчас мы почти всё время отступаем (жотя и очень медленно)?