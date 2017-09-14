RSS
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 01:48

  budivelnik написав:.........
а визволяють вони всіх однаково, що Київ в 1943 , що Харків в 2026...
........

Что можно сказать кроме чудак на букву "м".
Немцы, конечно, в 1941 "освобождали" лучше.
На такое модераторы почему-то внимание не обращают и не банят. А благодаря таким высказываниям у Путина появляются аргументы для обвинений в нацизме.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38444
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 01:58

  Hotab написав:Пишуть на Харків групами заходять «дружити» Шахеди..

Не знаю, что там заходит, но прилёты были слышны.
Вроде, пишут, в Индустриальном (Орджоникидзевском) районе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38444
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 02:03

  ЛАД написав:Это что вы называете "предприятиями"? Магазины? Так в Харькове это уже давным-давно.
Мало-мальски приличное промпредприятие на генераторах работать не сможет. Да, наверное, просто никакое.

це все як горохом об стіну. Люди відмовляються щось читати більше ніж рекламні буклети а скоріш і там лиш картинки розглядають.
Народ чомусь думає, що генератор в супермаркеті це вічна штука
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16551165521655316554
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

