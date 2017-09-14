|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 24 січ, 2026 01:48
budivelnik написав:
.........
а визволяють вони всіх однаково, що Київ в 1943 , що Харків в 2026...
........
Что можно сказать кроме чудак на букву "м".
Немцы, конечно, в 1941 "освобождали" лучше.
На такое модераторы почему-то внимание не обращают и не банят. А благодаря таким высказываниям у Путина появляются аргументы для обвинений в нацизме.
- Повідомлень: 38445
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Суб 24 січ, 2026 01:58
Hotab написав:
Пишуть на Харків групами заходять «дружити» Шахеди..
Не знаю, что там заходит, но прилёты были слышны.
Вроде, пишут, в Индустриальном (Орджоникидзевском) районе.
- Повідомлень: 38445
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Суб 24 січ, 2026 02:03
ЛАД написав:
Это что вы называете "предприятиями"? Магазины? Так в Харькове это уже давным-давно.
Мало-мальски приличное промпредприятие на генераторах работать не сможет. Да, наверное, просто никакое.
це все як горохом об стіну. Люди відмовляються щось читати більше ніж рекламні буклети а скоріш і там лиш картинки розглядають.
Народ чомусь думає, що генератор в супермаркеті це вічна штука
Додано: Суб 24 січ, 2026 07:48
fox767676 написав:
я знаю . а ви?
Теперь российские предприниматели смогут воспользоваться еще одним финансовым оффшором — расположенным в Черногории. Уникальность его состоит в том, что свободную экономическую зону под названием «Царьград» учредили российские инвесторы
. В прошлом году ими были выкуплены 96 Га земли в Никшиче, втором по населенности городе республики. 2 февраля был учрежден наблюдательный совет, который возглавил А. Баков.
Основатели СЭЗ строят амбициозные планы, называя оффшор в Черногории новым Гонконгом. Вообще это первая пророссийская оффшорная юрисдикция на территории ЕС
. Практика создания «личных» СЭЗ достаточно распространена в мире: например, владениями Великобритании являются Кайманы, Нормандские острова, Мэн, Виргинские острова, Швейцарии – Лихтенштейн и т.д.
Стаття від 2015 року
fox767676 написав:
сіра компашкаОтмечается, что еврокомиссары составили и серый список тех стран, которым следует улучшить свое налогообложение. В так называемый серый список попали Турция, Швейцария, Лихтенштейн, Сербия, Черногория, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Таиланд, Вьетнам, Гонконг, Уругвай, Перу, Марокко, Иордания и другие.
Стаття від 2017 року
Фокс притягує за вуха свою брехню і спроби повісити ярлики на цілі країни
Але це мізер в порівнянні до дна, яке пробивається на адресу форумчанина Дворніченко. Вже пішов хамський антисемізм. Протікає ужгородський бігунець.
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17686
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2562 раз.
Додано: Суб 24 січ, 2026 07:53
Banderlog написав:
ЛАД написав:
Это что вы называете "предприятиями"? Магазины? Так в Харькове это уже давным-давно.
Мало-мальски приличное промпредприятие на генераторах работать не сможет. Да, наверное, просто никакое.
це все як горохом об стіну. Люди відмовляються щось читати більше ніж рекламні буклети а скоріш і там лиш картинки розглядають.
Народ чомусь думає, що генератор в супермаркеті це вічна штука
Хрен с ним, с супермаркетом. Поставят новый генератор.
Но народ чомусь думає, что на генераторы можно перевести всю страну.
Написал сразу, но отправить не успел - после очередного прилёта свет вырубился.
