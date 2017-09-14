RSS
  #<1 ... 16552165531655416555>
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 01:48

  budivelnik написав:.........
а визволяють вони всіх однаково, що Київ в 1943 , що Харків в 2026...
........

Что можно сказать кроме чудак на букву "м".
Немцы, конечно, в 1941 "освобождали" лучше.
На такое модераторы почему-то внимание не обращают и не банят. А благодаря таким высказываниям у Путина появляются аргументы для обвинений в нацизме.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38446
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 01:58

  Hotab написав:Пишуть на Харків групами заходять «дружити» Шахеди..

Не знаю, что там заходит, но прилёты были слышны.
Вроде, пишут, в Индустриальном (Орджоникидзевском) районе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38446
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 02:03

  ЛАД написав:Это что вы называете "предприятиями"? Магазины? Так в Харькове это уже давным-давно.
Мало-мальски приличное промпредприятие на генераторах работать не сможет. Да, наверное, просто никакое.

це все як горохом об стіну. Люди відмовляються щось читати більше ніж рекламні буклети а скоріш і там лиш картинки розглядають.
Народ чомусь думає, що генератор в супермаркеті це вічна штука
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4520
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 07:48

«Рускій афшор» та інший 3.14дьож Фокса

  fox767676 написав:
я знаю . а ви?

Теперь российские предприниматели смогут воспользоваться еще одним финансовым оффшором — расположенным в Черногории. Уникальность его состоит в том, что свободную экономическую зону под названием «Царьград» учредили российские инвесторы. В прошлом году ими были выкуплены 96 Га земли в Никшиче, втором по населенности городе республики. 2 февраля был учрежден наблюдательный совет, который возглавил А. Баков.

Основатели СЭЗ строят амбициозные планы, называя оффшор в Черногории новым Гонконгом. Вообще это первая пророссийская оффшорная юрисдикция на территории ЕС. Практика создания «личных» СЭЗ достаточно распространена в мире: например, владениями Великобритании являются Кайманы, Нормандские острова, Мэн, Виргинские острова, Швейцарии – Лихтенштейн и т.д.


Стаття від 2015 року з російської помийки.
Реальність:


проект свободной экономической зоны “Царьград” в Никшиче (Черногория), инициированный Антоном Баковым в 2014–2015 годах, не был реализован и считается заброшенным. Земля (около 96 га), купленная в районе Пanduрицы недалеко от Царского моста (Tsar’s Bridge или Carev Most), планировалась под строительство дворца, церкви и инфраструктуры для “Романовской Империи” — микрогосударства Бакова. Однако к 2020 году сам Баков заявил, что инвестиции (более 5 млн долларов) не принесли результатов, и он переключился на другие проекты, такие как искусственные острова в Средиземном море. В 2022 году “Романовская Империя” была заморожена, и с тех пор нет упоминаний о развитии или продаже участка.
Сейчас на этом месте, судя по отсутствию новостей и спутниковым/аэриальным видам, вероятно, остается неразвитая территория — смесь сельской местности, лесов и возможно базовой инфраструктуры (дороги), без признаков экономической зоны или крупных построек. Район Пanduрицы — это окраина Никшича, с историческим Царским мостом через реку Зета, окруженный холмами и зелеными зонами. Нет свидетельств активного использования под бизнес или туризм, связанный с русскими инвесторами.



  fox767676 написав:
сіра компашка
Отмечается, что еврокомиссары составили и серый список тех стран, которым следует улучшить свое налогообложение. В так называемый серый список попали Турция, Швейцария, Лихтенштейн, Сербия, Черногория, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Таиланд, Вьетнам, Гонконг, Уругвай, Перу, Марокко, Иордания и другие.

[/quote]

Стаття від 2017 року


Фокс притягує за вуха свою брехню і спроби повісити ярлики на цілі країни
Але це мізер в порівнянні до дна, яке пробивається на адресу форумчанина Дворніченко. Вже пішов хамський антисемізм. Протікає ужгородський бігунець.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 24 січ, 2026 08:17, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17687
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 07:53

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Это что вы называете "предприятиями"? Магазины? Так в Харькове это уже давным-давно.
Мало-мальски приличное промпредприятие на генераторах работать не сможет. Да, наверное, просто никакое.

це все як горохом об стіну. Люди відмовляються щось читати більше ніж рекламні буклети а скоріш і там лиш картинки розглядають.
Народ чомусь думає, що генератор в супермаркеті це вічна штука

Хрен с ним, с супермаркетом. Поставят новый генератор.
Но народ чомусь думає, что на генераторы можно перевести всю страну.

Написал сразу, но отправить не успел - после очередного прилёта свет вырубился.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38446
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 08:07

  fox767676 написав:[
давай закругляємся з офтопом, тим більше повідомлення непропорційно труть

Незрозуміло навіщо ти його починаєш, щоб потім «закругляти».
Кидаєшся на людей, вішаєш їм ярлики, розказуєш як тебе повинні захищати, а сам втік в Ужгород , щоб вимкнення світла і тривоги не заважали флудити і хамити.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17687
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:До чого взагалі тут претензії до його освіти і військового досвіду?

йому пече
prodigy
 
Повідомлень: 13127
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 08:41

  sashaqbl написав:Чмут вже був у міноборони. Як і Дейнега. Використали і викинули. З великою ймовірністю зі Стерненком буде та ж історія.


дуже зневажливо відношення у вас до волонтерів, так само ви про себе кажіть, якщо ви одної думки з Бандерлогом

просто це популістські рухи розраховані на мас медіа, бо військовим чи цивільним ця інформація не дуже цікава, головне для них-результат

з Чмутом чи з Дейнегою за півроку "на посаді радника " міністр МО взагалі не зустрічався (може його референт (ад'ютант) раз на місяць
мене дивує, чого це так пече ЛАДа?
prodigy
 
Повідомлень: 13127
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 08:50

  prodigy написав:...........
з Чмутом чи з Дейнегою за півроку "на посаді радника " міністр МО взагалі не зустрічався (може його референт (ад'ютант) раз на місяць
мене дивує, чого це так пече ЛАДа?
Надоели низкоквалифицированные люди в управлении государством.
Вам, видимо, нет?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38446
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 08:53
аграрна супердержава

аграрна супердержава

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Война на нашей территории. Уничтожаются наши эл-станции, предприятия, города, дома. Гибнут и калечатся наши люди. Да, враги тоже. Но, честно говоря, на росс. наёмников мне плевать с высокой колокольни.
Це ми напали і тепер не хочемо здаватись? і вас це бісить
чи на нас напали і наші ЗСУ роблять все можливе щоб нам не влаштовували Бучу по всій Україні?

ПС
а шахти/електростанції теплові - їх вік вже минув, обійдемось після війни і без них , так само як це зараз демонструють китайці, яких в 40 разів більше ніж нас, а вони експорт педераційного вугілля постійно скорочують ( до речі і експорт газу збільшувати не збираються блокуючи силу сибіру 2)

аграрна супердержава
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42181
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 16552165531655416555>
