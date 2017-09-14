|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 24 січ, 2026 01:48
budivelnik написав:
.........
а визволяють вони всіх однаково, що Київ в 1943 , що Харків в 2026...
........
Что можно сказать кроме чудак на букву "м".
Немцы, конечно, в 1941 "освобождали" лучше.
На такое модераторы почему-то внимание не обращают и не банят. А благодаря таким высказываниям у Путина появляются аргументы для обвинений в нацизме.
Додано: Суб 24 січ, 2026 01:58
Hotab написав:
Пишуть на Харків групами заходять «дружити» Шахеди..
Не знаю, что там заходит, но прилёты были слышны.
Вроде, пишут, в Индустриальном (Орджоникидзевском) районе.
Додано: Суб 24 січ, 2026 02:03
ЛАД написав:
Это что вы называете "предприятиями"? Магазины? Так в Харькове это уже давным-давно.
Мало-мальски приличное промпредприятие на генераторах работать не сможет. Да, наверное, просто никакое.
це все як горохом об стіну. Люди відмовляються щось читати більше ніж рекламні буклети а скоріш і там лиш картинки розглядають.
Народ чомусь думає, що генератор в супермаркеті це вічна штука
Додано: Суб 24 січ, 2026 07:48
fox767676 написав:
я знаю . а ви?
Теперь российские предприниматели смогут воспользоваться еще одним финансовым оффшором — расположенным в Черногории. Уникальность его состоит в том, что свободную экономическую зону под названием «Царьград» учредили российские инвесторы
. В прошлом году ими были выкуплены 96 Га земли в Никшиче, втором по населенности городе республики. 2 февраля был учрежден наблюдательный совет, который возглавил А. Баков.
Основатели СЭЗ строят амбициозные планы, называя оффшор в Черногории новым Гонконгом. Вообще это первая пророссийская оффшорная юрисдикция на территории ЕС
. Практика создания «личных» СЭЗ достаточно распространена в мире: например, владениями Великобритании являются Кайманы, Нормандские острова, Мэн, Виргинские острова, Швейцарии – Лихтенштейн и т.д.
Стаття від 2015 року з російської помийки.
Реальність:
проект свободной экономической зоны “Царьград” в Никшиче (Черногория), инициированный Антоном Баковым в 2014–2015 годах, не был реализован и считается заброшенным. Земля (около 96 га), купленная в районе Пanduрицы недалеко от Царского моста (Tsar’s Bridge или Carev Most), планировалась под строительство дворца, церкви и инфраструктуры для “Романовской Империи” — микрогосударства Бакова. Однако к 2020 году сам Баков заявил, что инвестиции (более 5 млн долларов) не принесли результатов, и он переключился на другие проекты, такие как искусственные острова в Средиземном море. В 2022 году “Романовская Империя” была заморожена, и с тех пор нет упоминаний о развитии или продаже участка.
Сейчас на этом месте, судя по отсутствию новостей и спутниковым/аэриальным видам, вероятно, остается неразвитая территория — смесь сельской местности, лесов и возможно базовой инфраструктуры (дороги), без признаков экономической зоны или крупных построек. Район Пanduрицы — это окраина Никшича, с историческим Царским мостом через реку Зета, окруженный холмами и зелеными зонами. Нет свидетельств активного использования под бизнес или туризм, связанный с русскими инвесторами.
fox767676 написав:
сіра компашкаОтмечается, что еврокомиссары составили и серый список тех стран, которым следует улучшить свое налогообложение. В так называемый серый список попали Турция, Швейцария, Лихтенштейн, Сербия, Черногория, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Таиланд, Вьетнам, Гонконг, Уругвай, Перу, Марокко, Иордания и другие.
[/quote]
Стаття від 2017 року
Фокс притягує за вуха свою брехню і спроби повісити ярлики на цілі країни
Але це мізер в порівнянні до дна, яке пробивається на адресу форумчанина Дворніченко. Вже пішов хамський антисемізм. Протікає ужгородський бігунець.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 24 січ, 2026 08:17, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 24 січ, 2026 07:53
Banderlog написав:
ЛАД написав:
Это что вы называете "предприятиями"? Магазины? Так в Харькове это уже давным-давно.
Мало-мальски приличное промпредприятие на генераторах работать не сможет. Да, наверное, просто никакое.
це все як горохом об стіну. Люди відмовляються щось читати більше ніж рекламні буклети а скоріш і там лиш картинки розглядають.
Народ чомусь думає, що генератор в супермаркеті це вічна штука
Хрен с ним, с супермаркетом. Поставят новый генератор.
Но народ чомусь думає, что на генераторы можно перевести всю страну.
Написал сразу, но отправить не успел - после очередного прилёта свет вырубился.
Додано: Суб 24 січ, 2026 08:07
fox767676 написав:
[
давай закругляємся з офтопом, тим більше повідомлення непропорційно труть
Незрозуміло навіщо ти його починаєш, щоб потім «закругляти».
Кидаєшся на людей, вішаєш їм ярлики, розказуєш як тебе повинні захищати, а сам втік в Ужгород , щоб вимкнення світла і тривоги не заважали флудити і хамити.
Додано: Суб 24 січ, 2026 08:28
Faceless написав:
До чого взагалі тут претензії до його освіти і військового досвіду?
йому пече
Додано: Суб 24 січ, 2026 08:41
sashaqbl написав:
Чмут вже був у міноборони. Як і Дейнега. Використали і викинули
. З великою ймовірністю зі Стерненком буде та ж історія.
дуже зневажливо відношення у вас до волонтерів, так само ви про себе кажіть, якщо ви одної думки з Бандерлогом
просто це популістські рухи розраховані на мас медіа, бо військовим чи цивільним ця інформація не дуже цікава, головне для них-результат
з Чмутом чи з Дейнегою за півроку "на посаді радника " міністр МО взагалі не зустрічався (може його референт (ад'ютант) раз на місяць
мене дивує, чого це так пече ЛАД
а?
Додано: Суб 24 січ, 2026 08:50
prodigy написав:
...........
з Чмутом чи з Дейнегою за півроку "на посаді радника " міністр МО взагалі не зустрічався (може його референт (ад'ютант) раз на місяць
мене дивує, чого це так пече ЛАД
а?
Надоели низкоквалифицированные люди в управлении государством.
Вам, видимо, нет?
Додано: Суб 24 січ, 2026 08:53
budivelnik написав: ЛАД написав:
Война на нашей территории. Уничтожаются наши эл-станции, предприятия, города, дома. Гибнут и калечатся наши люди. Да, враги тоже. Но, честно говоря, на росс. наёмников мне плевать с высокой колокольни.
Це ми напали і тепер не хочемо здаватись? і вас це бісить
чи на нас напали і наші ЗСУ роблять все можливе щоб нам не влаштовували Бучу по всій Україні?
ПС
а шахти/електростанції теплові - їх вік вже минув, обійдемось після війни і без них , так само як це зараз демонструють китайці, яких в 40 разів більше ніж нас, а вони експорт педераційного вугілля постійно скорочують ( до речі і експорт газу збільшувати не збираються блокуючи силу сибіру 2)
аграрна супердержава
