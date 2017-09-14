|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 24 січ, 2026 11:23
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Что-то я сомневаюсь, что волонтёры поставили больше 3 млн.
Но, повторю, спорить не могу и не буду.
В цифрах ви праві. Диявол в деталях.
Ну, детали я точно не знаю. Кроме некоторых. Но понимаю, что здесь не место их обсуждать. Так что...
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Стало намного больше?
Вы учитываете разницу - тогда мы пытались наступать и иногда удавалось, сейчас мы почти всё время отступаем (жотя и очень медленно)?
Не набагато, але більше. І це важливий нюанс - в наступі люди менш схильні здаватися в полон.
Если верить тому, что пишут об изменении тактики - просачивание малыми группами вплоть до 2-3 чел. (не верить оснований нет), то увеличение числа пленных понятно. У таких групп повышенный риск плена.
-
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 11:49
Xenon написав:
О чем можно договариваться с бандитами и терористами которые за всю свою историю не соблюли ниодного договора..?
Знову ті ж граблі... Не з ними треба домовлятися...
-
1
Додано: Суб 24 січ, 2026 11:58
Дюрі-бачі написав: Xenon написав:
О чем можно договариваться с бандитами и терористами которые за всю свою историю не соблюли ниодного договора..?
Знову ті ж граблі... Не з ними треба домовлятися...
пианист играет - как умеет...
-
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:03
prodigy написав:
дуже зневажливо відношення у вас до волонтерів, так само ви про себе кажіть, якщо ви одної думки з Бандерлогом
Тут скоріш зневажливе ставлення до Федорова. На жаль, від цієї гниди не очікую нічого хорошого.
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:03
_hunter написав: Дюрі-бачі написав: Xenon написав:
О чем можно договариваться с бандитами и терористами которые за всю свою историю не соблюли ниодного договора..?
Знову ті ж граблі... Не з ними треба домовлятися...
пианист играет - как умеет...
доцент считает что его тушка может так заинтересовать глобальных игроков, что они вступят в ядерную войну за него, только правильно договор надо составить
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:08
fox767676 написав: Hotab написав:
blablal
Российская диаспора в Черногории — одна из самых крупных в Европе, составляющая около 10% населения страны (с учетом мигрантов из СНГ — до 20%). Основными центрами проживания являются Будва, Бар и Херцег-Нови, где русскоязычные жители активно занимаются бизнесом, недвижимостью и работают удаленно, пользуясь поддержкой местного населения.
Ключевые особенности российской диаспоры:
Численность и состав: Доля граждан РФ, проживающих в Черногории постоянно или долгосрочно, значительно выросла после 2022 года.
ВНЖ (Boravak): Многие россияне получают временный вид на жительство на основании владения недвижимостью, открытия фирмы (даже без реальной деятельности в первые годы) или трудоустройства.
Черногория остается популярным направлением из-за комфортного климата, понятной культурной среды и относительно простой процедуры легализации.
#іхтамнєт
1
4
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:09
sashaqbl написав: prodigy написав:
дуже зневажливо відношення у вас до волонтерів, так само ви про себе кажіть, якщо ви одної думки з Бандерлогом
Тут скоріш зневажливе ставлення до Федорова. На жаль, від цієї гниди не очікую нічого хорошого.
Так не любити Brave1 )
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:11
[quote="5926316:budivelnik"]..... наприклад від поляків - українці заслужили....
Правда це було важко.
Ми просто у відповідь на те як поляки різали наші села - вирізали їхні..
І тепер в головах поляків на генетичному рівні відсутня фраза
Можем пАвтАрІть - бо для них це дуже боляче...
...
у мене приятель, теж капітан (народився і мешкає) 35км від Львова, сказав мені щось подібне у 2007р (типу, пустили ріки крові полякам у 1943му), минув час-він таке вже каже, бо це дійсно був злочин і геноцид з обох боків(хоч втрати польської діаспори були удвічі більше)
ви тільки уявіть собі на хвилину: поляки вбили мешканців українського села А (знищили всіх, включно з немовлятами, спалили хати, вкрали худобу і скарб який змогли вивезти
на цю подію реагує УПА: прийняте рішення знищити населення польських сіл: В, С, і Д
щоб їм не було непереливки (теж вбивають немовлят, жінок, стариків)- так робили загони НКВД (інколи вони маскувались під бойовиків УПА), але більшість злочинів зробили українців
це на 100 років буде для русні гарним приводом розпалювати ворожнечу і деякі польські
політики цим досі користуються (як то Кароль Навроцький)
1
4
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:11
stm написав: sashaqbl написав: prodigy написав:
дуже зневажливо відношення у вас до волонтерів, так само ви про себе кажіть, якщо ви одної думки з Бандерлогом
Тут скоріш зневажливе ставлення до Федорова. На жаль, від цієї гниди не очікую нічого хорошого.
Так не любити Brave1 )
Міг би розповісти багато цікавого. Але не буду.
Нагадаю лише про "роль кібербезпеки в сучасному світі перебільшена"
