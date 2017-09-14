RSS
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 11:23

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Что-то я сомневаюсь, что волонтёры поставили больше 3 млн.
Но, повторю, спорить не могу и не буду.

В цифрах ви праві. Диявол в деталях.
Ну, детали я точно не знаю. Кроме некоторых. Но понимаю, что здесь не место их обсуждать. Так что...

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Стало намного больше?
Вы учитываете разницу - тогда мы пытались наступать и иногда удавалось, сейчас мы почти всё время отступаем (жотя и очень медленно)?

Не набагато, але більше. І це важливий нюанс - в наступі люди менш схильні здаватися в полон.
Если верить тому, что пишут об изменении тактики - просачивание малыми группами вплоть до 2-3 чел. (не верить оснований нет), то увеличение числа пленных понятно. У таких групп повышенный риск плена.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38449
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 11:30

  Xenon написав:
❗️Жодних ознак компромісу на вчорашній зустрічі в Абу-Дабі НЕ досягнуто, – Reuters.

https://www.reuters.com/world/zelenskiy ... 026-01-23/

Это уже ночью стало понятно - Рошен не даст соврать :(
_hunter
 
Повідомлень: 11363
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:О чем можно договариваться с бандитами и терористами которые за всю свою историю не соблюли ниодного договора..?

Знову ті ж граблі... Не з ними треба домовлятися...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5849
З нами з: 29.07.22
Подякував: 929 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 11:58

  Дюрі-бачі написав:
  Xenon написав:О чем можно договариваться с бандитами и терористами которые за всю свою историю не соблюли ниодного договора..?

Знову ті ж граблі... Не з ними треба домовлятися...

пианист играет - как умеет...
_hunter
 
Повідомлень: 11363
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:дуже зневажливо відношення у вас до волонтерів, так само ви про себе кажіть, якщо ви одної думки з Бандерлогом

Тут скоріш зневажливе ставлення до Федорова. На жаль, від цієї гниди не очікую нічого хорошого.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2594
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:03

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Xenon написав:О чем можно договариваться с бандитами и терористами которые за всю свою историю не соблюли ниодного договора..?

Знову ті ж граблі... Не з ними треба домовлятися...

пианист играет - как умеет...


доцент считает что его тушка может так заинтересовать глобальных игроков, что они вступят в ядерную войну за него, только правильно договор надо составить
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5169
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:08

#іхтамнєт

#іхтамнєт

  fox767676 написав:
  Hotab написав:blablal


Российская диаспора в Черногории — одна из самых крупных в Европе, составляющая около 10% населения страны (с учетом мигрантов из СНГ — до 20%). Основными центрами проживания являются Будва, Бар и Херцег-Нови, где русскоязычные жители активно занимаются бизнесом, недвижимостью и работают удаленно, пользуясь поддержкой местного населения.
Ключевые особенности российской диаспоры:
Численность и состав: Доля граждан РФ, проживающих в Черногории постоянно или долгосрочно, значительно выросла после 2022 года.
ВНЖ (Boravak): Многие россияне получают временный вид на жительство на основании владения недвижимостью, открытия фирмы (даже без реальной деятельности в первые годы) или трудоустройства.
Черногория остается популярным направлением из-за комфортного климата, понятной культурной среды и относительно простой процедуры легализации.

#іхтамнєт
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42185
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:09

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:дуже зневажливо відношення у вас до волонтерів, так само ви про себе кажіть, якщо ви одної думки з Бандерлогом

Тут скоріш зневажливе ставлення до Федорова. На жаль, від цієї гниди не очікую нічого хорошого.

Так не любити Brave1 )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6144
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:11

[quote="5926316:budivelnik"]..... наприклад від поляків - українці заслужили....
Правда це було важко.
Ми просто у відповідь на те як поляки різали наші села - вирізали їхні..
І тепер в головах поляків на генетичному рівні відсутня фраза
Можем пАвтАрІть - бо для них це дуже боляче...
...

у мене приятель, теж капітан (народився і мешкає) 35км від Львова, сказав мені щось подібне у 2007р (типу, пустили ріки крові полякам у 1943му), минув час-він таке вже каже, бо це дійсно був злочин і геноцид з обох боків(хоч втрати польської діаспори були удвічі більше)

ви тільки уявіть собі на хвилину: поляки вбили мешканців українського села А (знищили всіх, включно з немовлятами, спалили хати, вкрали худобу і скарб який змогли вивезти
на цю подію реагує УПА: прийняте рішення знищити населення польських сіл: В, С, і Д
щоб їм не було непереливки (теж вбивають немовлят, жінок, стариків)- так робили загони НКВД (інколи вони маскувались під бойовиків УПА), але більшість злочинів зробили українців

це на 100 років буде для русні гарним приводом розпалювати ворожнечу і деякі польські
політики цим досі користуються (як то Кароль Навроцький)
prodigy
 
Повідомлень: 13137
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 12:11

  stm написав:
  sashaqbl написав:
  prodigy написав:дуже зневажливо відношення у вас до волонтерів, так само ви про себе кажіть, якщо ви одної думки з Бандерлогом

Тут скоріш зневажливе ставлення до Федорова. На жаль, від цієї гниди не очікую нічого хорошого.

Так не любити Brave1 )

Міг би розповісти багато цікавого. Але не буду.
Нагадаю лише про "роль кібербезпеки в сучасному світі перебільшена"
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2594
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
