|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:14
fox767676 написав: Xenon написав:
кацапам на переговорах показали руку по локоть по поводу сдачи Донбасса ))
Перемовини в Абу-Дабі завершилися.
Переговори між США, рф та Україною в Абу-Дабі пройшли «позитивно» та «конструктивно», - Axios.
Про це повідомили українські офіційні особи. Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.
когда уже вы из окопа кацапам полруки будете показывапть
А, стоп! Ні! З ужгородського схрону.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17702
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2562 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:15
katso написав: _hunter написав: Дюрі-бачі написав:
Знову ті ж граблі... Не з ними треба домовлятися...
пианист играет - как умеет...
Как мы вообще можем видеть как и где он играет, если имеем информацию только ту что специально для нас подготовлена? "Следя за монеткой не забывать наблюдать за руками фокусника" (с)
переговоры - трехсторонние - замахаются подготавливать...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11367
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:20
Господар Вельзевула написав:
Все будет. Я вот камин в 2022 ставил,летом, а использую только в 2026. Все о чем думалось изначально-приходит, но с огромным временным отрывом.
Будет и полруки в окопе. Ну, в смысле, жест такой.
та тоже генератор 2 года отдыхал
а когда актуализировался, то проблемы снежным комом что уже как мертвому припарки
лично у ксенона будет не жесть, а буквально
запомнит этот твит
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5176
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:23
Hotab написав:
А, стоп! Ні! З ужгородського схрону.
а что не так?
надо как те ничтожества на мазохисткой ветке палатки с горелками ставить и свечки в церкви за погоду и чтобы ракеты закончились за 2-3 недели?
Хихикали тут надо мной переможники
я буду жить в комфорте, а вы - страдать , ибо тупые отрабатывают карму
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5176
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:26
fox767676 написав: Hotab написав:
А, стоп! Ні! З ужгородського схрону.
а что не так?
надо как те ничтожества на мазохисткой ветке палатки с горелками ставить и свечки в церкви за погоду? Хихикали тут надо мной переможники
я буду жить в комфорте
Но будешь жить сцикливо )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13206
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:29
fox767676
я буду жить в комфорте
А якщо пересилати координати ужгородських обʼєктів критичної інфраструктури «куди треба», так ще і ситно 😅
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17702
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2562 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:30
pesikot написав:
Но будешь жить сцикливо )
"cцикливо" это во всем поддакивать официальной пропаганде как ты, или смотреть по сторонам мониторя тцк как бетон
я всегда жил в согласии с совестью, свободно и честно, и мне возздается
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5176
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:32
Hotab написав:fox767676
я буду жить в комфорте
А якщо пересилати координати ужгородських обʼєктів критичної інфраструктури «куди треба», так ще і ситно 😅
хотаб ты уткнулся в полное дно
ночи без сна повредили не только твой интеллект, но и все моральные устои
в Ужгороде с обьектами все Ок кстати
а в Киеве нет. Может кто своим триколорным дружкам по службе в Крыму или совместному отдыху в ЧГ стучит ?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5176
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:37
fox767676 написав: pesikot написав:
Но будешь жить сцикливо )
"cцикливо" это во всем поддакивать официальной пропаганде как ты, или смотреть по сторонам мониторя тцк как бетон
я всегда жил в согласии с совестью, свободно и честно, и мне возздается
Опять навешиваешь ярлыки, что говорит о том, что ты сам мониторишь тцк, боишься ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13206
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 15:40
fox767676 написав: Hotab написав:fox767676
я буду жить в комфорте
А якщо пересилати координати ужгородських обʼєктів критичної інфраструктури «куди треба», так ще і ситно 😅
хотаб ты уткнулся в полное дно
ночи без сна повредили не только твой интеллект, но и все моральные устои
в Ужгороде с обьектами все Ок кстати
а в Киеве нет. Может кто своим триколорным дружкам по службе в Крыму или совместному отдыху в ЧГ стучит ?
Теперь понятно, почему ты на Трампа молишься.
Ты такой же тупой как и он )
В Киеве все это само по себе произощло ? Нет
Так и Ужгород, пара ракет и будет как в Киеве
У тебя причинно-следственные связи напрочь отсутствуют )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13206
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, холява
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|195382
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|397348
|
|
|6076
|1103572
|
|