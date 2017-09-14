RSS
  #<1 ... 16585165861658716588>
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 00:46

  prodigy написав:
  Banderlog написав:я ці ознаки за розвинутість не признаю


ось коли будуть розвинуті громадяни, які не ходять до секти гундяя, і які не голосують "хоч поржом" як долярчик, може щось по троху почне мінятись
.......
Ну, ясно.
Громадяни не такі. Поэтому ми й досі не розвинуті. :)
А Китае 30 лет назад такі були?
А во Вьетнаме такі?
Везде достатньо розвинуті, только украинцы какие-то недоделанные?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38470
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 00:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Говорили о том, что в РФ заработки были выше и довольно заметно.
Надеюсь, с этим вы спорить не будете.
І саме те що в них вищі заробітки ніж в нас - погнало москалів вмирати на чужій землі, за неясно які цілі в країні яка мало заробляє...
А також саме те що в педерації вищі заробітки -зумовило відсилку унітазів з бідної України в Багату педерацію...

лад - щось з логікою не те?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27835
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 00:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Громадяни не такі. Поэтому ми й досі не розвинуті. :)
А Китае 30 лет назад такі були?
1 Громадяни - не такі.
2 Щоб ти жив як тих 1 млрд бідніших китайців....( є звичайно 400 млн багатших - ті живуть так як ти )
3 Українці оновлюються, після того як такі як ти втирали їм єресь у голови з допомогою ВЧК/НКВД/МГБ/КГБ
Тому так
Ти і наступне за тобою покоління - це жах...
А от вже внуки совків - вони звичайно ще не поляки зразка 1990 року, але точно кращі від совків а-ля ти.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27835
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 01:03

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ось коли будуть розвинуті громадяни, які не ходять до секти гундяя, і які не голосують "хоч поржом" як долярчик, може щось по троху почне мінятись
.......
Ну, ясно.
Громадяни не такі. Поэтому ми й досі не розвинуті. :)

В какой-то мере, это так.
Развитие общества зависит от развития его членов.
Пока индивидуумы требуют, чтобы остальные думали, как они, верили, как они, говорили, как они, общество свободным не станет. И так во всем.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9272
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21723 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 01:04

Water
Вам лишь бы поспорить, не важно, о чём?
По каким параметрам Украину можно отнести к развитым странам?
При ВВП на душу в 2021 4835,4 долл? Даже не буду оспаривать эту цифру, хотя несколько удивляет такой резкий рост:
2018 - 3095,1 долл.
2019 - 3659,8 долл.
2020 - 3725,6 долл.
2021 - 4835,4 долл.
Рост в 2021 на 30%, а в 2019 на 19%.
Цифры отсюда - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38470
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 01:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По каким параметрам Украину можно отнести к развитым странам?
може спочатку озвучите ці параметри ?
По тому що я бачу то Польща з однаковим ВВП на особу з педерацією - в рази розвинутіша ніж педерація
А Україна з ВВП на особу - меншим ніж педерація, точно не буде нападати наприклад на Молдову щоб красти там унітази...., а отже по критерію порядності/людскості Україна розвинутіша від педерації...

Тому ВВП на особу- це ще не все.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27835
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 01:11

  Shaman написав:.........
й ще варіант - скільки коштує отримати нове під'єднання по еенергії - це ж твоя тема? від розміру хабаря очі лізуть на лоба? а як інакше Бандерлог з колегасиками буде жити, ще й церкву утримувати? а потім - а чого в нас немає нового виробництва?..

А я-то жумал, почму у нас так сложно подключиться к сети!
А оно вон что... Оказывается это всё из-за Banderlog"а!
И западные капиталы к нам не идут из-за него же!
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38470
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 01:15

  Wirująświatła написав:Banderlog мне другое интересно. Попуасия вам не кайф, румынский паспорт есть, чё вас тут держит? у меня с Черновцами плохие воспоминания. Отшиб он и в Африке отшиб. Ещё более лютым отшибом был Мариуполь больше суток со Львова.
А вы "отшиб" меряете от Львова?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38470
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 01:36

  Shaman написав:........
може тоді до вас щось дійде...

До вас никогда не дійде.
чого діють санкції? бо хтось хоче зробити ядерну зброю та ЗНИЩИТИ Ізраіль.
Вы бы для начала поинтересовались, когда и почему начали вводить санкции, а когда Иран занялся обогащением урана. А потом уже писали бы. Лет 50 с лишним уже обогащает?
А Израиль хотели уничтожить все арабские государства, но санкций против них почему-то нет. Странно, не правда ли?
черговий приклад, як диктатура може довести країни до занепаду
В мире мало вроде бы довольно демократических государств в занепаді?
При этом есть диктатуры, которые не в занепаді. Или вы тот же Китай считаете образцом демократии?
Простите, но у вас слишком большие пробелы в знаниях. И ликвидировать вы их не хотите. Даже о Финляндии вам было лень почитать, хотя я давал начальные ссылки. Для наших целей из было вполне достаточно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38470
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 01:41

  Hotab написав:.........
Якщо за рік після закінчення війни партнери все по енергетиці відновлять, то я проблеми не бачу
.......
Вы серьёзно верите в такое?

Вони вже вкладають і відновлюють. Шлють обладнання
Правда.
Точнее, помогают поддерживать хоть какую-то их работу.
И им это сегодня нужно, чтобы мы продолжали воевать. Как и что будет после войны, хтозна.
А разбитые эл-станции можно отстроить за год?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38470
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16585165861658716588>
