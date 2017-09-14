|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 26 січ, 2026 01:51
Water написав:
..........
Коли москалі, за допомогою Завгара та Кровосісі, вкрали купу Обленерго, ти це називаєш інвестори?
.......
Вкрали і...
Что, вывезли их из Украины? Они перестали работать?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38470
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|196161
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|398183
|
|
|6076
|1104663
|
|