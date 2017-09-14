|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:39
Andrey2512 написав:
Народ, а чё тут за движ с аукционами на электроенергию?
та двіж вже закінчився, а слоупоки прокинулись
бачите, як показово - в інеті волають, так всі такі обізнані. а як в інеті тиша - то всі мовчать. а з еенергією так, дещо сталося - але поки в інеті тиша. була тут спроба іншого накиду, але теж щось захлинулася
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:39
а от чого диктатури поводять себе як під кальку - навіть цікаво
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:44
Andrey2512 написав:Shaman
я форумчанин ) как и ты. А вылазят глисты из одного места. Ты глист?
Вопрос задал по одной простой причине: рассказывая как плохо при Яныке было и как хорошо сейчас, ты должен понимать какой ценой это даётся.
Врядли тем, что имеет каждый из нас сейчас можно оправдать потери от войны. И человеческие, и экономические.
й якийсь ти невідомий форумчанин. багато тут таких номерних після початку війни з'явилося - й давай розповідати свої думки у військовій гілці, чистою російською - що краще здаватися, бо надто дорого чинити спротив...
й прибрехуючи, як без цього. зараз, під час війни звісно ми живемо гірше, ніж у мирний час - не треба порівнювати. але це не заслуга Яника. Яник свої вкрав скільки зміг, а потім втік - бухає зараз десь у Ростові. все його досягнення - що він такого зробив ще? нічого. долар тримав па 8 - потім настав 2014. але далеко не всі розуміють, чому якщо довго тримати, то потім курс стрибає...
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:46
Shaman написав:
вчитесь читати - я казав, що у країни Є можливість стати розвиненою країною - але з такою кількістю Бандерлогів та ЛАДів - шлях буде довгий
а без майдану в нас було б "все буде Донбас" та диктатура Яників - як в Сирії...
ну да . Диктатура яника то було страшне. Як ви там на майдані кричали? Так далі не можно? Гірше не буде?
А не думаєш що песікоти і шамани завели цю країну чутка не туди? Що не зовсім це ви обіцяли стаду на майдані?
Чи було що комунальні платежі стануть як в європі а субсидії відміним і станем тіграми?
Які саме ознаки розвинутої держави отримала Україна дякуючи майдану? Що українських народних депутатів і митрополитів саджають в тюрми і шо за час президентства зеленського померло 8 народних депутатів?) Хто там при диктаторі януковичі сидів? Юлька?
andrijk777 написав:
...
Якраз результати "переговорів" більш-менш очевидні - залишилась фактично єдина перешкода миру - залишки Донбасу.
І як на мене - невирішувальна проблема. Очевидно що путіну потрібен весь Донбас, інакше він просто продовжуватиме війну. Очевидно що Зеленський не здасть територію "просто так" бо це однозначно вб'є його рейтинг до нуля.
Я ще в 23/24 писав що ця війна - це війна за території. З мене тоді сміялись, що я нічого не розумію, путіну потрібна сфера впливу, вся Україна і т.д.
Але по факту проблемним місцем став відносно маленький кусочок території, на якому зараз проживає 250К народу, а незабаром буде проживати біля нуля тому що я думаю літом буде чергова спроба підкорення Донбасу з відповідними наслідками.
великий аналітег того, про що пишуть в інеті. про Донбас пишуть - й це проблема.
а ЗАЕС? а що з визнанням? а що з виборами? мову та церкву я вже навіть не рахую. якби Донбас був єдиною перепоною - гадаю, були б про це дискусії. але за лаштунками багато більше. ми ще не знаємо всі вимоги Раші - гадаєте чого вони не хочуть це проговорювати публічно...
війна таки за Україну. цілий Донбас чи без Краматорська - для Раші це все одно піррова перемога.
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:54
Banderlog написав: Shaman написав:
вчитесь читати - я казав, що у країни Є можливість стати розвиненою країною - але з такою кількістю Бандерлогів та ЛАДів - шлях буде довгий
а без майдану в нас було б "все буде Донбас" та диктатура Яників - як в Сирії...
ну да . Диктатура яника то було страшне. Як ви там на майдані кричали? Так далі не можно? Гірше не буде?
А не думаєш що песікоти і шамани завели цю країну чутка не туди? Що не зовсім це ви обіцяли стаду на майдані?
Чи було що комунальні платежі стануть як в європі а субсидії відміним і станем тіграми?
Які саме ознаки розвинутої держави отримала Україна дякуючи майдану? Що українських народних депутатів і митрополитів саджають в тюрми і шо за час президентства зеленського померло 8 народних депутатів?) Хто там при диктаторі януковичі сидів? Юлька?
хто про що а голий про баню. саджають зрадників, чи він митрополіт, чи депутат. та взагалі за період Зе (під час війни) багато людей загинуло - не помітив?
на жаль вів вас не я
про субсидії ти брешеш - пропонують відмінити суцільне субсідуювання, а адресне залишити. чи теж за час роботи в обленерго побудував будинок 500+ - як же його утримувати за ринковими цінами?
ще раз - Україна отримала МОЖЛИВІСТЬ стати розвиненою країною. але дуже багато я бачу не хоче. хтось хочу отримувати від державу пайку - маленьку, але безкоштовну - а комусь зручніше заробляти в мутній воді - ти ж не можеш розповісти, чим ти заробляв раніше, бо...
Додано: Пон 26 січ, 2026 12:58
Shaman написав:
може АЕС ще побудуємо, може трохи газової генерації. теплова генерація мобільна є? щось будуть балансувати ГЕС та ГАЕС. варіантів багато. старі ТЕС відбудовувати не будуть...
ага побудуєте ще аес? Не нагадаєш на скільки ці що є загружені? Газ для газової генерації де брати будете? Європа з 2027 відмовляється від закупки російського в неї самої буде дефіцит. Шо таке мобільна теплова генерація? ) на соломі і брикетах?
andrijk777 написав:
Я ще в 23/24 писав що ця війна - це війна за території. З мене тоді сміялись, що я нічого не розумію, путіну потрібна сфера впливу, вся Україна і т.д.
Але по факту проблемним місцем став відносно маленький кусочок території, на якому зараз проживає 250К народу, а незабаром буде проживати біля нуля тому що я думаю літом буде чергова спроба підкорення Донбасу з відповідними наслідками.
Да, территории - амбиции были на всю Украину, Сувалки, Прибалты, еще там по мелоче, но после 5 лет великого стояния на Донбассе, пора начинать выдавать достигнутое за желаемое.
Shaman написав:
й якийсь ти невідомий форумчанин. багато тут таких номерних після початку війни з'явилося
смішні оці подоляківські наративи про "номерних"
Хто тут з'явився після "початку війни"?
Я? Андрій777, whois2010?
Я форум читаю з 2009, тоді здебільшого про фондовий ринок України.
До 2014 Були "смачні" топові гілки про це.
Після 2014 біржові графіки фондового ринку України схожі по пульсову хвилю померлого.
А що зараз в топі? Як виїхати закордон, отримати якийсь "песель" чи "свідоцтво поляка" чи вивезти туди гроші. Часто пишуть ті самі люди що тут "капітулювати" не можна, розповсюдують атмосферу підозрілості з "охотою на відьом"
Shaman написав:
а ЗАЕС? а що з визнанням? а що з виборами? мову та церкву я вже навіть не рахую. якби Донбас був єдиною перепоною - гадаю, були б про це дискусії. але за лаштунками багато більше. ми ще не знаємо всі вимоги Раші - гадаєте чого вони не хочуть це проговорювати публічно...
За ЗАЕС можеш забути. РФ її захопила.
Україна нічого визнавати не буде - це очевидно. Чи буде щось визнавати США - це напевно залежить від США. Ми ніхто щоб вказувати щось США.
А що з виборами? Буде мир - будуть вибори. Очевидно Зе не хоче виборів і через це не хоче "поганого миру".
Мова і церква - ці питання ніколи важливими не були і очевидно зараз вони взагалі не обговорювались. Це чисто "для піплу" питання. Щоб пиль в очі пускати населенню.
Якщо ти чогось не знаєш - то або взнай, або не тринди.
