Banderlog написав:Ну то ліпше од того населенню що пільгові ціни відмінять? За це стояв майдан? А іще забув щоб акцизи на тютюн і спирт підняли! То шо там з адресним субсидіюванням? Пересічний буде платити більше чи менше?
1 Я за те щоб КОЖЕН міг заробити на те що йому потрібно 2 Я проти того щоб Держава визначала в кого забрати податки і кому забране повернути у вигляді субсидій.... 3 Я проти того , щоб Бізнесу піднімали ціну на електрику мотивуючи тим що населенню повертають... По тій простій причині що в бізнесі якраз те саме населення і працює. Тому краще опустити ціну для бізнесу, з тих грошей які звільняться-доплатити працюючим, з одночасною відміною пільгових тарифів.
Тобто Я за те щоб Держава як можна менше регулювала.... Я за те щоб людина САМА могла заробити..
А то виходить Одні заробляють Другі кватирки відкривають щоб можна було пільговий газ випалити....
Shaman написав:ключове - путін повірив у власну брехню, що ще зможе воювати 5 років. точніше, він думає, що Раша протягне довше за Україну - ніяких п'яти років не буде. вірогідність досягнення перемир'я на цих угодах - доволі висока, як на мене..
"Цих" - це яких? Конкретно в ЦИХ угодах Україна виводить війська з Донбасу чи ні?
Як не дивно , але найближчих 6 місяців пуйла не цікавить навіть якщо ми погодимось вивести війська з залишків Донецької... Тому є цей пункт чи нема - не має значення. Значення має чи зможемо ми знищувати більше 1000 орків щодня і чи зможуть наші союзники обвалити експорт російської нафти.... Тільки після цих умов і будуть сформульовані умови на які погодиться Пуйло.
Hotab написав:............ А їх вже не нищили (пошкоджували, бо мабуть знищили такі масштаби непросто ) в цій війні? І хіба не було блекаутів? Але ж знов все працювало (хоча стасюки верещали що Трипільську ТЕЦ треба 20 років відновлювати) . Зараз нові удари. Але процес відновлення йде безперервно. Знов тепло зʼявляється в будинках, знов (до нових ударів) інтервали блекаутів скорочуються. Навіть ваш прифронтовий Харків не добили за 4 роки по теплу і е/е
Нищили. І відновлювали. І зраз відновлюють. Но вы знаете, можно відновлювати и древние Жигули. И они даже будут ездить. Но когда-то всё равно рассыпятся. Можно много ругать Союз, но нам от него в наследство осталась мощная энергетика (и генерация, и энергосистема). В условиях развала промышленности у неё были огромные запасы мощности. Это нас и спасает до сих пор. Я приводил данные, что до 80% потребляемой в Украине электроэнергии обеспечивают сегодня АЭС. В мирное время было:
На наявних українських АЕС встановлено 15 енергоблоків спільною потужністю 13 888 МВт, які виробляють приблизно 40-50 % від загального обсягу електроенергії в Україні. 2010 року частка АЕС у виробленні електроенергії по Україні складала 47,4 %.
Текущий дефицит электроэнергии составляет около 10 гигаватт, который лишь частично компенсируется импортом.... Ранее Зеленский заявлял, что внутреннее производство и импорт покрывают лишь около 60% спроса.
На этом фоне ввод когенерации на 1-1,5 МВт выглядит несколько смешно. Хотя это нужно и полезно. Но проблему не решает. Энергетика держится на "честном слове и на одном крыле" и на героизме энергетиков.
P.s.
Использование когенерации наиболее выгодно для потребителей с постоянным потреблением электроэнергии и тепла. Для потребителей, у которых имеются ярко выраженные «пиковые нагрузки» (например, жилое хозяйство, ЖКХ), когенерация мало выгодна вследствие большой разницы между установленной и среднесуточной мощностями — окупаемость проекта значительно затягивается.
budivelnik написав:Як не дивно , але найближчих 6 місяців пуйла не цікавить навіть якщо ми погодимось вивести війська з залишків Донецької... Тому є цей пункт чи нема - не має значення.
Дивно - це коли люди говорять на чорне біле, як ти. Після переговорів в Абу‑Дабі залишилось одне принципове питання - вивід ЗСУ з Донбаса.
budivelnik написав:Значення має чи зможемо ми знищувати більше 1000 орків щодня
По-моєму для путіна це не має жодного значення
budivelnik написав:і чи зможуть наші союзники обвалити експорт російської нафти.
Якщо 4 роки не змогли, то дуже сумнівно що зараз зможуть. Я впевнений що обвалити точно не зможуть, можливо трохи зменшать. А взагалі - це в деякій мірі марна справа. Після миру санкції очевидно будуть зняті і всі ці потуги зменшити експорт рос. нафти - залишаться в минулому.