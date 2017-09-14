RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 14:49

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:ключове - путін повірив у власну брехню, що ще зможе воювати 5 років. точніше, він думає, що Раша протягне довше за Україну - ніяких п'яти років не буде. вірогідність досягнення перемир'я на цих угодах - доволі висока, як на мене..
"Цих" - це яких?
Конкретно в ЦИХ угодах Україна виводить війська з Донбасу чи ні?
Як не дивно , але найближчих 6 місяців пуйла не цікавить навіть якщо ми погодимось вивести війська з залишків Донецької...
Тому є цей пункт чи нема - не має значення.
Значення має чи зможемо ми знищувати більше 1000 орків щодня
і чи зможуть наші союзники обвалити експорт російської нафти....
Тільки після цих умов і будуть сформульовані умови на які погодиться Пуйло.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Зеленский уйдет,
  budivelnik написав:Зеленський піде

боюсь операція "стальний дикобраз" може затягнутись років на 20-30, а як ви знаєте у військовий час проводити вибори, по-перше - антиконституційно, по-друге це "робота на ворога". :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:41

  Hotab написав:............
А їх вже не нищили (пошкоджували, бо мабуть знищили такі масштаби непросто ) в цій війні? І хіба не було блекаутів? Але ж знов все працювало (хоча стасюки верещали що Трипільську ТЕЦ треба 20 років відновлювати) . Зараз нові удари. Але процес відновлення йде безперервно. Знов тепло зʼявляється в будинках, знов (до нових ударів) інтервали блекаутів скорочуються. Навіть ваш прифронтовий Харків не добили за 4 роки по теплу і е/е

Нищили.
І відновлювали. І зраз відновлюють.
Но вы знаете, можно відновлювати и древние Жигули. И они даже будут ездить. Но когда-то всё равно рассыпятся.
Можно много ругать Союз, но нам от него в наследство осталась мощная энергетика (и генерация, и энергосистема). В условиях развала промышленности у неё были огромные запасы мощности. Это нас и спасает до сих пор. Я приводил данные, что до 80% потребляемой в Украине электроэнергии обеспечивают сегодня АЭС. В мирное время было:
На наявних українських АЕС встановлено 15 енергоблоків спільною потужністю 13 888 МВт, які виробляють приблизно 40-50 % від загального обсягу електроенергії в Україні.
2010 року частка АЕС у виробленні електроенергії по Україні складала 47,4 %.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
Это при том, что тогда работала ЗАЭС.
Почитайте, что пишут энергетики - с каждым разом відновлювати всё сложнее и тяжелее, энергетика держится на соплях и работает в совершенно не предусмотренных режимах.
По той же ссылке (https://www.reuters.com/business/energy/how-attacks-ukraines-nuclear-power-substations-could-cause-total-blackout-2026-01-23/) есть и такое:
Текущий дефицит электроэнергии составляет около 10 гигаватт, который лишь частично компенсируется импортом....
Ранее Зеленский заявлял, что внутреннее производство и импорт покрывают лишь около 60% спроса.

На этом фоне ввод когенерации на 1-1,5 МВт выглядит несколько смешно. Хотя это нужно и полезно. Но проблему не решает. Энергетика держится на "честном слове и на одном крыле" и на героизме энергетиков.


P.s.
Использование когенерации наиболее выгодно для потребителей с постоянным потреблением электроэнергии и тепла. Для потребителей, у которых имеются ярко выраженные «пиковые нагрузки» (например, жилое хозяйство, ЖКХ), когенерация мало выгодна вследствие большой разницы между установленной и среднесуточной мощностями — окупаемость проекта значительно затягивается.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:43

  budivelnik написав:Як не дивно , але найближчих 6 місяців пуйла не цікавить навіть якщо ми погодимось вивести війська з залишків Донецької...
Тому є цей пункт чи нема - не має значення.

Дивно - це коли люди говорять на чорне біле, як ти.
Після переговорів в Абу‑Дабі залишилось одне принципове питання - вивід ЗСУ з Донбаса.
  budivelnik написав:Значення має чи зможемо ми знищувати більше 1000 орків щодня

По-моєму для путіна це не має жодного значення
  budivelnik написав:і чи зможуть наші союзники обвалити експорт російської нафти.

Якщо 4 роки не змогли, то дуже сумнівно що зараз зможуть. Я впевнений що обвалити точно не зможуть, можливо трохи зменшать.
А взагалі - це в деякій мірі марна справа. Після миру санкції очевидно будуть зняті і всі ці потуги зменшити експорт рос. нафти - залишаться в минулому.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:45

Якщо не важко перенесіть ці дописи з поясненнями про ПДВ в якусь гілку з назвою хто платить ПДВ

ПДВ
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:58

  andrijk777 написав:..........
Якраз результати "переговорів" більш-менш очевидні - залишилась фактично єдина перешкода миру - залишки Донбасу.
Не уверен.

Я ще в 23/24 писав що ця війна - це війна за території. З мене тоді сміялись, що я нічого не розумію, путіну потрібна сфера впливу, вся Україна і т.д.
Але по факту проблемним місцем став відносно маленький кусочок території, на якому зараз проживає 250К народу, а незабаром буде проживати біля нуля тому що я думаю літом буде чергова спроба підкорення Донбасу з відповідними наслідками.
Большой кусок Херсонской и Запорожской областей это не Донбасс.
Так что не похоже, что цель Путина была именно Донбасс.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:22

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..........
Якраз результати "переговорів" більш-менш очевидні - залишилась фактично єдина перешкода миру - залишки Донбасу.
Не уверен.

Я ще в 23/24 писав що ця війна - це війна за території. З мене тоді сміялись, що я нічого не розумію, путіну потрібна сфера впливу, вся Україна і т.д.
Але по факту проблемним місцем став відносно маленький кусочок території, на якому зараз проживає 250К народу, а незабаром буде проживати біля нуля тому що я думаю літом буде чергова спроба підкорення Донбасу з відповідними наслідками.
Большой кусок Херсонской и Запорожской областей это не Донбасс.
Так что не похоже, что цель Путина была именно Донбасс.

Так никто и не говорит, что "цель Путина была именно Донбасс": перешкода - добровольный вывод войск. С мыслью "по ЛБС" - все давно смирились...
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:23

  Shaman написав:........
а чий Карабах? й як називається захоплення частини іншої країни?.. може треба ЛАДу розібратися зі своїми поглядами? ;)
Может, вам надо немного разобраться с историей вопроса?

  Shaman написав:......
розмова йшла про те, які зарплати в Києві. те, що ви про такі не чули, не означає, що їх не було. й чимало таких вакансій .....
розмова йшла про те, что зарплаты в Москве были выше, чем в Киеве. И заметно.
То, что в Киеве (и не только) были и есть люди с очень высокими доходами я и не думал спорить. Просто % таких людей довольно невысокий.

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...........
А я-то думал, почему у нас так сложно подключиться к сети!
А оно вон что... Оказывается это всё из-за Banderlog"а!
И западные капиталы к нам не идут из-за него же!

ще раз - ви заперечуєте, що отримання під'єдання до електромережі - це дуже дороге та корупційне дійство? зараз може легше, а раніше - ви дома головних енергетиків обленерго бачили? ;)
И где я это заперечував?

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Water
...
По каким параметрам Украину можно отнести к развитым странам?

а хто сказав, що Україна розвинена країна? знову щось вигадали, а тепер заперечуєте? в України є можливість стати розвиненою країною. а в Біларусі немає, там шлях Венесуели,й то, поки є дотація від Раші.
Water, потом Будивельник.
Вы этого сейчас не говорили, но и не возразили.
Хотя как-то в наших беседах тоже утверждали примерно такое, но цитаты искать не буду, поэтому в этом вас не упрекаю. Только в том, что не возразили, а взамен, обвиняете меня, что я это вигадав.

  Shaman написав:....... а більш компактні генерації гадаю за рік побудувати можливо.

що буде після війни - побачимо. я вже казав, ми знаємо де не буде нічого - на окупованих територіях...
Что такое "більш компактні генерації"?
Не переводите стрелки. ТОТ не наша проблема. Что будет у нас? "Побачимо"...

тому з точки зору економіки Польща звісно більш розвинена країна, ніж Раша. на Раші ще й нафта з газом є. але навіть те, що є зараз розвалюється через війну Раші.
И что может більш розвинена Польша по сравнению с "Рашей"? Только без красивых слов?
Я привёл примеры обраnного. А вы сможете привести примеры "більшої розвинутості" Польши?

И так далее.
В каждом посте или искажение слов собеседника, или демагогия, или просто ложь.
И на всё это отвечать?
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Water, потом Будивельник.
Вы этого сейчас не говорили, но и не возразили.
Хотя как-то в наших беседах тоже утверждали примерно такое, но цитаты искать не буду, поэтому в этом вас не упрекаю. Только в том, что не возразили, а взамен, обвиняете меня, что я это вигадав.
Пережуй, потім подумай
а вже потім напиши
ЩО ХОТІВ СКАЗАТИ...
А то якось по дебільному ( видно вплив гєпи з допою)....
не говорили але не заперечили, але цитати нема, але звинувачуєте...
Що не говорили
Що не заперечили
в чому тебе звинувачували????
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:37

Для Лада
1 Країна яка випускає бомби і кидає їх на сусідів - не є розвинутою.
Ба більше - вона є недорозвинутою , а її мешканці - при.урки... не залежно від розміру ВВП
2 Особа, яка постійно захищає країну при.урків - точно не є розвинутою... а значить є недорозвинутою... не залежно від того де вона проживає.

Я чітко виразився?
