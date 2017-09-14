Додано: Вів 27 січ, 2026 03:18

Так сложно говорить. Посмотрел, например, танки. користувачі пользовались польскими или российскими тоже?Как сравнивали?Так сложно говорить. Посмотрел, например, танки.

Польща не виробляє танків. Це логічно, країна менша, відповідно, не в стані забезпечити повний цикл виробництва усіх видів озброєння. Але вони випускають БМП, БТР, САУ та ПЗРК, які явно кращі від російських аналогів за результатами експлуатації на полі бою. Польща не виробляє танків. Це логічно, країна менша, відповідно, не в стані забезпечити повний цикл виробництва усіх видів озброєння. Але вони випускають БМП, БТР, САУ та ПЗРК, які явно кращі від російських аналогів за результатами експлуатації на полі бою.

Гаубиця має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і завдовжки у 52 калібри. Шасі установки — від САУ K9 Thunder виробництва південнокорейської компанії Samsung Techwin.

Как видите, планирует выпускать.Но так сложно говорить. Не понятно, что с чем сравнивали.Например, польские САУ, очевидно, AHS Krab. Хорошая машина. Выпускается Польшей. Правда, всё жеСвежая разработка, выпуск начался недавно - всего 10 лет.С ем её сравнивали? Скорее всего, с 2С19М2 «Мста-С». Но уже есть более новая 2С35 «Коалиция-СВ» со значительно улучшенными характеристиками. Вряд ли на уже была на фронте - поставка серийных установок в армию началась только 2 года назад, реальное количество очень маленькое. В 2-16 на параде прошли фактически опытные образцы. Посмотрим, как она покажет себя на практике.Так что со сравнением надо быть достаточно аккуратным. При этом я не собираюсь умалять качество западных, в частности, польских, образцов вооружения. Безусловно, есть очень достойные. И это совершенно естественно. Общий технический уровень Запада, конечно, выше российского.Но когда мы говорим об уровне развития, не надо забывать о том, что РФ при значительно уступающем Западу размере и уровне экономики выпускает практически всю номенклатуру вооружений. начиная от патронов/снарядов и до ракет. ДажеЕвропа этого не делает. Такое позволяют сеье разве что США и Китай.P,s, Начал писать ответ практически сразу, но... прилёты и пропал свет. Уже собирался ложиться спать, но неожиданно включили, решил дописать.