RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16579165801658116582
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 21:20

  andrijk777 написав:
  Прохожий написав:
  andrijk777 написав:Дякую. Не знав цього.
Ну так немає проблем тоді з конституцією РФ. Ось чому про Херсон/Запоріжжя не згадують - бо проблеми немає.

......
кстати а "приняли" было в "той стране" в каких границах? подробная карта есть?
......

Так, у мене майже завжди все просто.
На тому рівні що мені потрібно я питання вивчив. Виявив що проблеми немає.
Мені ваші питання не цікаві, приблизну відповідь я знаю, але озвучувати не буду, вам напевно потрібно звернутись до "эксперта-международника", реального :mrgreen:

>>> кстати а "приняли" было в "той стране" в каких границах? подробная карта есть?
Сначала хотел пошутить "что, в гугле забанили?" - а потом вспомнил, в какой стране дело происходит - могли же и реально заблокировать...
_hunter
 
Повідомлень: 11379
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 21:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:аятолам треба напрягтися?

и тут же реакция
Объединённые Арабские Эмираты заявили о "недопустимости использования своего воздушного пространства, территории или водных ресурсов для любых военных действий против Ирана".

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

https://www.mofa.gov.ae/en/MediaHub/New ... 6/UAE-Iran
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 258
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 03:18

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:користувачі пользовались польскими или российскими тоже?
Как сравнивали?
Так сложно говорить. Посмотрел, например, танки.

Польща не виробляє танків. Це логічно, країна менша, відповідно, не в стані забезпечити повний цикл виробництва усіх видів озброєння. Але вони випускають БМП, БТР, САУ та ПЗРК, які явно кращі від російських аналогів за результатами експлуатації на полі бою.
Как видите, планирует выпускать.
Но так сложно говорить. Не понятно, что с чем сравнивали.
Например, польские САУ, очевидно, AHS Krab. Хорошая машина. Выпускается Польшей. Правда, всё же
Гаубиця має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і завдовжки у 52 калібри. Шасі установки — від САУ K9 Thunder виробництва південнокорейської компанії Samsung Techwin.
Свежая разработка, выпуск начался недавно - всего 10 лет.
С ем её сравнивали? Скорее всего, с 2С19М2 «Мста-С». Но уже есть более новая 2С35 «Коалиция-СВ» со значительно улучшенными характеристиками. Вряд ли на уже была на фронте - поставка серийных установок в армию началась только 2 года назад, реальное количество очень маленькое. В 2-16 на параде прошли фактически опытные образцы. Посмотрим, как она покажет себя на практике.
Так что со сравнением надо быть достаточно аккуратным. При этом я не собираюсь умалять качество западных, в частности, польских, образцов вооружения. Безусловно, есть очень достойные. И это совершенно естественно. Общий технический уровень Запада, конечно, выше российского.
Но когда мы говорим об уровне развития, не надо забывать о том, что РФ при значительно уступающем Западу размере и уровне экономики выпускает практически всю номенклатуру вооружений. начиная от патронов/снарядов и до ракет. Даже вся Европа этого не делает. Такое позволяют сеье разве что США и Китай.

P,s, Начал писать ответ практически сразу, но... прилёты и пропал свет. Уже собирался ложиться спать, но неожиданно включили, решил дописать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38480
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 03:33

Кстати, для любителей статистики.
Сегодня здесь - https://www.objectiv.tv/objectively/2026/01/26/takoj-intensivnosti-atak-harkov-ne-videl-davno-terehov-o-proshloj-nedele/ -недельная сводка о прилётах и тревогах в Харькове от Терехова.
Просто для сравнения с "У 2025 році російські війська нанесли 13 ударів по об’єктах на території Львівської області.".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38480
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16579165801658116582
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 196745
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 398756
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1105462
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron