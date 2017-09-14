"Держприкордонслужба не надавала такі дані для публічності і, власне, можу сказати, що вони не відповідають дійсності і не є об'єктивними", – заявив Демченко.
За його словами, навіть якщо порівняти загалом 2025 рік по усіх категоріях громадян, то немає переваги в 500 000 осіб на виїзд з України. Окрім цього, дані, які з серпня 2025 року надавали прикордонники сусідніх держав щодо перетину кордону чоловіками, в рази менші, ніж назвав депутат.
в педерації ВІДСУТНІ спроможності одночасно погасити світло в ДВОХ містах мільйонниках України..
навіть Харків не живе на генераторах
А на чём "живе Харків"? У нас уже очень давно все магазины оборудованы генераторами и достаточно часто ими пользуются. Обзавелись ими ещё после первой зимы 2022. И что такое "погасити світло"? Выключить весь город и навсегда? Да, такое им, к счастью, не удаётся. Спасибо нашим энергетикам и помощи Запада. Но добиться длительных отключений удаётся вполне. И не в 2 городах. Сегодня это и Киев, и Харьков, и Одесса, и Днепр. Да и во многих других городах свет отключают. Когда эксперт, хорошо знающий ситуацию, в гостях у Янины Соколовой (которая уж точно не паникёрша и за Украину) говорит: "Треба звикнути жити в країні генераторів", тут находятся специалисты, рассказывающие, что это не так и "через 2 недели" всё наладится.
ЛАД написав:Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской?
80% відсотків втрат кацапам наносяться вітчизняними дронами. безумовно збройна допомога заходу була критична на перших етапах, а зараз гроші (які ідуть в т.ч. і на дрони) додають до стійкості більше, ніж десяток абрамсів чи ф-16
ЛАД написав:Кто запрещал Западу "виробляти снаряди останні кілька десятків років"? И вы знаете, сильно подозреваю, что солдату всё равно, убьёт его качественный европейский снаряд или некачественный корейский. Тем более, не уверен, что он настолько уж не качественный.
1 Розвинути країну від недорозвинутої- якраз і відрізняють пріорітети того що вона виготовляє.. В Розвинутих - пріорітетами є виготовлення товарів/послуг які ПОКРАЩУЮТЬ якість життя СВОГО населення В недорозвинутих - пріорітетом є виготовлення снарядів яке відразу вбиває як якість життя СВОГО населення , так і викликає ПОГІРШЕННЯ життя в сусідів. 2 Прикол в тому що для того щоб вбити -снаряд ще повинен вилетівши з дула гармати прилетіти туди куди цю гармату прицілили... а потім ще вибухнути ... а не так як АрЄшнІк -закопатись в землю без вибуху
ЛАД написав:Но добиться длительных отключений удаётся вполне. И не в 2 городах. Сегодня это и Киев, и Харьков, и Одесса, и Днепр. Да и во многих других городах свет отключают.
Давай так Успіх ворога-це під час війни ЗУПИНИТИ економіку противника настільки , щоб той не міг забезпечувати свою ОБОРОНУ. Ти сам пишеш - з 2022 року всі ПРАЦЮЮТЬ Так є ТИМЧАСОВІ виключення ... які не дають навіть зменшити ВВП України... Тобто ворог бє чотири роки і ніде не добився переваги. Про що це говорить ? чи не про те що їм вже пора зливати воду? Бо навіть такий русофіл як ти і то не покинув Харків .. Тобто ти або ждун Або своїм проживанням в харкові показуєш педераційникам фігуру з трьох пальців... То що ТИ ХТО ?
Українці мають навчитись і навчити дітей, онуків й правнуків жити в умовах, коли в будь-який момент може не стати світла, тепла і води. Це наше нове життя, — радниця секретаря Ради Нацбезпеки з питань енергетики Бабій