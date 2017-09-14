Господар Вельзевула написав:Могут, но читая их-я прихожу к выводу что это не деградация, а деформация еще с рождения, которая просто сейчас вылезла именно в этом контексте.
деформированных псов подавляют при нормальном положении вещей когда общество трясет, зачастую лучшие погибают или покидают его и тогда тон задает вылезшая из помойных ям субпассионарная чернь Лев Гумилев даже теории построил
У тебя нет аргументов против меня, только набрасываешься по-мелкому, гавкаешь как шавка )
в чем я труслив? я открыто высказываю свое мнение которое вопреки тиранического-охлократического режима миндичей а ты за режим недобитых миндичей-ермаков, на ветку носишь только официально разрешенный агитпроп за вечную войну, но когда спрашивают почему ни ты, ни твой взрослый сын не на фронте, сразу переводишь стрелки на людей которые открыто и последовательно за сворачивание войны. А ты должен быть в первых рядах добровольцев , если уж такой сервильный патриот.
1 Вливання союзників були і в 2022 і в 2023 і в 2024 і в 2025 і будуть в 2026 і в 2027 ВВП рік____млн грн____млн доларів__+млн $___+% до попереднього року 2022___5191028_______161990 2023___6537825_______181220____19230_____________11.9% 2024___7658659_______190740_____9520______________5.3% То як ріст ВВП є чи ти осліп? При чому ти памятаєш що ТИ і тобі подібні здриснули , тому плюс 5-11% при мінус 20% населення= ріст на 30% продуктивності праці тих хто залишився 2 Ти погоджуєшся що удари в 2022-2024 - не принесли успіху педерації? Чи в тебе також нЄ всЬо тАк АднАзнАчнА ?
В 2025 будет 220 млрд (или даже больше). Офигительный рост экономики! Страна процветает! Надо продолжать воевать! С такими темпами роста мы скоро догоним самые развитые страны. Надо посчитать, может, по ВВП на душу уже обогнали?
Я якось не зрозумів Це ми напали чи на нас напали? Якщо на нас То це добре що навіть під час нападу у нас росте ВВп чи погано? Як бачимо я не помилився з ладом.. йому прямо таки пече що ми можемо ВІДБИТИСЬ.... І відбиваючись збільшуємо ймовірність розвалу педерації... а розвал педерації - це автоматичне зникнення роССійської культури і мІра в глобальному масштабі...
ПС До речі прикинь Якщо нас зараз 30 млн а ВВП 190740 млн доларів то скільки там на душу в 2024 році? 190740/30=6358
_hunter написав:DeepState Map - это "принесли" или нет? 🤔 Но так-то Переговоры - на второй тур пошли, вроде. Так что да - _на момент_ - все прямо очень неоднозначно.
Это ширма. Первые три года кормили перемогой, теперь кормят переговорами. Причем кормят Трампа, наверное, не людей. Мнение людей давно не играет никакой роли. Остановки войны не будет, будет продолжительная война с постоянными территориальными потерями, остановкой бизнеса, отсутствием электричества, газа, воды, дефицитом топлива и продуктов. То есть все то, что и должно быть в стране, находящейся в войне, еще и с более слабой позиции. Неверующим- идти и читать историю про войны. Про все войны за последние 200 лет. Наша - особенная лишь крайне медленной, но непрерывной деградацией инфраструктуры и экономики. Общество не деградировало вообще, оно и до войны такое было, просто дурь каждого видна стала.
виглядає, що відмовилися варити жабу на повільному вогні