Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Сер 28 січ, 2026 21:51
Shaman написав: sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
а трильйон профіциту при експорті 3,8 трильйона - це має деякі ризики, особливо про продажі в Африку - але цього ти вже не зрозумієш
In 2025, Chinese exports to Africa are experiencing a significant surge, with total annual trade on track to exceed $200 billion
аж цілих 5% експорту - в африку.
по зімбабве у нас тут лишився 1 спеціаліст, шаман виявився профнепридатним ))
я ж кажу - в чому ризик профіциту 1,2 трлн дол при експорті 3,6 трлн дол - для тебе це незрозуміла річ. Африка це так, приклад.
Зараз будують інфраструктуру, вкладаються в добуток копалин, сировини, аграрку, а далі качатимуть назад. Елементарно, Ватсон
flyman
Повідомлень: 42224
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1626 раз.
- Подякували: 2875 раз.
Профіль
1
4
Додано: Сер 28 січ, 2026 22:36
Господар Вельзевула написав: _hunter написав:
DeepState Map - это "принесли" или нет? 🤔
Но так-то Переговоры - на второй тур пошли, вроде. Так что да - _на момент_ - все прямо очень неоднозначно.
Это ширма.
Первые три года кормили перемогой, теперь кормят переговорами.
Причем кормят Трампа, наверное, не людей. Мнение людей давно не играет никакой роли.
Остановки войны не будет, будет продолжительная война с постоянными территориальными потерями, остановкой бизнеса, отсутствием электричества, газа, воды, дефицитом топлива и продуктов.
То есть все то, что и должно быть в стране, находящейся в войне, еще и с более слабой позиции.
Неверующим- идти и читать историю про войны. Про все войны за последние 200 лет.
Наша - особенная лишь крайне медленной, но непрерывной деградацией инфраструктуры и экономики. Общество не деградировало вообще, оно и до войны такое было, просто дурь каждого видна стала.
Те же самые мысли. Кроме того что кормят Трампа. Он что лох что-ли чтоб его кормили? Лохи не становятся Президентами США. Это он
кормит а не его. Разве Западу не выгодно ослабление своего геопотенциального противника России, а как это еще лучше сделать чем всунуть в зубы медведю сильную но меньшую собаку чтоб он ее рвал а она его кусала? А белый шум в виде переговоров, планов, озабоченностью потраченных долларов которых еще напечатают, и прочих ссор на публику в овальном кабинете нужен только чтоб прикрыть циничную правду, и его будет еще много.
katso
Повідомлень: 1523
З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 247 раз.
Профіль
Додано: Сер 28 січ, 2026 22:45
Shaman написав:
стратегічна ядерна зброя, яка залишилась в спадок від срср. в якому вона стані - невідомо, може давно не працює
Тут кстати согласен. Иначе как еще объяснить почему еще они в ответ на какое-то действие типа захвата их танкеров не провели каких-то феерических испытаний на своей Новой Земле так чтоб в Австралии сейсмографы зашкалило? Только два варианта - или какие то договорняки на этот счет или все профукали уже. Ну или еще все впереди.
katso
Повідомлень: 1523
З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 247 раз.
Профіль
Додано: Сер 28 січ, 2026 22:46
katso написав:
. Разве Западу не выгодно ослабление своего геопотенциального противника России, а как это еще лучше сделать чем всунуть в зубы медведю сильную но меньшую собаку чтоб он ее рвал а она его кусала?
не вяжется
СЩА не считают рф своим противником
продолжение войны это врастание Украины в рф, а рф в КНР, который более серьезная угроза для США.
для Европы русскую бронетехнику украинцы пожгли уже нормально , наступательного потенциала нет, а до ракетно-производственного украинцы не могут дотянуться, и Запад в этом не помогает. большинство "задач" решено. не надо паникерской конспирологии. просто никому не к спеху, кроме жителей Украины, особенно незападных областей
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 28 січ, 2026 22:54, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 5200
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 219 раз.
Профіль
Додано: Сер 28 січ, 2026 22:53
fox767676 написав: katso написав:
. Разве Западу не выгодно ослабление своего геопотенциального противника России, а как это еще лучше сделать чем всунуть в зубы медведю сильную но меньшую собаку чтоб он ее рвал а она его кусала?
не вяжется
СЩА не считают рф своим противником
продолжение войны это врастание рф в КНР, который более серьезная угроза для США
для Европы русскую бронетехнику украинцы пожгли уже нормально , наступательного потенциала нет, а до ракетно-производственного украинцы не могут дотянуться, и Запад в этом не помогает. большинство "задач" решено. не надо паникерской конспирологии. просто никому не к спеху, кроме жителей Украины, особенно незападных областей
а якщо такий варіант: ослабити неньку настільки, що ніякого 2го фронту і гіпотетично не буде, і тоді вжжухх по рівнинам аж до Бреста.
flyman
Повідомлень: 42224
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1626 раз.
- Подякували: 2875 раз.
Профіль
1
4
Додано: Сер 28 січ, 2026 22:58
flyman написав:
а якщо такий варіант: ослабити неньку настільки, що ніякого 2го фронту і гіпотетично не буде, і тоді вжжухх по рівнинам аж до Бреста.
продолжение войны это врастание Украины в рф, а рф в КНР, который более серьезная угроза для США
результатом затягування війни буде
відновлення Золотої Орди від Шанхая до Гродно з політичним центром у Пекіні.
Чи потрібно це Заходу, москві ?
fox767676
Повідомлень: 5200
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 219 раз.
Профіль
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
