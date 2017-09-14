katso написав:. Разве Западу не выгодно ослабление своего геопотенциального противника России, а как это еще лучше сделать чем всунуть в зубы медведю сильную но меньшую собаку чтоб он ее рвал а она его кусала?
не вяжется СЩА не считают рф своим противником
А кем считают, союзником? Это ж геополитика, тут все против всех. Как в преферансе где "не можешь завалить играющего - вали вистующего". Как минимум поскольку денег в РФ меньше чем на Западе - то в процентном отношении она тратит на войну больше чем Запад, то есть тупо беднеет по отношению к Западу.
так не валять же ні обама, ні бідон, ні Трамп допомогли ЗСУ зпалити російську бронетехніку і все це для Польщі,Фінляндії бонус ракет щоб швидко знищувати рос.економіку не дають а коли повільно, то рф встигає переналаштуватися на КНР у тих є гроші, технології, управлінські компетенції дали б Україні нормально зброї у 2022, то може на хвилі суспільного переляку через такий антизахідний взбрик проти світоустроб з боку путіна прозахідні сили прийшли до влади у москві. Зараж вже народ там побачивши неміч Заходу перепрограмовується на євразійський лад, тим більше КНР технічно перегнав Заход
"Німецьке втручання почалося через кілька днів після початку бойових дій у липні 1936 року. Адольф Гітлер швидко відправив на допомогу націоналістам потужні авіаційні та бронетанкові підрозділи. Війна дала німецьким військовим бойовий досвід із застосуванням новітніх технологій. Однак інтервенція також створювала ризик переростання у світову війну, до якої Гітлер не був готовий. Тому він обмежив свою допомогу, натомість заохотив Беніто Муссоліні надіслати великі італійські підрозділи"
flyman написав:а якщо такий варіант: ослабити неньку настільки, що ніякого 2го фронту і гіпотетично не буде, і тоді вжжухх по рівнинам аж до Бреста.
продолжение войны это врастание Украины в рф, а рф в КНР, который более серьезная угроза для США
результатом затягування війни буде відновлення Золотої Орди від Шанхая до Гродно, Львова та Ізмаїла з політичним центром у Пекіні. Чи потрібно це Заходу, москві ? чи ти про французький Брест ? Західну Європу навіть Батий не чипав, Ватикану побоявся
не встиг, прийшла малява вертатись на голосування (демократія блдж) вибирати нового хана, а Китай себе ще тисячі років тому відгородив стіною, самообмежився, можна сказати, так що ніякого від океану до океану (від Даляна Дального до Бреста Бретаньского) не буде
не бачу паралелей з 30ми зовсім інша Європа тоді і зараз
паралель може бути з ірано-іракською війною там теж після 4 років війни були перемовини, майже домовилися, не зійшлися в 50 млрд, підвело правило "проси більше - отримаєш те що треба" і ще на 4 роки продовжили безплідну м'ясорубку. але там був хиткий, туди-сюди, паритет тут паритета нема тому чі фіксувати зараз , чи відбудовувати руїни України буде москва за китайські гроші.
А зі старим що? Чи не християни, ці вовки в овечих шкурах , яких було багато в оточенні ханів (син Батия Сартак був християнином) за вказівкою Папи вкоротили віку старому ? Ти придивись на Бандерлога, це ... ууууу.. тамплієр!
«Жовтий хрестовий похід» — термін, яким деякі історики (Рене Груссе, Георгій Вернадський, Лев Гумільов) називають близькосхідний похід монголів під керівництвом Хулагу (1256–1260). Цей масштабний завойовницький похід, спрямований проти мусульманських держав Ірану, Сирії та Єгипту, характеризувався активною участю центральноазійських християн-несторіан на боці монгольської армії.
"Держприкордонслужба не надавала такі дані для публічності і, власне, можу сказати, що вони не відповідають дійсності і не є об'єктивними", – заявив Демченко.
За його словами, навіть якщо порівняти загалом 2025 рік по усіх категоріях громадян, то немає переваги в 500 000 осіб на виїзд з України. Окрім цього, дані, які з серпня 2025 року надавали прикордонники сусідніх держав щодо перетину кордону чоловіками, в рази менші, ніж назвав депутат.
ти наводиш цитатку і не можеш її зрозуміти? офіційні дані:
За рік 290,3 тисячі українців виїхали за кордон і так і не повернулись.
вимерло ще 320 тисяч, кого в гуглі не банили - знайде дані.
ще тропами тікають десятками тисяч (навіть через Білорусь). чи звідки ти думаєш різниця між укр. та іноземними погранцями?