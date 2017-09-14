|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 29 січ, 2026 01:13
prodigy написав: ЛАД написав:
.........
РФ ведёт войну, в основном, своими
силами и за свои
средства.
Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской?
И при этом мы тоже не смогли "за 4 роки" добиться переваги над РФ.
.......
наглая ложь , чи віткрита пропаганда
РФ ведёт войну, в основном, своими силами и за свои средства.
-4 країни: Беларусь, Пів.Корея, Іран, Китай -допомагають вести війну (всі по різному, хто теріторією(як григорич), хто снарядами(Корея), Дронами і ракетами (рсзо)-Іран,
Китай -електронікою і взагалі основний імпортер сировини(а це млрд грошей)
-корейці 10к+ воювали
-48 національностей досі в лавах рфНа боці Росії у війні проти України воюють найманці та добровольці щонайменше з 48 країн світу, включаючи громадян Непалу, Куби, Шрі-Ланки, країн Центральної Азії (Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан) та Африки.
Основні країни та регіони, звідки походять найманці:
Азія: Непал, Шрі-Ланка, Китай, Індія, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан.
Африка: Гана, Камерун, Сенегал, Нігерія, Того, Сомалі.
Латинська Америка: Куба, Венесуела.
Близький Схід: Сирія, Єгипет, Алжир, Іран, Ірак, Туреччина.
Європа: Сербія, Білорусь, Латвія, Болгарія, Італія, Франція.
Прежде, чем бросаться обвинениям, неплохо было бы хотя бы иногда думать.
"корейці 10к+ воювали" - очень существенно на фоне 700-тыс. (или сколько там?) росс группировки.
Вы привели огромный список стран, "звідки походять найманці". А их количество не подскажете?
Кстати, у нас тоже воюют РДК, беларусы, колумбийцы и даже англичане с американцами. К сожалению, их не много.
Корея и Иран помогают безвозмездно?
"Китай -електронікою" - да, помогает. Примерно так же, как и нам. "імпортер сировини(а це млрд грошей)" - да, но это тоже деньги за сировину
, а не просто так, как даёт Запад нам. Т.е. это тоже за средства РФ.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 29 січ, 2026 01:36, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38497
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 29 січ, 2026 01:16
fler написав: ЛАД написав:
Больше миллиона "ждунів" в одном только Харькове не забагато?
Хто і як їх рахував? Соловйов і Скабєєва?
Як же ЗСУ вдалося випиzdувати ворога з Харківщини, якщо там "понад мільйона ждунів" лише у місті?
Я понимаю, что у доктора околовсяческих наук не хватает соображения понять, что это был ответ на то, что в Харькове "ждуны".
fler написав: ЛАД написав:
Надо продолжать воевать!
Який у нас є інший вибір (крім капітуляції)?
У кого "у нас"?
Вы уже воюете?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38497
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 29 січ, 2026 01:24
prodigy написав:
......
чи могла бути Україна на місті Грузії у 1993р? ні не могла, бо мала ядерну зброю і другу армію в Європі після рф.
........
Ну ладно, в 1993 не могла, т.к. имела ЯО.
В 1994 уже отказалась.
И "Последняя боеголовка с территории страны была вывезена в Россию в июне 1996 года". Так что в 1996 уже вполне могла.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38497
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 29 січ, 2026 01:30
katso написав: Shaman написав:
стратегічна ядерна зброя, яка залишилась в спадок від срср. в якому вона стані - невідомо, може давно не працює
Тут кстати согласен. Иначе как еще объяснить почему еще они в ответ на какое-то действие типа захвата их танкеров не провели каких-то феерических испытаний на своей Новой Земле так чтоб в Австралии сейсмографы зашкалило? Только два варианта - или какие то договорняки на этот счет или все профукали уже. Ну или еще все впереди.
Пока что ничего впереди и никаких "договорняков", а самые обычные официальные договоры..
Что говорит ИИ:
Современное состояние: Россия подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 1996 году, но в 2023 году отозвала его ратификацию, сохраняя при этом мораторий на испытания.
Испытания в настоящий момент осуществляются только в формате компьютерного моделирования или неядерных гидродинамических экспериментов, не вызывающих цепную реакцию.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38497
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|197644
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|399665
|
|
|6076
|1106777
|
|