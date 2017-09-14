RSS
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 10:39

  pesikot написав:Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням.

На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радіють.
Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення
Лише одна критика та постійне нагнітання паніки

Про істинного винуватця цього акта терроризма мовчать
У декого він навіть в ТОП3 керівників країн світу




Рішення приймає влада а не комбайнер з трактористом.
допомогу тим хто замерзає і навіть на хліб нема грошей?, державі на них байдуже
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:05

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
роіся воює сама, так?

Пекин поставляет жизненно важное оборудование, поскольку Россия ускоряет производство ракет, способных поразить Европу за считанные минуты.

40% компонентів роіся отримує від КНР, це доказ чи ні?

Тут недавно проскакивала информация по украинским дронам: за 80% компонентов - китайские.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:06

  ЛАД написав:.........
РФ ведёт войну, в основном, своими силами и за свои средства.
Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской?
И при этом мы тоже не смогли "за 4 роки" добиться переваги над РФ.
.......


ВОобще не понимаю о чем вы спорите. Да рф гораздо сильнее Украины в мобилизационном, экономическом и военном плане, может себе позволить воевать с Украиной за свои, особенно если учесть что в "свои" включены огромные запасы оружейного советского наследия.
В свою очередь при всей экономической помощи Запада, Украина не сможет добиться превосходства, так как воюют не деньги, а люди. Помощь запада усиливают оборонный потенциал не более, это не способ победить, а способ выстоять, сохранить государственность, хотя это в целом и можно считать победой.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:09

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення
Лише одна критика та постійне нагнітання паніки

Про істинного винуватця цього акта терроризма мовчать
У декого він навіть в ТОП3 керівників країн світу




Рішення приймає влада а не комбайнер з трактористом.
допомогу тим хто замерзає і навіть на хліб нема грошей?, державі на них байдуже

При этом и из страны людей - власти не выпускают. Какое тут "решение" нужно предлагать? :roll:
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:12

Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.

Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:13

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:.........
РФ ведёт войну, в основном, своими силами и за свои средства.
Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской?
И при этом мы тоже не смогли "за 4 роки" добиться переваги над РФ.
.......


ВОобще не понимаю о чем вы спорите. Да рф гораздо сильнее Украины в мобилизационном, экономическом и военном плане, может себе позволить воевать с Украиной за свои, особенно если учесть что в "свои" включены огромные запасы оружейного советского наследия.
В свою очередь при всей экономической помощи Запада, Украина не сможет добиться превосходства, так как воюют не деньги, а люди. Помощь запада усиливают оборонный потенциал не более, это не способ победить, а способ выстоять, сохранить государственность, хотя это в целом и можно считать победой.

После первого абзаца можно ставить точку. :)
Спор идет с теми шапказакидателями, которые утверждают "да мы еще посмотрим - кто вторая армия мира" щас как еще раз соберемся - да пойдем кофе пить!" - вместо признания банального факта "Пациент _уже_ на ИВЛ. И что с пациентом будет дальше - больше от докторов зависит, чем от самого пациента"...
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:15

  Wirująświatła написав:
Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.

НЕМІЧЕВ

що це за фігня - "енергетичне"?
повинно бути "повітряне"
