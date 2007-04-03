RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3645364636473648
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 12:04

  jabba написав:osafly Сейчас, разбежался и написал лично для вас пять страниц моих многомесячных размышлений, приведших меня в начале 24 года к целям 50 по серебру и 3К по золоту и дальнейшие размышления приведшие к пересмотру в сторону повышения прогнозов по золоту до 3,5 потом до 5 и осторожный долгосрочный прогноз в 10. Вы все равно не поймете большую часть написанного - там же не будет фиб и углов, прости Господи, Гана. :mrgreen:
В понятных вам терминах - цели определены были (и озвучены в свободном доступе не задним числом а заранее) на основании ФА.


Многомясячные размышления??Что это?? "Быть или не быть??Вот в чем вопрос??"-типа этого на пять страниц..Так,это банальный пздж-простыми словами,который кроме как предположений,не имеет никаких обоснований...Еще раз спрашиваю-инструмент какой?? Хотя-ответа не будет,я понял.Я смотрю графики...пересматриваю их постоянно..соответственно меняются прогнозы,по мере новостей в экономике и политике тоже... и это не значит,что я пишу их постоянно...Я вообще здесь уже ничего не пишу ...за редким..Что значит размышления приведшие к пересмотру прогноза??? Какое имел право :lol: :mrgreen: на мой прогноз накинул г.вна,а сам изменил свой...У меня стойкое ощущение,что я разговариваю с каким то...простите идиотом..просто трачу время и дал себя в это дерьмо втянуть....Закончил дискуссию..Тут все понятно...
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 29.05.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
 
17
8
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 13:50

osafly И вам не хворать. Я так и предсказывал - фундаментальный анализ вам вообще не кажется анализом. То ли милые сердцу облака Ишимоку и моментумы RSI. :mrgreen:
ЗЫ: Счет на табло все видели. 8) Особенно хорошо должны увидеть ваши фанаты, которые собственно и приперлись с своим свиным криптанским рылом в наш калашный ряд драгметаллов и позвали меня сюда на батл будет ли по золоту 5000 или закрытие гепа на 2900. Я бы сам сюда вжизни бы не пришел спорить с криптанами про то, в чем они не разбираются от слова вообще.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5098
З нами з: 18.12.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:03

  jabba написав:osafly И вам не хворать. Я так и предсказывал - фундаментальный анализ вам вообще не кажется анализом. То ли милые сердцу облака Ишимоку и моментумы RSI.
ЗЫ: Счет на табло все видели. 8) Особенно хорошо должны увидеть ваши фанаты, которые собственно и приперлись с своим свиным криптанским рылом в наш калашный ряд драгметаллов и позвали меня сюда на батл будет ли по золоту 5000 или закрытие гепа на 2900. Я бы сам сюда вжизни бы не пришел спорить с криптанами про то, в чем они не разбираются от слова вообще.


Лабуба,я тебе больше скажу...будешь и серебро ловить баксов по 60 +- ..Для тебя персонально уточню,ввиду твой умственной способности.....(не завтра и не на следующей неделе) но гараздо быстрее чем золото... оно может даже еще вырасти,баков на 130-140,а может уже и нет...И тогда,в отчаяньи проведешь себе самостоятельную эпиляцию на интимной части сзади,которой любишь рассуждать на пять страниц..Так что совет-озаботься продажей килограммовой курицы,а не систематическим переписыванием ценника полгода уже...(охренеть просто какой упертый и жадный),а то потом ни продать,ни на шею даже повесить-здесь просто побьют за герб от товарища майора :mrgreen: Який ти кумедний,в точности соответствуешь выбранной аватаре.Батл он устроил...Ржал минут пять. :D :lol: Ой,не могу.Давно так не развлекался.Ты своими понтами,уже Какурта затмеваешь из соседней ветки :mrgreen: Ладно.Все.Бувай
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 29.05.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
 
17
8
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:04

osafly Полность согласен. Серебру красная цена 60 при таком золоте и голд/сильвер рейт дето 80-85-90, ну пусть 70 но никак не 47. Что никак не помешает на нынешнем шорт-сквизе долететь серебру и на 150 и выше. Вот там и продам. Тогда свидетели секты голсильверрейтпа16 будут грести все что блестит.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5098
З нами з: 18.12.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:31

jabba Здорово Лабуба.Да ты оказывается хомяк в чистом виде :mrgreen: Уверовал в вечный туземун и истерию и поэтому решил купить себе Козу киллограмовую :lol: на хаях...или такой жадный,что ради 10-20% теоретического,да даже и практического роста,готов рисковать потерей -30-40% запросто.Да и ты ж вроде мальчик,тебе не с козой надо искать блины... :D Чи ты в год Козы родился и трепетно просто относишься к этой "херомантии"?? Ржу не могу.Я ему говорю продавай свою курицу,а он козу хочет купить.Ты б обозначился в своих желаниях заранее,я б тебе продал со своих запасов..Я ж говорю,что фиксируюсь потроху и это не пздж..На неделе как раз продал Коалу на кило...но то Коала-не Коза...там красота! Животное благородное.Ну ты и хомяк хаевой..Скоро как развернется в коррекцию,не будешь знать куда бежать..Серебро это такая хрень...как альткоины в крипте..для него совершенно не проблема нарисовать -40-50% за месяц..Обложишься потом Козами-Петухами-Мышками и русскими курицами и будешь плакать :D вспоминая "ненавистную Осу"
Востаннє редагувалось osafly в Чет 29 січ, 2026 13:33, всього редагувалось 1 раз.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 29.05.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
 
17
8
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:32

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

крипта - скам
Примат
 
Повідомлень: 674
З нами з: 09.12.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:41

  jabba написав:osafly Полность согласен. Серебру красная цена 60 при таком золоте и голд/сильвер рейт дето 80-85-90, ну пусть 70 но никак не 47. Что никак не помешает на нынешнем шорт-сквизе долететь серебру и на 150 и выше. Вот там и продам. Тогда свидетели секты голсильверрейтпа16 будут грести все что блестит.


Да и еще...совет бесплатный тебе.В твоем случае актуален на все 100.Сделай себе в профиле(ну ты понял) пару мелочных лотов по 5-7грн,для того чтоб люди могли с тобой в любой момент на связь выйти,получить скидку что их интересует,а тебе просто отдать им комиссию как минимум..и все будут довольны и счастливы.Бо даже за 40-50грн многие мнутся,а вот за копейки-без проблем...
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 29.05.14
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
 
17
8
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:49

  osafly написав:jabba Здорово Лабуба.Да ты оказывается хомяк в чистом виде :mrgreen: Уверовал в вечный туземун и истерию и поэтому решил купить себе Козу киллограмовую :lol: на хаях...или такой жадный,что ради 10-20% теоретического,да даже и практического роста,готов рисковать потерей -30-40% запросто.Да и ты ж вроде мальчик,тебе не с козой надо искать блины... :D Чи ты в год Козы родился и трепетно просто относишься к этой "херомантии"?? Ржу не могу.Я ему говорю продавай свою курицу,а он козу хочет купить.Ты б обозначился в своих желаниях заранее,я б тебе продал со своих запасов..Я ж говорю,что фиксируюсь потроху и это не пздж..На неделе как раз продал Коалу на кило...но то Коала-не Коза...там красота! Животное благородное.Ну ты и хомяк хаевой..Скоро как развернется в коррекцию,не будешь знать куда бежать..Серебро это такая хрень...как альткоины в крипте..для него совершенно не проблема нарисовать -40-50% за месяц..Обложишься потом Козами-Петухами-Мышками и русскими курицами и будешь плакать :D вспоминая "ненавистную Осу"


Ой вей, Мойша, посмотги, этот гой таки собгался учить нас с тобой коммегции.(с) :mrgreen:
Шо вы понимаете в ценах на серебро вообще и на монеты в частности? Наверное еще меньше чем в графиках золота?
Я кролика вчера отдал в добрые руки, почему бы не купить козу и сразу не продать и ее туда же? Как советовал один умный ребе - "купи козу. А потом продай козу. И сразу станет легче".
Но почти уверен шо та коза достигнет цен, мне уже не интересных с учетом рисков и накладных расходов. Ну а кораблик, который вы упорно называете курицей - и на спокойном рынке монеты этого производства уже в условиях полномасштабного вторжения с худшими сюжетами уходили +10 а с хорошими и 15% и даже 20% к металлу. По вашей странной логике все должны и николаевские червонцы сдать в лом раз там тоже курица с другой стороны?
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5098
З нами з: 18.12.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:58

  osafly написав:Да и еще...совет бесплатный тебе.В твоем случае актуален на все 100.Сделай себе в профиле(ну ты понял) пару мелочных лотов по 5-7грн,для того чтоб люди могли с тобой в любой момент на связь выйти,получить скидку что их интересует,а тебе просто отдать им комиссию как минимум..и все будут довольны и счастливы.Бо даже за 40-50грн многие мнутся,а вот за копейки-без проблем...

Не, ну точно этот гой нас собгался таки научить комегции. (с) :mrgreen: Ну кто с реального покупателя или даже с интересующегося будет вымогать 1 гривну 20 копеек за комиссию? А покупатели, боящиеся шо с них сдерут 1 гривну за спрос вместо 30 копеек - такие покупатели даром не нужны.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5098
З нами з: 18.12.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3645364636473648
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 12046, 12047, 12048
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
120474 262659136
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 січ, 2026 22:25
prilepskiy
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23660311
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 136077
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15494)
29.01.2026 13:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.