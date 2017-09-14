Додано: П'ят 30 січ, 2026 02:01

Shaman написав: ........

я кажу, що довіряти не можна (а ви це досі не зрозуміли?) - але в поточних умовах домовлятися доводиться (але треба завжди бути готовими, що Раша договір може порушити). ........я кажу, що довіряти не можна (а ви це досі не зрозуміли?) - але в поточних умовах домовлятися доводиться (але треба завжди бути готовими, що Раша договір може порушити).

ще раз вже ж визнали - за продовження війни немає нікого. ви так називаєте тих, хто проти капітуляції тут й зараз. чергове перекручення.

а у відсутності мобілізації - напевне треба запитати у верховного головнокомандуючого, чого він забив на це питання? й не прирівнювати тих,х то ухиляється, до тих, кого не мобілізують...

Так "доводиться" или всё-таки "не можна"?Если "не можна", то нельзя доверять ни при каких условиях и "доводиться" не оправдание.А готовыми надо быть всегда, даже если вокруг более-менее тихо и спокойно. Как было у Светлова: "Мы мирные люди, по наш бронепоездСтоит на запасном пути!"Но уж ладно, хорошо, что вы наконец, признали, что договариваться надо. Ещё бы уточнили, на что вы в принципе согласны."Ще раз" - тут нет никого за капитуляцию. "чергове перекручення". А вот за продолжение войны как раз есть. Цитаты подбирать не буду."верховний головнокомандуючий" массово гонит людей в СЗЧ?Где вы увидели, что он "забил"?И я никого не прирівнюю.Говорю только о том, что в условиях войны и явной и постоянной нехватки солдат в армии мужчины призывного возраста в тылу должны вести себя несколько скромнее и не злоупотреблять патриотическими лозунгами. Никто не требует идти добровольцем (само слово предполагает "добрую волю"), но не надо и так усиленно обвинять других.Практически любой, если он не "меняет адреса и явки" каждый день, может сказать, что его пока не мобилизовали.