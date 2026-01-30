|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 січ, 2026 23:21
Искатель написав:
Якщо Ви про Крамницю кешбеків, то ця програма у них не доведена до ладу і не працює.
Чесно кажучи, краще б вони її зовсім прибрали.
Спасибо, за нее самую. Ну, послушаем завтра офпреда. Больше, конечно, с этим заморачиваться не буду.
АНЦ, правда, часто придумывает акции, условия по которым не знает их же поддержка, видимо, сырые. Так было в сентябре с 50 грн за заказ от 800 грн. Поддержка сначала упорно говорила, что за каждый заказ. В итоге оказалось - только за первый заказ от нового клиента.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1286
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 січ, 2026 16:05
Arien
Вітаємо!
Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей операції.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 3381
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 січ, 2026 19:05
PUMB, спасибо, отписала Вам в лс.
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1286
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 січ, 2026 11:56
Акція «Знижка для бізнесу. Надійно з Visa, вигідно в «Епіцентрі» для держателів платіжних карток «Visa Business», емітованих АТ «ПУМБ»https://news.finance.ua/ua/shhodo-prove ... -epicentri
Акція проводиться з 21 січня 2026 року до 15 квітня 2026 року.
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2237
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 січ, 2026 16:01
PUMB написав:Arien
Вітаємо!
Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей операції.
А мені в особисті не хочете написати? То я можу прямо сюди викласти:
АНЦ
16.01.2026 замовлення №158501214 на суму 222.12 грн
22.01.2026 замовлення №159194385 на суму 801,10 грн
Якщо потрібно, можу із сайту електронні чеки викласти.
Але у мене питання: навіщо потрібна така програма, якщо ще потрібно потім витрачати час на доведення, що ти дійсно робив ці операції?
Чому одразу не відображається ніде у PUMB Online хоч якась інформація про це?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6458
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1082 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:19
Искатель
Вітаємо!
Ми перевіримо інформацію та надамо Вам зворотний зв'язок.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 3381
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 22:06
PUMB написав:Искатель
Вітаємо!
Ми перевіримо інформацію та надамо Вам зворотний зв'язок.
Сподіваюсь, місяця Вам вистачить на таку складну задачу? Я не поспішаю. Я хочу, щоб щось змінилось на краще... Або щоб просто прибрали к чортам цю "Крамницю кешбеків", яка сира і недороблена.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6458
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1082 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Чет 29 січ, 2026 23:32
Прийшов черговий е-мейл про змыну умов обслуговування. Один із пунктів щось про визначення відповідальності та отримання згоди при ініціюванні платіжної операції через стороннього надавача платіжних послуг.
Навіть не читаючи, можу передбачити загальний напрямок: у разі, коли сторонній надавач щось там списав, клієнт тепер за все відповідальний, заздалегіть на все згодний, і ніяких прав на повернення коштів і відшкодування збитків не має, просто за фактом наявності у нього рахунку. Чи не так?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3623
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
Додано: П'ят 30 січ, 2026 09:30
Візьміть участь в акції «Бонус 100 грн за безконтактні оплати» та отримайте бонусhttps://news.finance.ua/ua/bonus-100-hr ... tni-oplaty
Пропозиція діє протягом лютого 2026 — липня 2026 року
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2237
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|