Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 23:21

  Искатель написав:Якщо Ви про Крамницю кешбеків, то ця програма у них не доведена до ладу і не працює.
Чесно кажучи, краще б вони її зовсім прибрали.

Спасибо, за нее самую. Ну, послушаем завтра офпреда. Больше, конечно, с этим заморачиваться не буду.
АНЦ, правда, часто придумывает акции, условия по которым не знает их же поддержка, видимо, сырые. Так было в сентябре с 50 грн за заказ от 800 грн. Поддержка сначала упорно говорила, что за каждый заказ. В итоге оказалось - только за первый заказ от нового клиента.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 16:05

Вітаємо!
Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей операції.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 19:05

PUMB, спасибо, отписала Вам в лс.
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 11:56

Re: ПУМБ

Акція «Знижка для бізнесу. Надійно з Visa, вигідно в «Епіцентрі» для держателів платіжних карток «Visa Business», емітованих АТ «ПУМБ»
https://news.finance.ua/ua/shhodo-prove ... -epicentri
Акція проводиться з 21 січня 2026 року до 15 квітня 2026 року.
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 16:01

  PUMB написав:Arien
Вітаємо!
Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей операції.

А мені в особисті не хочете написати? То я можу прямо сюди викласти:

АНЦ
16.01.2026 замовлення №158501214 на суму 222.12 грн
22.01.2026 замовлення №159194385 на суму 801,10 грн

Якщо потрібно, можу із сайту електронні чеки викласти.
Але у мене питання: навіщо потрібна така програма, якщо ще потрібно потім витрачати час на доведення, що ти дійсно робив ці операції?
Чому одразу не відображається ніде у PUMB Online хоч якась інформація про це?
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:19

Вітаємо!
Ми перевіримо інформацію та надамо Вам зворотний зв'язок.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 22:06

  PUMB написав:Искатель
Вітаємо!
Ми перевіримо інформацію та надамо Вам зворотний зв'язок.

Сподіваюсь, місяця Вам вистачить на таку складну задачу? Я не поспішаю. Я хочу, щоб щось змінилось на краще... Або щоб просто прибрали к чортам цю "Крамницю кешбеків", яка сира і недороблена.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 23:32

Прийшов черговий е-мейл про змыну умов обслуговування. Один із пунктів щось про визначення відповідальності та отримання згоди при ініціюванні платіжної операції через стороннього надавача платіжних послуг.
Навіть не читаючи, можу передбачити загальний напрямок: у разі, коли сторонній надавач щось там списав, клієнт тепер за все відповідальний, заздалегіть на все згодний, і ніяких прав на повернення коштів і відшкодування збитків не має, просто за фактом наявності у нього рахунку. Чи не так?
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 09:30

Re: ПУМБ

Візьміть участь в акції «Бонус 100 грн за безконтактні оплати» та отримайте бонус
https://news.finance.ua/ua/bonus-100-hr ... tni-oplaty
Пропозиція діє протягом лютого 2026 — липня 2026 року
