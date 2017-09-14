Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні назвала умову, за якої її уряд підтримає присудження Нобелівської премії миру президенту США Дональду Трампу.“Я сподіваюсь, що ми зможемо присудити Нобелівську премію миру Трампу. Я вірю, що він може зробити свій внесок у встановлення справедливого та стійкого миру і для України, і тоді, нарешті, ми зможемо номінувати Дональда Трампа на Нобелівську премію миру”. https://www.ansa.it/english/news/politi ... 737e4.html
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що підтримає кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той досягне справедливого миру в Україні. “Якщо президент Трамп забезпечить справедливий мир для України, то я також підпишу таке призначення. Моя позиція залишається незмінною: ми хочемо миру, але це повинен бути справедливий мир. Якщо він цього доб’ється, він заслужить визнання всього світу”. https://tvpworld.com/91334604/sikorski- ... F-w7UyO4zQ
ЛАД написав:а у відсутності мобілізації - напевне треба запитати у верховного головнокомандуючого, чого він забив на це питання? й не прирівнювати тих,х то ухиляється, до тих, кого не мобілізують... "верховний головнокомандуючий" массово гонит людей в СЗЧ?
Про корупцію і відкуповування від мобілізації можна ще сказати що це не його відповідальність. Хоча це ЙОГО відповідальність. Він призначає керівників силового блоку.
Согласен. Но у нас коррупция укоренилась слишком сильно. Начиная с бытового уровня. Почти каждая власть обещала с ней бороться, но никому не удалось её победить. ТЦК в стране очень много. Не очень представляю себе, откуда вдруг во время войны можно набрать кристально честных начальников ТЦК. И не только.
В той же Молдове - ее было не меньше. Но всего за примерно две каденции - победили настолько, что их вот-вот берут в ЕС. В отличии от.
Так вам и не нужно представлять - в отличии от "этого". А если "этот" за 6 лет не смог представить - пусть освобождает кресло для кого-то более компетентного.