Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 08:09

Schmit
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 09:54

Наша пісня гарна, нова, ...

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні назвала умову, за якої її уряд підтримає присудження Нобелівської премії миру президенту США Дональду Трампу.“Я сподіваюсь, що ми зможемо присудити Нобелівську премію миру Трампу. Я вірю, що він може зробити свій внесок у встановлення справедливого та стійкого миру і для України, і тоді, нарешті, ми зможемо номінувати Дональда Трампа на Нобелівську премію миру”.
https://www.ansa.it/english/news/politi ... 737e4.html

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що підтримає кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той досягне справедливого миру в Україні. “Якщо президент Трамп забезпечить справедливий мир для України, то я також підпишу таке призначення. Моя позиція залишається незмінною: ми хочемо миру, але це повинен бути справедливий мир. Якщо він цього доб’ється, він заслужить визнання всього світу”.
https://tvpworld.com/91334604/sikorski- ... F-w7UyO4zQ
fler
Аватар користувача
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 10:14

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:а у відсутності мобілізації - напевне треба запитати у верховного головнокомандуючого, чого він забив на це питання? й не прирівнювати тих,х то ухиляється, до тих, кого не мобілізують... ;) "верховний головнокомандуючий" массово гонит людей в СЗЧ?

Про корупцію і відкуповування від мобілізації можна ще сказати що це не його відповідальність. Хоча це ЙОГО відповідальність. Він призначає керівників силового блоку.
Согласен.
Но у нас коррупция укоренилась слишком сильно. Начиная с бытового уровня.
Почти каждая власть обещала с ней бороться, но никому не удалось её победить.
ТЦК в стране очень много.
Не очень представляю себе, откуда вдруг во время войны можно набрать кристально честных начальников ТЦК. И не только.

В той же Молдове - ее было не меньше. Но всего за примерно две каденции - победили настолько, что их вот-вот берут в ЕС. В отличии от.

Так вам и не нужно представлять - в отличии от "этого". А если "этот" за 6 лет не смог представить - пусть освобождает кресло для кого-то более компетентного.
_hunter
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 10:16

  fler написав:Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні назвала умову, за якої її уряд підтримає присудження Нобелівської премії миру президенту США Дональду Трампу.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що підтримає кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той досягне справедливого миру в Україні.

О! - ну супер же: наконец-то заслуженная воссоединится со своим давно отчаявшимся владельцем!
_hunter
 
Профіль
 
2
