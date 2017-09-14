RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16625166261662716628
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:49

  Shaman написав:
  Water написав:
  Бетон написав:Ты можешь мне просто сказать фракцию власти и я скажу, если у власти комик.

А за кого ти голосував у 19-му?

прозрів. а от що таке відповідальність за свої дії...

Нєвіноватая я, он сам пришьол.
Water
 
Повідомлень: 3853
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:за енергосистему відповідає не президент. й те, що стався збій чи аварія в системі, яку вже стільки часу намагаються зруйнувати - таке можливо. просто люди роблять, що можуть, - а от тут приклад саме диванних оцінок - хтось тут розкидається оцінками, які взяті зі стелі. про зарубежніх бігунців взагалі мовчу

Звісно. За енергосистему відповідав "двушка в маскву"
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:12

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:за енергосистему відповідає не президент. й те, що стався збій чи аварія в системі, яку вже стільки часу намагаються зруйнувати - таке можливо. просто люди роблять, що можуть, - а от тут приклад саме диванних оцінок - хтось тут розкидається оцінками, які взяті зі стелі. про зарубежніх бігунців взагалі мовчу

Звісно. За енергосистему відповідав "двушка в маскву"

А цього громадянина Ізраїлю піймали, ловлять? Алі-Баба в ЗСУ водієм пішов?
Water
 
Повідомлень: 3853
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:12

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
Wirująświatła
Прямо сейчас
Люди ховаються під вагонами від обстрілу: рф упродовж дня масовано б’є по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, — місцеві канали
Я думаю после этого нет сомнений что ни мира ни перемирия питун не хочет. Только капитуляцию.
-----------------------------
Не хочет.
Что дальше?

Никто не знает что дальше. Как вариант разнесут в течении года всю энергосистему. Э.э. будет по 2-3 часа в сутки (у меня вчера 3 через 7 была). От такого сценария не спасает ни тцк ни мобилизация. Даже если всех мужчин мобилизуют включая вас. Чего хочет питун обсуждать бесполезно. Там могут быть претензии стать правителем солнечной системы или уничтожить целый народ.
Вы верно написали.
Гадать о желаниях другого человека занятие бесполезное. Он, бывает, и сам не знает, чего он хочет.
Поэтому, чего хочет Путин, мне не очень интересно. Обсуждать можно только высказанные требования.
Вопрос, что делать нам?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38526
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Поэтому, чего хочет Путин, мне не очень интересно. Обсуждать можно только высказанные требования.
Вопрос, что делать нам?

Воювати.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кабінет Міністрів України виключив літій-іонні акумулятори з переліку товарів, для яких потрібна ліцензія на імпорт та експорт. Йдеться про акумулятори, які використовуються у системах накопичення електроенергії.

https://me.gov.ua/News/Detail/2a075fef- ... muliatoriv
А якщо воно літій-залізофосфат? :?
Water
 
Повідомлень: 3853
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:21

Щось там про санкції сьогодні писали. Вже є свіжі результати:
https://www.reddit.com/media?url=https% ... qmgg1.jpeg
Ну після таких санкцій РФ точно прогнеться і захоче миру.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7338
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:26

  andrijk777 написав:Ну після таких санкцій РФ точно прогнеться і захоче миру.

Для чого ти тягнеш рашапомийку?
Воно не тільки пaрашабалєт з полєчудєс, там обмежили пересування дипломатам та їх сім`ям, плюс це ще не все.
Water
 
Повідомлень: 3853
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:29

  Water написав:А якщо воно літій-залізофосфат? :?

То это оно и есть:
В зависимости от химического состава и устройства (LMO, LCO, NCA, NMC, LFP, LTO,…), литий-ионные разделяются на типы, сильно различающиеся потребительскими качествами.
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 31 січ, 2026 16:31, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 11424
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:30

  Water написав:
  andrijk777 написав:Ну після таких санкцій РФ точно прогнеться і захоче миру.

Для чого ти тягнеш рашапомийку?
Воно не тільки пaрашабалєт з полєчудєс, там обмежили пересування дипломатам та їх сім`ям, плюс це ще не все.

Та ясно що це ще не все. Один факт що це вже 20 пакет якось натякає що буде ще. :D :D
Я впевнений що 21, ювілейний, буде. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7338
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16625166261662716628
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 199016
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 401021
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1108667
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10666)
31.01.2026 16:32
Sense Bank (15508)
31.01.2026 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.