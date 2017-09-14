|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 31 січ, 2026 23:41
ЛАД написав:
Но при онлайн-верификации по айпи легко можно определить, откуда человек.
Тануда, не встаючи з крісла- VPN, встаючи- подорож до найближчої Грузії або Туреччини.
Додано: Суб 31 січ, 2026 23:43
ЛАД написав:
человек свою пенсию заработал и может получать, а если РФ готова платить вторую, то это их проблемы.
Ви би хотіли так другу отримать, нікуди з Харкова не виїжаючи?
Додано: Суб 31 січ, 2026 23:50
Water написав: ЛАД написав:
вашему сведению, Финляндия не была оккупирована и никаких списков там не составляли и в Сибирь никого не отправляли.
Тобто, Карелія це зовсім не окупована Фінляндія?
У 1920–1930‑х роках репресії торкнулися інгерманландських фінів — етнічної групи, що жила навколо Петербурга. Їх масово виселяли, арештовували й відправляли до таборів. Загальна кількість жертв депортацій і ув’язнення оцінюється в 60 000–105 000 осіб, із них загиблих — близько 18 800.
Депортації під час Другої світової війни
У 1941–1942 роках, після початку війни з Фінляндією, радянська влада продовжила виселення інгерманландських фінів, відправляючи їх до Сибіру та інших регіонів. Це підтверджується численними усними свідченнями депортованих.
Нічого нового.
Ви особисто ще не були на допиті у москалів, там згадаєте за мальчіка у трусіках, як ви, ветеран АТО над ним знущались.
Але ви вірте у лояльність, чому-б й ні, надія вона звісно вмирає, але остання.
Я понимаю, что вы хорошо усеете пользоваться гуглом.
Если б вы ещё научились понимать, о чем разговор. Карелия
была с самого начала в составе СССР на правах автономии. Соответственно, там происходило то же самое, что и во всём Союзе.
Но разговор был о Финляндии
и её истории после поражения во 2 МВ.
2
2
6
Додано: Суб 31 січ, 2026 23:54
Water написав: ЛАД написав:
Но при онлайн-верификации по айпи легко можно определить, откуда человек.
Тануда, не встаючи з крісла- VPN, встаючи- подорож до найближчої Грузії або Туреччини.
Вы уже в оккупации?
Попробовали насколько легко пенсионеру смотаться оттуда "до найближчої Грузії або Туреччини"?
Ви би хотіли так другу отримать, нікуди з Харкова не виїжаючи?
Считаете, что задали умный вопрос?
Додано: Суб 31 січ, 2026 23:56
ЛАД написав:Карелия
была с самого начала в составе СССР на правах автономии.
Ви підручник історії радянського союзу якого року гортаєте?
1917. Після розпаду імперії Фінляндія стала незалежною.
Уся «фінська Карелія» (включно з Виборгом) залишилася у складі Фінляндії.
1939–1940: Зимова війна
СРСР вимагав від Фінляндії поступитися частиною Карелії для «безпеки Ленінграда».
Фінляндія відмовила → почалася Зимова війна.
Додано: Нед 01 лют, 2026 00:04
ЛАД написав:
Попробовали насколько легко пенсионеру смотаться оттуда "до найближчої Грузії або Туреччини"?
Літак Мінєральниє Води-Тбілісі 14 лютого, назад 15 лютого 190 баксів за все.
UPD: 13-14 лютого 161 бакс.
Якщо дешевше- Верхній Ларс.
