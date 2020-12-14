|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17747
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2564 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25356
|17489730
|
|
|1380
|6871647
|
|
|3
|89066
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim