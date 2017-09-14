RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1664016641166421664316644>
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:50

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
так й було б, якби захопили. але чого тут цноту з себе показувати? я казав - я би в окупації не жив. ЛАД сказав, що він би залишився - це така справа, кожен для себе вирішує.

Вы никогда не врёте и не приписываете другим свои домыслы. :mrgreen:
Где и когда я такое говорил?

відповів вище - це я взяв з допису M-Audio. де він пише, що ви відповіли, що залишитесь.

добре, запитаю я ще раз - що ви будете робити у випадку окупації - залишитесь чи виїдете? дуже просте питання.

1. Не стоит выдавать ложь M-Audio в посте, в котором нет ни слова правды, за истину (и я это сразу написал). И вы не сослались на M-Audio, а сказали "ЛАД написав". "чого тут цноту з себе показувати?"
2. Мне нравится, что здесь многие задают мне вопросы и требуют ответа, но сами на мои вопросы не отвечают. Вы, например, ни разу не ответили на мой вопрос, на какие условия мира вы согласились бы и как вы себе представляете окончание войны.
3. Скорее всего, я уехал бы.
Но это зависит от ряда условий. Жить в каком-нибудь спортзале или бараке рядом с каким-нибудь строителем, живущем в хоромах и считающим, что он меня этим бараком облагодетельствовал, я не хочу. Как писал Успіх: "Як всі, то всі". Поинтересуйтесь у yanyura, почему он не выехал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38557
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:54

  Shaman написав:.........
а такий знавець історії знає, скільки срср за 39-40 рр встиг відправити до Сибіру українців з Західної України? оце наш приклад.

а такий знавець історії знає, что в Сибирь тогда отправили не только украинцев?
И эта отправка часто зависела далеко не от национальности?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38557
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:55

  Schmit написав:
  pesikot написав:Ти впевнений, якщо Україна припинить бойові дії, то путін зупиниться ?

Якщо після припинення бойових дій будувати тільки дороги, як 2019-2022 - одразу знову нападе. Якщо ж почати готуватися до наступної війни, будувати лінії оборони, впорядкувати мобілізацію, реально розвивати ракетні програми, а не фламінги міндіча - наступної війни не буде.


На питання просте відповідай, а не ляпай язиком, Путін зупиниться чи ні ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13251
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:56

ЛАД на знайшов початок діскусії про Карело-Фінську автономнуССР

по розповідям ветеранів, фіни поводились з неспорідненим населенням значно жорсткіше ніж навіть німці, самі жорстокі, завжди були "свої"(поліції)

На теренах, що перебували під фінським контролем, провадилося розділення по етнічному принципу. До «займаючого привілегійоване становище» населення відносилися так звані «споріднені народи» — карели (39.6 % від загальної чисельності республіки), фіни (8,5 %), вепси, естонці, інгерманландці, мордва. В «ненаціональне населення» відносили росіян — близько 46,7 %, українці — 1,3 % та решта народів


З більш як 64000 радянських громадян, що пройшли через фінські концентраційні табори — по фінських даних — померло понад 18000. Також в концентраційних таборах було розміщено близько 24000 з місцевого населення із числа етнічних росіян, з яких до 4000 померло від голоду.


Через погане харчування в фінських концентраційних таборах високим був рівень смертності, та, у 1942 році по відсотковому співвідношенні навіть більшим, чим в нацистських (13,7 % проти 10,5 %). Фінські документи того часу зазначають, що у «переселенських» таборах з лютого 1942 по червень 1944 року померло приблизно 4000-4600 людей (з них 90 % в 1942), по персональних списках — 3409 людей.

Ув'язнені у фінських концтаборах відпрацьовували «трудову повинність», на ці примусові роботи відправляли з 15-річного віку незалежно від стану здоров'я; в «трудовому таборі» у Кутижмі — з 14 років. Переважно «робочий день» починався о 7-й ранку та продовжувався до 18-ї — 19-ї вечора, на лісозаготівлях — до 16-ї години з годинною влітку та двогодинною взимку перервою на обід. Оскільки більшість чоловіків на території республіки була прикликана по мобілізації у перші дні війни до рядів Радянської армії, в «трудових таборах» переважно знаходилися жінки та діти.


в Бессарабії(Одеська область) під окупацією румунів: "на тебе немає румуна з нагайкою" казали нам в колхозі у 1977р, ті хто пройшов це (на поле виганяли всіх з 12 років)-румун(бригадир) ганяв по полю на коні і нагайкою по спині стимулював до праці.
prodigy
 
Повідомлень: 13186
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3382 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:57

  Shaman написав:.............
а от за вас я ніяк не зрозумію. ви стільки антиукраїнських речей пишете, що я ніяк не можу зрозуміти - це щира радянські сутність, чи нічого особистого, просто гроші... ;)
Это точно не "переход на личности"?
Ограниченность не лечится.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38557
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 15:01

  Shaman написав:
  fler написав:
  _hunter написав:Не заметно, что они куда-то спешат...
А может и не поменяться: у Штатов в скором времени Тайвань может появиться. ..

Яка на вашу думку роль переговорів з Іраном? Чи це послабить рф у глобальному вимірі?

будь яке дотискання союзників Раші - це її послаблення. можна по різному оцінювати ступінь, але послаблення є.

Глубоко. Я бы даже сказал - экспертно. :lol:
В контексте ветки: это послабление 2-3 недели во что превратит? ;)
_hunter
 
Повідомлень: 11435
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила по пологовому в Запоріжжі: шестеро постраждалих – відео
Про удар по пологовому голова ОВА повідомив о 12:00. Відомо про шістьох постраждалих, їм надають допомогу лікарі. Серед них дві жінки, які були на огляді під час ворожого удару.

"Удар по пологовому – ще один доказ війни, спрямованої проти життя", – наголосив Федоров.


Терроризм у чистому вигляді ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13251
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 15:04

  Shaman написав:
Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході, пише The New York Times. Частина Донецької області, яку все ще утримує Україна, є однією з найбільш укріплених частин фронту, оскільки оборонні споруди тут зводилися з 2014 року, задовго до повномасштабного вторгнення Росії.

оце головний ризик територіальних поступок.

Интересно было бы от экспертов услышать - почему за все 4 года так и не построили новых креплений. Но то такэ...
_hunter
 
Повідомлень: 11435
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 15:08

  _hunter написав:
  Shaman написав:
Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході, пише The New York Times. Частина Донецької області, яку все ще утримує Україна, є однією з найбільш укріплених частин фронту, оскільки оборонні споруди тут зводилися з 2014 року, задовго до повномасштабного вторгнення Росії.

оце головний ризик територіальних поступок.

Интересно было бы от экспертов услышать - почему за все 4 года так и не построили новых креплений. Но то такэ...

Построить новые и ... снова их отдать ? То таке ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13251
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 15:10

  fler написав:Не можу стриматись,

Вы уже на пару с ШІ разобрались - сколько самолетов Паутиной изничтожили? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11435
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1664016641166421664316644>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 199592
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 401774
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1109487
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10677)
01.02.2026 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.