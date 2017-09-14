RSS
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 09:28

After just three hours, Russia, Ukraine and the United States declared themselves done with the latest round of peace talks on Thursday, offering scant sign of progress toward ending a war that is nearing a fifth year despite the Trump administration’s diplomatic interventions.

A familiar pattern played out as two days of negotiations wrapped up in Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates. Everyone said the talks were productive. More talks were planned. Yet with little to show for them but an announced exchange of prisoners of war, the major sticking points in any peace deal appeared a long ways from being unstuck.

Officials did not say what was discussed behind closed doors. A louder message came a day before the talks, when Russia unleashed another huge attack on Ukraine’s power grid during a frigid winter.

The delegations in Abu Dhabi had been expected to focus on the two main obstacles to a peace deal: the fate of Ukrainian-controlled territory in the east and guarantees over Ukraine’s postwar security.

Kyrylo Budanov, the chief of staff for President Volodymyr Zelensky and a member of Ukraine’s negotiating team, told a Ukrainian news outlet that the talks were “really constructive.” He spent more time praising the Emirates and the United States, however, “for the high-quality organization and mediation.”


https://www.nytimes.com/2026/02/05/worl ... talks.html
Wirująświatła
Повідомлень: 31472
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 09:28

  ЛАД написав:Большая статья "Украинская баллистическая ракета: почему ее так трудно создать" https://www.bbc.com/russian/articles/czx3lyzx300o.
Цитировать не буду, т.к. не знаю, что выбрать. Статья довольно информативная.
Тут много раз поднимали вопрос о ракетах. Кому вопрос действительно интересен, а не просто захейтить руководство, рекомендую.

Вы как-то странно вопросы разделяете: "этого" хейтят же не просто так - а за некомпетентность. Он - не прочитав эту статью - тысячи фламинг наобещал.
Повідомлень: 11453
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 09:28

фортеця

  Xenon написав:
В Европе растут опасения, что Россия может напасть в течение года, — The Washington Post

Ранее в Берлине и других столицах считали, что Россия не сможет угрожать восточному флангу НАТО до 2029 года. Сейчас растет опасение, что это может произойти гораздо раньше — до того, как Европа сможет нарастить собственную военную мощь.

Отмечается, что очевидными целями считаются страны Балтии, которые ранее находились под контролем Москвы.

По мнению некоторых европейских чиновников и экспертов, новая война может начаться нападением на Европу без заключения мирного соглашения с Украиной.

фортеця не нужна?
flyman
Повідомлень: 42282
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 09:56

  Xenon написав:
В Европе растут опасения, что Россия может напасть в течение года, — The Washington Post

Ранее в Берлине и других столицах считали, что Россия не сможет угрожать восточному флангу НАТО до 2029 года. Сейчас растет опасение, что это может произойти гораздо раньше — до того, как Европа сможет нарастить собственную военную мощь.
Отмечается, что очевидными целями считаются страны Балтии, которые ранее находились под контролем Москвы.
По мнению некоторых европейских чиновников и экспертов, новая война может начаться нападением на Европу без заключения мирного соглашения с Украиной.

Дводумство (doublethink) — це коли Україна дотискає і рф з дня на день розвалиться/збанкротує, але в той же час рф ось-ось нападе на могуче нато.
Видно "1984" настільна книга не лише в ОП але і в єврокабінетах теж
Повідомлень: 3001
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
Фронт зупинився, ситуація для армії рф катастрофічна, управління військами паралізовано, — росЗМІ

Підрозділи окупантів з різних частин фронту повідомляють про затишшя на передку, якого ніколи раніше не було.
Причина — відключення Starlink для російських військ після введення обов'язкової попередньої реєстрації. Уже кілька днів поспіль компанія Ілона Маска фактично заборонила використання свого супутникового зв'язку російською стороною, в той час як ЗСУ продовжують користуватися системою після авторизації.
За два роки активного розгортання Starlink майже все оперативне управління окупантів — зв'язок між підрозділами, координація вогню, передача даних з БПЛА — було зав'язано саме на Starlink .
Російські засоби зв'язку не здатні ефективно працювати в умовах сучасного високотехнологічного бою. Ні за захищеністю, ні за стійкістю, ні за масштабованістю вони не витримують навантаження.
Наслідки для армії рф можуть стати катастрофічними, і фронт десь може посипатися, якщо ЗСУ підуть десь у наступ.

а что раньше русским нельзя было старлинк отключить?
В них він офіційно і не включений, просто реєстрували на інші країни
Faceless
Повідомлень: 37307
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:40

ну а як по твому має бути?
Ситуація - прорив дамби.
В 22му набрали людей щоб її заткати.
Ми прорив тримаєм а за нас забули. Заміни нема. Вибувших зі строю теж ледве встигають міняти.
Скільки ще тримати ніхто не каже. Тримайте.
І потом скажуть, що особисто вони нікого не посилали.
Banderlog
Повідомлень: 4598
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:43

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
Фронт зупинився, ситуація для армії рф катастрофічна, управління військами паралізовано, — росЗМІ

Підрозділи окупантів з різних частин фронту повідомляють про затишшя на передку, якого ніколи раніше не було.
Причина — відключення Starlink для російських військ після введення обов'язкової попередньої реєстрації. Уже кілька днів поспіль компанія Ілона Маска фактично заборонила використання свого супутникового зв'язку російською стороною, в той час як ЗСУ продовжують користуватися системою після авторизації.
За два роки активного розгортання Starlink майже все оперативне управління окупантів — зв'язок між підрозділами, координація вогню, передача даних з БПЛА — було зав'язано саме на Starlink .
Російські засоби зв'язку не здатні ефективно працювати в умовах сучасного високотехнологічного бою. Ні за захищеністю, ні за стійкістю, ні за масштабованістю вони не витримують навантаження.
Наслідки для армії рф можуть стати катастрофічними, і фронт десь може посипатися, якщо ЗСУ підуть десь у наступ.

а что раньше русским нельзя было старлинк отключить?
В них він офіційно і не включений, просто реєстрували на інші країни
в нас теж далеко не все офіційно...
Banderlog
Повідомлень: 4598
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:46

  Banderlog написав:в нас теж далеко не все офіційно...

У нас есть возможность зарегестрировать в белый список. Наш выездной офис уже прошел такую регистрацию, всё ок.
Повідомлень: 1307
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 11:06

Киянин про сабж

  BeneFuckTor написав:
  flyman написав:а хто знав що вони ім пользуюцця? розвєдка?


Та всі знали. Просто вони вже до того знахабніли що маску ніяк морозиться стало.

Киянин про сабж
flyman
Повідомлень: 42282
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 11:10

1 з сошкою 7ро з ложкою

  ЛАД написав:
США и Россия договорились о восстановлении диалога на высоком уровне между командованиями своих вооруженных сил. Этот диалог был прерван незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
https://www.bbc.com/russian/articles/c5yv19qel13o

Прямая речь: "Будем беречь нашу армию – 800 тысяч – о которой мы говорили, переводить ее после окончания войны или после прекращения огня из мобилизационной в контрактную армию... Те, кто захочет".

Детали: По словам президента, при этом военных надо будет поощрять высокими заработными платами.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2026/02/05/8019590/
:?:

800 тис., це десь 20% від робочого поголів"я М1860, а ще ж кілька лямів бюджетосісіі, невже ЄС впряжецця в тему 1 з сошкою 7ро з ложкою?
flyman
Повідомлень: 42282
1
4
