Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:44

  alex_dvornichenko написав:
  fox767676 написав:
  alex_dvornichenko написав:Утопия, 800 тысяч вооруженных злых людей на продпайке не удержать

ну те кто поборзее найдут халтурку на стороне, "покозакують" :mrgreen:

Те кто поборзее, возглавят 800к и перераспределят бюджеты, и большинство из 800 будут только за.

а где противоречие?
последние 12 лет все в этом направлении и развивается
кто сейчас кандидат номер 1? глупый и жадный генерал, беспощадный к своим солдатам
альтернатива - другие генералы
запустили механизм дикого поля (то же был 'форпост"), превалирование силы и эмоций над интеллектом и правом, "нашли свое место в международном разделении труда"
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 06 лют, 2026 12:47, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:46

  fox767676 написав:а где противоречие?

В том, что этого не будет, если согласуют 800к, то с бюджетом, без всяких "экономика в опе, а армия на пайке".
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:52

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:якщо знищити економіку і посадити всіх на продпайок + люту незламність на десерт, то багато не треба

тоді треба тримати кордон на замку...
А то буде "Милорд, люди покидают нас! (С) STRONGHOLD"
кордон і буде на замку.
За запашну каву як в відні так і ялті можете забути на найближчих 10 років.
Banderlog
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:54

  ЛАД написав:Большая статья "Украинская баллистическая ракета: почему ее так трудно создать" https://www.bbc.com/russian/articles/czx3lyzx300o.
Цитировать не буду, т.к. не знаю, что выбрать. Статья довольно информативная.
Тут много раз поднимали вопрос о ракетах. Кому вопрос действительно интересен, а не просто захейтить руководство, рекомендую.

Нажаль багато води в статті. Коротка суть:
1.Балістика набагато крутіша за крилаті ракети чи дрони.
2.Україна не має і не буде мати балістичних ракет бо дуже дорого. В Європі вони є тільки у Франції і РФ.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:2.Україна не має і не буде мати балістичних ракет бо дуже дорого. В Європі вони є тільки у Франції і РФ.


а порохоботи казали що при Петрі щось наче розробили на 500 км, тільки в серію не встигли запустити.
А потім міфічні фламінги перебили тему
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 13:11

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:2.Україна не має і не буде мати балістичних ракет бо дуже дорого. В Європі вони є тільки у Франції і РФ.


а порохоботи казали що при Петрі щось наче розробили на 500 км, тільки в серію не встигли запустити.
А потім міфічні фламінги перебили тему
між розробкою і серійним виробництвом прірва. А те що можно розібрати чужий виріб скопіювати і запустити свої... це також натянуто ... бмв розбирають на тисячах сто в україні а масово виробляти ми не можем навіть велосипед.
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 13:58

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:2.Україна не має і не буде мати балістичних ракет бо дуже дорого. В Європі вони є тільки у Франції і РФ.


а порохоботи казали що при Петрі щось наче розробили на 500 км, тільки в серію не встигли запустити.
А потім міфічні фламінги перебили тему

фламінго - крилата ракета а не балістична
Для фламінго дивись п.1 а не 2.
"щось зробили" = майже нічого не зробили.
Це так само як будувати авіаносець. І сказати: "Авіаносець вже майже є, ми вже успішно розробили концепцію злітної палуби". :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 06 лют, 2026 14:04, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:фламінго - крилата ракета а не балістична
Для фламінго дивись п.1 а не 2.

фламінго це не крилата чи балістична, а міфічна ракета
я гадаю що крилаті у більшості випадків поступаються балістичним, але кращі за міфічні
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 14:07

  fox767676 написав:фламінго це не крилата чи балістична, а міфічна ракета

Берете дрон, збільшуєте його в 100 і маєте фламінго.
Ну чому міфічна? Просто неефективна(враховуючи ціну). Ось і все.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 14:16

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:фламінго це не крилата чи балістична, а міфічна ракета

Берете дрон, збільшуєте його в 100 і маєте фламінго.
Ну чому міфічна? Просто неефективна(враховуючи ціну). Ось і все.


з самого початку фламінгу анонсували як балістику, потім 100 разів змінювали деларовані ттх
fox767676
